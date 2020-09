Người Việt vẫn níu kéo dùng giao diện cũ của Facebook

Dù hạn chót đã qua, người Việt vẫn đổ xô nhau tìm kiếm cách về lại giao diện cũ của Facebook, thậm chí làm theo cả hướng dẫn sai.

Bức xúc vì giao diện mới, người Việt đổ xô đi tìm cách quay lại giao diện cũ

Ngày 22/09 vừa qua chính là hạn chót cho việc trở về giao diện cũ của Facebook, ép buộc 2,7 tỷ người dùng phải sử dụng giao diện mới. Cho đến một tuần sau, người Việt vẫn đổ xô đi tìm cách dùng lại phiên bản cũ, vốn có bố cục quen mắt hơn.

Một trong số này phải kể đến Old Layout, một tiện ích mở rộng dành cho người dùng trình duyệt Google Chrome. Sau một tuần có mặt trên chợ Chrome, tiện ích này đã có hơn 100.000 lượt cài đặt.

Theo đánh giá của người dùng, Old Layout khá an toàn và bảo mật, tuy nhiên nó lại không thể sử dụng đầy đủ các tính năng của Facebook như video call. Theo lý giải của Matt Kruse, tác giả tiện ích này, lý do là bởi Old Layout đánh lừa Facebook rằng bạn vẫn đang sử dụng một trình duyệt cũ và do đó không thể dùng được mọi chức năng của giao diện mới.

Vẫn chưa rõ bao giờ Facebook sẽ chặn chiêu trò này, nhưng hiện tại vẫn còn khá đông người Việt muốn quay về dùng lại giao diện cũ. Thử tìm kiếm với cú pháp đơn giản trên Google, có tới 56 triệu kết quả trả về khi gõ cụm từ ‘giao diện cũ Facebook’.

Điều hài hước là rất nhiều người dùng đã làm theo một hướng dẫn quay về giao diện cũ trong một note trên Facebook có từ năm 2010, mà yêu cầu phải tự... khóa tài khoản. Cá biệt, một số người còn lợi dụng tâm lý muốn về giao diện cũ để câu like, câu follow hay thậm chí là lừa đảo người khác.

Ngoài lý do giao diện cũ thân thuộc dễ sử dụng, theo phản ánh của người dùng, giao diện mới của Facebook khá chậm, đặc biệt là khi kéo xuống để tải thêm hoặc khi mở giao diện khung chat (loading). Đó là lý do người Việt tỏ ra bức xúc, thậm chí chửi bới giao diện mới của Facebook thậm tệ trên mạng.

Giao diện mới bị người Việt chê xấu.

Giao diện mới được Facebook lần đầu công bố hồi năm 2019 với thiết kế tối thiểu hóa trên tông màu trắng chủ đạo, có thể đổi sang nền đen ở chế độ ban đêm. Giao diện mới được Facebook quảng cáo là sắp xếp News Feed rộng hơn và sâu hơn với tốc độ loading nhanh hơn.

Kể từ tháng 09/2020, người dùng Facebook trên toàn thế giới đã được chuyển sang giao diện mới, với hạn chót dùng giao diện cũ là ngày 22/09. Lần đổi giao diện gần nhất cách đây gần 10 năm cũng xảy ra tình trạng tương tự, khi người dùng cũng tìm đủ mọi cách để về lại giao diện cũ.

Phương Nguyễn