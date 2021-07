Nền tảng phòng chống Covid-19 chỉ lưu dữ liệu người dùng trong 1 tháng

Ông Đỗ Công Anh, Phụ trách điều hành Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) khẳng định, các dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng trên nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc sẽ chỉ được lưu trữ trong thời gian 1 tháng gần nhất.

Bộ TT&TT vừa đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai 3 nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc trong phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại dữ liệu người dùng sẽ được lưu giữ và có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư cá nhân. Vậy các dữ liệu mà các ứng dụng thu thập được sẽ được xử lý và lưu trữ ra sao thưa ông?

- Ông Đỗ Công Anh, Phụ trách điều hành Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT): Các dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân của người dùng sẽ chỉ được lưu trữ trong thời gian 1 tháng gần nhất. Dữ liệu nằm ngoài phạm vi nói trên sẽ được xoá tự động và không thể khôi phục. Các thông tin liên quan đến cá nhân chỉ những cơ quan chức năng có thẩm quyền mới có thể khai thác cho mục đích phòng, chống dịch bệnh. Bộ TT&TT có kế hoạch định kỳ thực hiện việc kiểm tra, rà soát nội bộ đảm bảo các nguyên tắc nói trên được thực thi nghiêm túc.

Nhiều người vẫn lo lắng dữ liệu của họ có thể được dùng cho một mục đích nào đó ngoài việc phòng chống Covid-19, vậy dữ liệu của người dùng sẽ được sử dụng thế nào thưa ông? Các cơ quan nào có chức năng để sử dụng dữ liệu này?

- Trong Quy chế Quản lý dữ liệu y tế của người khai báo y tế từ các phần mềm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ban hành, có các quy định nghiêm ngặt về thu thập, quản lý và sử dụng các dữ liệu nói trên. Thống nhất các dữ liệu phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế quản lý, Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển các nền tảng, đảm bảo an toàn thông tin và đảm bảo các yếu tố kỹ thuật cho các nền tảng vận hành thông suốt. Dữ liệu của người dùng sẽ chỉ dùng cho mục đích phòng, chống Covid-19.

Hiện nay, tội phạm mạng hay nhắm vào dữ liệu của người dùng để đánh cắp. Vậy, những dữ liệu của người dùng sẽ được đảm bảo ra sao thưa ông?

- Về hàng rào kỹ thuật, các nền tảng được đặt trên hạ tầng của những nhà cung cấp dịch vụ lớn, uy tín. Công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn dữ liệu người dùng được Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các doanh nghiệp về an toàn, bảo mật hàng đầu Việt Nam thực hiện.

Về hàng rào pháp lý, mọi tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh mạng, về bảo mật thông tin cá nhân. Những đối tượng vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Như vậy, người dân có thể hoàn toàn yên tâm về dữ liệu sẽ được đảm bảo an toàn ở mức cao nhất.

Trên cơ sở thống nhất với Bộ Y tế về triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng chống dịch Covid-19 trên toàn quốc, Bộ TT&TT đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai nhanh, hiệu quả 3 nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc trong phòng chống dịch Covid-19. Ba nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung trên toàn quốc gồm có: Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã vuông QR Code; Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến và Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19. Trong đó, với nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã vuông QR Code, các địa phương cần áp dụng việc đăng ký, quét QR Code tại địa chỉ https://qr.tokhaiyte.vn để bảo đảm kiểm soát người ra vào địa điểm, phục vụ truy vết nhanh, khoanh vùng hẹp và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Với nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến, các địa phương sẽ trả kết quả xét nghiệm qua các phương tiện CNTT, hạn chế tối đa việc người dân quay lại cơ sở y tế để nhận kết quả xét nghiệm. Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức khi đăng ký và thực hiện tiêm chủng.

Nguyễn Thái(Thực hiện)