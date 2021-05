6 giờ sau thu hoạch vải thiều Bắc Giang đến tay người mua qua sàn điện tử

Bộ TT&TT vừa giới thiệu chương trình “Đưa đặc sản Việt đến tay người tiêu dùng - Vải thiều Bắc Giang”. Với chương trình này, người tiêu dùng có thể chung tay giúp nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải bằng việc đặt hàng qua 2 sàn Vỏ Sò, Postmart.

Hỗ trợ nông dân Bắc Giang giao dịch trên môi trường số

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, vụ vải năm 2021, toàn tỉnh có 28.100 ha trồng vải thiều, sản lượng ước đạt 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với năm trước và bắt đầu thu hoạch chính vụ từ ngày 10/6 đến 20/7.

Nói về chất lượng của vải đạt chuẩn xuất khẩu năm nay, các hộ nông dân trồng vải cho biết, nhờ ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, mẫu mã chất lượng vượt trội so với các năm trước, quả to tròn mọng nước, không sâu cuống, đặc biệt là bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, được trồng và chăm sóc ở “vùng vải an toàn dịch bệnh”, không bị tác động Covid-19.

Trong văn bản hỏa tốc gửi Bộ TT&TT ngày 28/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đang nỗ lực bằng mọi biện pháp để vừa khống chế dịch vừa phát triển kinh tế, đặc biệt là việc tiêu thụ vải thiều.

UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ TT&TT hỗ trợ thông tin về thời vụ thu hoạch và tiêu thụ vải thiều của tỉnh năm 2021 đến đông đảo người dân và doanh nghiệp trong cả nước biết, hướng ứng tiêu thụ vải sạch - an toàn không Covid-19 của Bắc Giang.

Bộ TT&TT chỉ đạo triển khai chương trình “Đưa đặc sản Việt đến tay người tiêu dùng - Vải thiều Bắc Giang” để hỗ trợ tiêu thụ vải thiều cho nông dân Bắc Giang.

Để chung tay hỗ trợ bà con tỉnh Bắc Giang xuất khẩu và tiêu thụ trong nước đặc sản vải thiều để vượt qua đại dịch Covid-19, Bộ TT&TT đã giao Vụ Bưu chính chủ trì triển khai chương trình “Đưa đặc sản Việt đến tay người tiêu dùng - Vải thiều Bắc Giang”.

Với chương trình này, Bộ TT&TT sẽ phối hợp cùng Bắc Giang hỗ trợ nông dân của tỉnh kết nối, đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều thông qua các sàn thương mại điện tử Vỏ Sò (voso.vn) và Postmart (postmart.vn) của hai doanh nghiệp bưu chính Vietnam Post và Viettel Post.

Chương trình nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; tiêu thụ nông sản trên kênh phân phối mới, hiện đại và bền vững qua nền tảng số; thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh bị thương lái ép giá.

Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân tại các tỉnh, thành khác trên cả nước thưởng thức đặc sản vải thiều Bắc Giang thuận tiện, nhanh chóng, kể cả trong bối cảnh hạn chế đi lại do dịch bệnh.

Mục tiêu xa hơn của chương trình là thúc đẩy phát triển kinh tế số nông thôn và hỗ trợ nông dân tham gia giao dịch thương mại điện tử trên môi trường số.

Vỏ Sò, Postmart đưa vải đến với người tiêu dùng toàn quốc

Là sàn thương mại điện tử được hưởng lợi thế từ mạng lưới chuyển phát phủ rộng tới tận các huyện, xã trên khắp cả nước, thực hiện chỉ đạo của Bộ TT&TT, Vỏ Sò đã hỗ trợ nông dân Bắc Giang đưa đặc sản vải thiều đạt chuẩn xuất khẩu lên bán trên sàn từ ngày 28/5.

Tính đến ngày 30/5, đã có 400 đơn hàng đặt mua vải thiều Bắc Giang qua sàn Vỏ Sò, với tổng sản lượng hơn 2 tấn. Giá vải u hồng của Bắc Giang được đăng bán trên Vỏ Sò chỉ từ 36.000 đồng/kg.

Đến hết ngày 30/5, sàn Vỏ Sò cũng hỗ trợ, hướng dẫn, đào tạo và đồng hành cùng 45 nhà cung cấp, hộ nông dân tại Bắc Giang để mỗi hộ tạo một gian hàng và chủ động đăng bán các sản phẩm trên sàn.

