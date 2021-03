Ngập tràn ảnh chế ca ngợi người hùng cứu cháu bé rơi từ tầng 13

Mạng xã hội từ đêm qua đã ngập tràn những bức ảnh chế ca ngợi hành động dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, Hà Nội) vì hành động cứu cháu bé ngã từ tầng 12 thoát hiểm trong gang tấc.

Trong vòng một đêm, Facebook có tên Nguyễn Ngọc Mạnh đã tăng từ 0 lên 13.000 người theo dõi, cùng những bài đăng nhận hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Lý do là bởi anh Mạnh chính là nhân vật trong clip ghi lại cảnh một cháu bé trèo qua lan can tầng 12 và rơi tự do xuống đất. Khi đó, anh Mạnh là người nhanh nhẹn nhảy lên mái tôn cứu cháu bé thoát hiểm trong gang tấc và sau đó rời đi. Đến cuối ngày, danh tính cùng Facebook cá nhân của anh Mạnh đã được xác định và gây bão like trên mạng với hàng chục nghìn lời chúc từ cộng đồng mạng.

Facebook cá nhân của anh Mạnh hiện đang nhận bão like từ cư dân mạng

Ngay lập tức, hàng loạt những bức ảnh chế ca ngợi người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh đã được lan truyền trên khắp mạng xã hội. Dân tình cũng thi nhau bình luận ở những bài đăng cũ và chia sẻ số điện thoại Mạnh vận chuyển nhà như một cách để ủng hộ cho hành động cao đẹp của người hùng 31 tuổi này. “Cứ tốt đi ông trời công bằng lắm”, dòng trạng thái cũ từ năm 2019 của anh Mạnh hiện đang được chia sẻ mạnh mẽ.

Cùng với ảnh chế, các clip ghi lại cảnh anh Mạnh đỡ cháu bé rơi tự do từ tầng 12 xuống cũng được chia sẻ chóng mặt trên mạng với cả chục nghìn lượt xem. Lượng tìm kiếm về bé gái rơi từ tầng 12 cũng tăng vọt trong ngày hôm qua, đứng Top 1 tìm kiếm của Google Trending.

“Đầu năm đọc tin người tốt việc tốt vui thật sự, cảm ơn anh vì đã lan tỏa điều tích cực tới mọi người, chúc anh và gia đình mạnh khoẻ bình an”, là một trong số hàng chục nghìn lời chúc của dân mạng dành tới anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Các fanpage vẽ truyện tranh cũng tranh thủ dịp này vẽ lại chân dung ca ngợi anh Mạnh

Cùng với anh Mạnh, dân mạng cũng chia sẻ hình ảnh của một người hùng khác ở Quảng Nam

Một số người còn ngỏ ý làm tranh nghệ thuật tặng anh

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, hiện đang trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Phương Nguyễn