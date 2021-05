Nhà đấu giá hàng đầu thế giới chấp nhận Bitcoin, Ether làm phương tiện thanh toán

Đây là lần đầu tiên một nhà đấu giá lớn chấp nhận tiền ảo làm phương tiện thanh toán cho một tác phẩm nghệ thuật vật lý

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s ngày 4/5 cho biết sẽ cho phép khách hàng thanh toán bằng đồng Bitcoin và Ether trong phiên đấu giá bức họa “Love is in The Air" của họa sĩ Banksy sắp tới.

Theo Sotheby’s, có trụ sở tại Mỹ, đây là lần đầu tiên một nhà đấu giá lớn chấp nhận tiền ảo làm phương tiện thanh toán cho một tác phẩm nghệ thuật vật lý. Người thắng đấu giá cũng có thể trả bằng đồng USD.

“Còn gì tốt hơn để giới thiệu tiền ảo bằng một tác phẩm biểu tượng của Banksy”, Charles Stewart, CEO của Sotheby’s, nói với CNBC.

Với phương tiện thanh toán mới, Sotheby’s sẽ hợp tác với sàn tiền ảo lớn nhất tại Mỹ Coinbase. Tháng trước, nhà đấu giá này cũng đã bán NFT (chuỗi mã không thể thay thế) được tạo ra bởi nghệ sĩ Pak.

Bức họa “Love is in The Air” của Banksy là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của họa sỹ đường phố nổi tiếng Anh. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 12/5 với mức giá khởi điểm từ 3-5 triệu USD.

“Có thể người thắng đấu giá bức tranh này sẽ trả bằng đồng USD chứ không phải tiền điện tử, nhưng tôi nghĩ với chúng tôi, tạo ra khả năng thanh toán bằng tiền điện tử là điều thú vị", ông Stewart chia sẻ. "Rõ ràng có rất nhiều khán giả quan tâm tới tính thẩm mỹ và khả năng của NFT ở đó. Vậy tại sao không mở rộng ra thế giới nghệ thuật vật lý? Sẽ rất thú vị đây”.

Trước đó, trong 3 ngày bán các NFT của Pak, Sotheby’s đã thu hút hơn 3.000 người tham gia đấu giá. Cuối cùng, toàn bộ bộ sưu tập NFT này được bán với giá 16,8 triệu USD.

Hồi tháng 3, Christie’s trở thành nhà đấu giá đầu tiên bán NFT - một loại tài sản số dựa trên chuỗi khối. Một NFT của họa sĩ Beeple đã được bán với giá gần 70 triệu USD. Christie’s khi đó cũng chấp nhận đồng Ether làm phương tiện thanh toán.

Câu hỏi đặt ra là nếu người thắng đấu giá thanh toán bằng Bitcoin hoặc Ether, thì Sotheby’s sẽ giữ số tiền ảo này hay sẽ lập tức đổi sang USD. Trả lời câu hỏi này, ông Stewart cho biết Sotheby’s đã thỏa thuận với chủ sở hữu bức tranh rằng họ sẽ quyết định việc này.

Với tuyên bố ngày 4/5, Sotheby’s, được thành lập và năm 1744, trở thành công ty lớn mới nhất chấp nhận tiền ảo. Đầu năm nay, hãng thanh toán thẻ Mastercard cho biết sẽ bắt đầu đưa một số loại tiền ảo vào hệ thống của mình. Sau đó, các ngân hàng phố Wall Morgan Stanley và Goldman Sachs đồng loạt chuẩn bị cung cấp dịch vụ quản lý tài sản tiền số cho khách hàng của mình.

Một số công ty khác như Tesla và Square đều đã đưa Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của mình. Tesla cũng đã bắt đầu cho phép khách hàng mua xe điện bằng Bitcoin.

Theo Coinmarketcap.com, đồng Bitcoin giao dịch ở mức giá 54.800 USD vào lúc 8h30 sáng 5/5 (giờ Việt Nam), tăng gần 90% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, đồng Ether đứng ở mức 3.360 USD, tăng hơn 360% từ đầu năm.

Bitcoin hiện là tiền ảo lớn nhất thế giới với vốn hóa thị trường hơn 1.000 tỷ USD, theo sau là đồng Ether với vốn hóa gần 400 tỷ USD.

(Theo Vneconomy)