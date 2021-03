New York thí điểm thẻ y tế điện tử Covid-19

Dựa trên ứng dụng Digital Health Pass của IBM, New York đang thử nghiệm phần mềm mới tại trung tâm Barclays và Madison Square Garden.

Cuối tuần trước, IBM và thành phố New York (Mỹ) bắt đầu chương trình thí điểm “thẻ y tế điện tử” Covid-19. Mang tên “Excelsior Pass”, ứng dụng dựa trên công nghệ blockchain giúp người dân New York đưa ra bằng chứng họ âm tính với Covid-19 hay đã tiêm vaccine.

Vào ngày 27/2, một nhóm tình nguyện viên sử dụng ứng dụng để được vào xem bóng rổ tại trung tâm Barclays Center. Còn ngày 2/3, một nhóm khác sẽ dùng nó vào xem trận khúc côn cầu tại Madison Square Garden.

Excelsior Pass và ứng dụng xác minh xây dựng dựa trên ứng dụng Digital Heath Pass của IBM, ra mắt tháng 10/2020. Digital Heath Pass sử dụng blockchain nhằm bảo vệ sự riêng tư và cho phép cá nhân lưu trữ, quản lý, chia sẻ tình trạng sức khỏe từ thiết bị di động. Người dùng có thể in thẻ hoặc lưu trên smartphone. Mỗi thẻ có một mã QR riêng để các trung tâm quét bằng ứng dụng xác minh.

Ứng dụng IBM tiếp cận nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Kiến trúc mở của nó cho phép các bang và tổ chức khác sử dụng. Kết quả của chương trình thí điểm New York sẽ dùng để cải tiến ứng dụng trước khi đệ trình lên các chợ của Apple và Google.

Đối với các bang, ứng dụng đóng vai trò như một cách để duy trì an toàn công cộng tại những không gian nhiều người tập trung như sân bay, sân vận động, công viên, bảo tàng trong thời gian dịch bệnh. Tháng trước, Thị trưởng New York Andrew Cuomo thông báo kế hoạch tái mở cửa các khán đài, sân vận động, yêu cầu tất cả nhân viên và khán giả phải có kết quả xét nghiệm PCR Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ diễn ra sự kiện. Ông cũng đánh giá cao Excelsior Pass trong việc giúp nhà chức trách lấy thông tin một cách an toàn, thống nhất, tiến một bước gần hơn tới trạng thái bình thường mới.

Du Lam (Theo ZDN)

Twitter chặn người dùng liên tục đăng tin sai lệch về dịch COVID-19 Người dùng sẽ nhận được lưu ý khi một dòng tweet bị dãn nhãn là gây hiểu nhầm hoặc cần phải gỡ bỏ do vi phạm quy định, nếu vi phạm tới lần thứ 5 sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.