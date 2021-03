Người dân cả nước được Bưu điện chuyển phát Căn cước công dân gắn chip tận nhà

Ghi nhận nhanh đến thời điểm cuối tháng 2/2021, số lượng người dân có nhu cầu chuyển phát thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử qua Bưu điện tại một số địa phương đạt 90 – 100%, điển hình như Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên, Quảng Nam…

Ngoài việc nhận thẻ Căn cước công dân tại bộ phận một cửa của Cơ quan Công an, người dân có thể nhận thẻ qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện Việt Nam.

Theo thông tin từ Bộ Công an, đến ngày 1/7/2021 sẽ có 50 triệu thẻ Căn cước công dân có gắn chip điện tử được cấp cho công dân đủ điều kiện từ 14 tuổi trở lên.

Đặc biệt, tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An và Bắc Ninh, lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu lực lượng Công an phải tập trung nguồn lực để triển khai cấp thẻ Căn cước công dân mới theo đúng tiến độ bởi vì đây là những địa bàn tập trung đông dân cư, lượng người giao dịch lớn. Mốc thời gian đặt ra là trước ngày 30/4/2021, một nửa số dân cư trú tại 10 địa bàn này được cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chip điện tử.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã và sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để chuyển phát số thẻ trên đến các Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong toàn quốc.

Việc Bưu điện chuyển phát thẻ Căn cước công dân đến Công an các tỉnh không chỉ giảm thiểu thời gian, chi phí di chuyển mà còn góp phần giảm áp lực cho cơ quan Công an trong việc phân bố nhân lực thực hiện các công việc này.

Công an các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã đã bắt đầu triển khai cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân từ ngày 25/2/2021 với nhiều hình thức: cấp thẻ tại Bộ phận một cửa của cơ quan Công an; cấp thẻ lưu động tới các Sở Ban ngành, các trường học và các tổ chức...

Việc nhận thẻ Căn cước công dân tại nhà thông qua Bưu điện đem lại sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Người dân chỉ cần đến bộ phận một cửa của cơ quan công an 1 lần duy nhất để làm thủ tục, chụp ảnh, lăn tay, xác định nhận dạng…

Sau khi hoàn tất các thủ tục, người dân chỉ cần mang giấy hẹn đến bàn phục vụ của bưu điện ngay tại nơi cấp thẻ và đăng ký thông tin để nhận thẻ Căn cước công dân tại địa chỉ. Khi có thẻ từ cơ quan công an, Bưu điện có trách nhiệm chuyển phát thẻ Căn cước công dân đến tận tay người dân đã đăng ký.

Bưu điện Việt Nam cũng cho biết, doanh nghiệp bưu chính này đã bố trí đầy đủ nhân lực tại các điểm cấp Căn cước công dân để tham gia hỗ trợ cán bộ công an một trong các công đoạn tiếp nhận thông tin là thẻ Căn cước công dân; đồng thời tiếp nhận nhu cầu chuyển phát thẻ Căn cước công dân tại nhà nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đặc biệt là những người ở vùng có điều kiện đi lại khó khăn và người cao tuổi.

Bằng quy trình phối hợp chặt chẽ từ khâu giao nhận với cơ quan công an đến khâu khai thác, chuyển phát trả thẻ, qua gần 10 năm thực hiện, hàng chục triệu Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân đã được chuyển đến tay người dân an toàn, chính xác, không xảy ra bất kỳ trường hợp phản ánh từ người dân về mất, thất lạc, hư hỏng.

Thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử có mã QR lưu trữ đầy đủ các thông tin công dân, với độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng. Khi thẻ tích hợp đầy đủ các thông tin, nguời dân chỉ cần sử dụng Căn cước công dân gắn chip là có thể thực hiện được các giao dịch hành chính, không cần mang theo nhiều giấy tờ như trước đây.

M.T