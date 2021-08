Nhân viên Google giảm 1/4 lương khi làm việc tại nhà

Theo bảng lương Google mà Reuters có được, nhân viên Google có thể bị giảm tối đa 25% lương nếu họ quyết định làm việc tại nhà vĩnh viễn.

Google là một trong các công ty ủng hộ nhân viên làm việc từ xa trong mùa dịch Covid-19. Tuần trước, công ty thông báo đã chấp nhận gần 10.000 yêu cầu làm việc tại nhà của nhân viên. Hãng cũng lùi lịch quay lại văn phòng sang 18/10 do số lượng ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh.

Tuy nhiên, bảng lương mà Reuters có được cho thấy một số nhân viên làm việc từ xa – đặc biệt là những người ở xa - có thể bị giảm lương nếu không thay đổi địa chỉ. Chẳng hạn, một nhân viên sống ở Stamford, Connecticut – cách văn phòng New York 1 giờ đi đường – sẽ nhận lương thấp hơn 15% so với làm ở văn phòng, trong khi đồng nghiệp tại New York thì không. Những người sống ở San Francisco bị giảm tối đa 25%.

Một nhân viên tiết lộ họ làm việc tại văn phòng Seattle và sống ở một hạt gần đó. Họ sẽ bị giảm lương 10% nếu làm việc ở nhà toàn thời gian. Người này cho biết mức giảm tương đương với mức lương được tăng khi thăng chức gần đây. “Tôi không làm việc chăm chỉ để được thăng chức rồi bị giảm lương như vậy”.

Theo người phát ngôn Google, gói thu nhập của công ty luôn được xác định theo địa điểm. Google luôn trả lương cao nhất thị trường dựa theo nơi nhân viên làm việc.

Không chỉ Google có ý định như vậy. Facebook thông báo những nhân viên tiếp tục làm việc từ xa ở các khu vực có mức sống rẻ hơn có thể bị giảm lương. Twitter cũng có lập trường tương tự.

Du Lam (Theo BI)

