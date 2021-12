Nghệ An: Tiếp tục thí điểm đề án đô thị thông minh

Tiếp tục triển khai Đề án thí điểm xây dựng Đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghệ An trong thời gian tới.

Thông tin tại phiên họp thứ nhất Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia vừa diễn ra, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết công tác chuyển đổi số đã được tỉnh triển khai ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực.

Tỉnh Nghệ An đã ban hành Đề án thí điểm xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Nghệ An (IOC); Trung tâm giám sát an toàn thông tin và an ninh mạng (SOC); xây dựng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP) có khả năng kết nối với Trung ương; đồng thời vận hành cổng thông tin Covid.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh của Nghệ An. Ảnh: nhandan

Cổng thông tin điện tử và Hệ thống Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử của tỉnh cũng đã phát huy nhiều hiệu quả. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng chia sẻ quá trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh của tỉnh còn gặp một số khó khăn do nguồn lực đầu tư cho ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin của tỉnh còn hạn chế; cơ sở hạ tầng mạng thông tin chưa đồng bộ, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa.

Để tiếp tục triển khai công cuộc chuyển đổi số, Nghệ An đã xác định tập trung vào một số nhiệm vụ. Cụ thể là đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành về chuyển đổi số trên các lĩnh vực, vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Tiếp tục vận hành có hiệu quả Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Nghệ An (IOC); Xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm giám sát an toàn thông tin và an ninh mạng (SOC), hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP) có khả năng kết nối với Trung ương.

Nghệ An cũng sẽ xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh để từng bước tạo lập, kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào kho cơ sở dữ liệu chung của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai Đề án thí điểm xây dựng đô thị thông minh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Duy Vũ