Nhân viên VietnamPost hướng dẫn nông dân cách chụp, đăng bán vải thiều trên sàn Postmart.

Nhằm giúp các hộ nông dân Bắc Giang có thêm kênh tiêu thụ mới, bền vững, từ ngày 19/5, Vietnam Post đã đưa vải thiều Lục Ngạn của Bắc Giang lên tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử Postmart. Đến nay, có hàng chục tấn vải thiều Bắc Giang được bán qua sàn Posmart.

Ngoài ra, mỗi ngày Vietnam Post còn hỗ trợ vận chuyển, phân phối theo hình thức bán buôn cho Bắc Giang được khoảng 10-15 tấn. Vietnam Post đặt mục tiêu trong cả vụ sẽ hỗ trợ tiêu thụ khoảng 3% tổng sản lượng, tương ứng khoảng 3.000 tấn vải thiều Bắc Giang.

Thời gian vừa qua, tận dụng mạng lưới, đội ngũ nhân sự của Vietnam Post tại địa phương, sàn Postmart đã hướng dẫn, đào tạo và đến nay có hơn 20 hộ nông dân Bắc Giang mở gian hàng trên sàn.

Trao đổi với ICTnews, đại diện Vietnam Post cho biết: "Việc hỗ trợ đào tạo cho các hộ nông dân Bắc Giang được chuẩn bị từ sớm. Cùng với đó, sàn Postmart đã chủ động lên kế hoạch, chuẩn bị phương án vận chuyển hàng, phát triển các nhà cung cấp chất lượng tại các địa phương, trong đó có Bắc Giang".

Đối với Viettel Post, doanh nghiệp này đặt ra mục tiêu cao là trong giai đoạn chính vụ vải thiều Bắc Giang, sẽ hỗ trợ tiêu thụ khoảng 100 tấn vải mỗi ngày.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, sàn Vỏ Sò lên kế hoạch từ sớm về việc chuẩn bị nguồn hàng cũng như nguồn lực về công nghệ, nhân sự và phương án triển khai trên toàn quốc.

Cụ thể, trong tháng 5/2021, sàn Vỏ Sò đã phối hợp cùng Sở Công Thương Bắc Giang làm việc với các nhà vườn, hợp tác xã trên toàn tỉnh để bao tiêu toàn bộ sản lượng nhằm có nguồn hàng với sản lượng lớn và chất lượng tốt. Từ đó, sàn Vỏ Sò sẽ cho phép khách hàng chọn nhận sản phẩm theo ngày, đặt đơn trước khi thu hoạch).

“Điều này giúp chúng tôi chủ động phương án thu mua, đảm bảo chất lượng sản phẩm - sáng thu hoạch, chiều đến tay khách hàng, và tránh trường hợp ùn ứ khi sản phẩm vào mùa chính vụ”, đại diện sàn Vỏ Sò cho hay.

Viettel Post đặt mục tiêu vải thiều Bắc Giang sẽ đến tay khách hàng trên toàn quốc chỉ từ 6 giờ đến 48 giờ sau thu hoạch.

Về phương án vận chuyển, Viettel Post đặt mục tiêu vải thiều Bắc Giang sẽ đến tay người tiêu dùng trên toàn quốc chỉ từ 6 giờ đến 48 giờ sau thu hoạch.

Để thực hiện được cam kết thời gian phát nêu trên, Viettel Post tổ chức kết nối hệ thống xe tải đa điểm và liên tục từ Bắc Giang tới tất cả các tỉnh, thành. Hệ thống xe lạnh được huy động tối đa để vận chuyển vải. Đặc biệt, các lô vải thiểu lớn chuyển vào miền Trung, miền Nam sẽ được vận chuyển bằng đường bay.

Theo Tổng giám đốc Viettel Post Trần Trung Hưng: “Việc vận chuyển nông sản đảm bảo chất lượng đòi hỏi mức chi phí cao hơn nhiều so với các hàng hóa thông thường. Tuy nhiên, để hỗ trợ người nông dân Bắc Giang, cũng như người tiêu dùng trên toàn quốc được sử dụng sản phẩm vải chất lượng tốt, chúng tôi sẽ giảm chi phí chuyển phát đồng giá toàn quốc chỉ 15.000 đồng cho 5kg”.

Vân Anh