Bộ Công an ra mắt website phổ biến, giáo dục pháp luật

Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công an là trang thành phần thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ này, có địa chỉ tại bocongan.gov.vn/pbgdpl.html

Thông báo công bố cho ra mắt trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công an tại địa chỉ bocongan.gov.vn/pbgdpl.html vừa được Bộ này đăng tải trên Cổng thông tin điện tử.

Theo Bộ Công an, việc xây dựng và chính thức đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ từ ngày 11/2/2022 là một bước quan trọng nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử và yêu cầu phát triển của xã hội.

Qua đó, giúp nhân dân tiếp cận thông tin về pháp luật thuận lợi, dễ dàng hơn; kết nối, chia sẻ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Giao diện trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công an.

Có giao diện kết hợp 1 số tính năng ứng dụng tiên tiến, đáp ứng nhu cầu của chiến lược Chính phủ điện tử trong thời kỳ mới, trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công an là kênh thông tin pháp luật chính thống, công khai để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể khai thác toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an.

Tại website này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân còn có thể tham gia ý kiến, đóng góp vào các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng; từ đó góp phần hoàn thiện, xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự.

Bộ Công an cũng cho biết, website bocongan.gov.vn/pbgdpl.html sẽ cung cấp thông tin kịp thời các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an trong việc ban hành các văn bản mới, quán triệt triển khai và thực thi pháp luật; thông tin về việc xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh liên quan công tác công an; các hoạt động hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật của Bộ Công an; các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác cải cách hành chính của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tương tác với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an để hỏi đáp về các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Tháng 4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp, ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Một trong những mục tiêu cụ thể của Đề án này là 100% bộ, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao...

Vân Anh