Ngành CNTT được dự báo có nhu cầu tuyển dụng lớn trong năm nay

Cùng với nhận định các ngân hàng sẽ đẩy mạnh tuyển ứng viên trong mảng công nghệ và dữ liệu thời gian tới, chuyên gia Navigos dự báo tại Việt Nam ngành CNTT có nhu cầu tuyển dụng lớn trong năm 2021.

Theo Navigos, dù dịch Covid-19 khiến ngành CNTT trì hoãn tuyển dụng nhân sự, tuy nhiên vẫn có công ty trong mảng này đặt nhu cầu phát triển rất lớn với kế hoạch tuyển 1.000 kỹ sư CNTT trong năm 2021. (Ảnh minh họa)

Navigos Group vừa công bố thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp tại thị trường Việt Nam thông qua nhu cầu tuyển dụng của các khách hàng với Navigos Search trong quý IV/2020 và dự báo xu hướng tuyển dụng năm 2021.

Theo đó, quý IV/2020, công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search quan sát thấy nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực CNTT đã hồi phục nhanh sau Covid-19. Các doanh nghiệp tiếp tục tuyển dụng, tuy nhiên tập trung vào nhân sự chất lượng cao với các công nghệ cập nhật nhất nhằm gia tăng tính cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ. Những doanh nghiệp mới gia nhập thị trường cũng rất nhạy bén trong việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng và có chính sách lương thưởng tốt để thu hút nhân sự chất lượng.

“Mặc dù dịch bệnh Covid-19 vẫn khiến ngành CNTT trì hoãn tuyển dụng, tuy nhiên vẫn có công ty thuộc mảng này đang có nhu cầu phát triển rất lớn với kế hoạch tuyển dụng 1.000 kỹ sư CNTT trong năm 2021”, chuyên gia Navigos cho hay.

Trên cơ sở tổng hợp đánh giá của các doanh nghiệp là khách hàng Navigos Search về thực tế thị trường tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam, đơn vị này đưa ra dự báo, các ngân hàng đang có kế hoạch tuyển dụng số lượng lớn những vị trí quan hệ khách hàng. Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng các ứng viên trong mảng công nghệ, dữ liệu được đẩy mạnh do nhu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại các ngân hàng thương mại.

Cũng theo nhận định của chuyên gia Navigos Search, các doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản về mảng linh kiện điện tử và ô tô đang có kế hoạch mở rộng trong năm 2021.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất tại châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đang tìm hiểu thị trường để đầu tư xây nhà máy và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là thị trường phía Nam. Do quỹ đất tại TP.HCM không còn nhiều nên dự kiến một số doanh nghiệp sẽ mở rộng ở các khu công nghiệp mới tại Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Cần Thơ.

Thông tin từ Navigos còn chỉ ra rằng, trong quý IV/2020, CNTT là một trong những ngành có yêu cầu tuyển dụng các ứng viên người nước ngoài.

Trong khi nhân sự người Việt chỉ đáp ứng được một số kỹ năng, công nghệ, quy mô quản lý và mô hình kinh doanh nhất định thì với mảng công nghệ mới, các doanh nghiệp trong ngành CNTT đang tìm kiếm ứng viên ngoại quốc.

Các ứng viên được tìm kiếm nhiều thuộc các quốc tịch châu Âu và Mỹ sử dụng tiếng Anh bản ngữ. Bên cạnh đó là ứng viên quốc tịch Ấn Độ cho mảng CNTT do các ứng viên này có trình độ chuyên môn cao cũng như phù hợp về ngân sách lương của doanh nghiệp trong ngành.

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19, các doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản tại Việt Nam đã chính thức quay trở lại hoạt động sản xuất và tuyển dụng từ quý IV/2020. Đã có một số các doanh nghiệp điện/điện tử tăng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, một số doanh nghiệp khác, đặc biệt trong ngành nội thất đã tăng sản lượng lên gấp đôi so với trước khi có dịch.

Trước đó, hồi giữa năm 2020, trên cơ sở phân tích dữ liệu về các công việc ngành CNTT được đăng tuyển trong giai đoạn 2010–2019 và dữ liệu khảo sát thị trường nhân lực ngành CNTT 2020, báo cáo “Thị trường nhân lực ngành CNTT Việt Nam” thập niên 2010 – 2020 của Navigos Navigos cho thấy, nhu cầu tuyển dụng của ngành CNTT tại Việt Nam đã tăng gấp 4 lần sau một thập kỷ.

Tại tọa đàm “Người Việt trẻ và khát vọng chuyển đổi số” được tổ chức giữa tháng 11/2020, CEO TopCV chia sẻ, khảo sát do đơn vị thực hiện cho thấy, nhu cầu tuyển dụng nhân sự CNTT năm 2019 tăng gấp 2,5 lần so với năm 2018 và năm 2020 ước tính tăng gấp khoảng 1,6 lần so với năm 2019, tức là tăng hơn 4 lần so với 2018.





VietnamWorks cùng với các nền tảng số còn lại sẽ đáp ứng toàn bộ nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho phép doanh nghiệp thay đổi quy mô kinh doanh, cách thức vận hành để tạo ra những giá trị mới. Riêng nền tảng VietnamWorks, thay vì quy trình nhận hồ sơ tuyển dụng theo cách thức truyền thống, VietnamWorks giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí trong công tác tuyển dụng nhân sự mới. Với gần 5 triệu người dùng có hồ sơ xin việc đã được số hóa, VietnamWorks sẽ là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận và tìm kiếm nhân sự phù hợp. Đặc biệt, công nghệ AI hỗ trợ tự động phân tích, đánh giá hồ sơ ứng viên và từ đó, lựa chọn ra các ứng viên tiềm năng, phù hợp nhất theo tiêu chí và yêu cầu của nhà tuyển dụng. Trước đó, vào trung tuần tháng 1/2021, nền tảng tuyển dụng VietnamWorks cũng thuộc sở hữu của Navigos Group đã được chọn là 1 trong 12 nền tảng số Make in Việt Nam đầu tiên tham gia “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số” do Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam triển khai.VietnamWorks cùng với các nền tảng số còn lại sẽ đáp ứng toàn bộ nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho phép doanh nghiệp thay đổi quy mô kinh doanh, cách thức vận hành để tạo ra những giá trị mới. Riêng nền tảng VietnamWorks, thay vì quy trình nhận hồ sơ tuyển dụng theo cách thức truyền thống, VietnamWorks giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí trong công tác tuyển dụng nhân sự mới. Với gần 5 triệu người dùng có hồ sơ xin việc đã được số hóa, VietnamWorks sẽ là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận và tìm kiếm nhân sự phù hợp. Đặc biệt, công nghệ AI hỗ trợ tự động phân tích, đánh giá hồ sơ ứng viên và từ đó, lựa chọn ra các ứng viên tiềm năng, phù hợp nhất theo tiêu chí và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

M.T