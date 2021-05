Nhiều tỉnh cho khai báo y tế trên Zalo, giúp truy vết nhanh, hạn chế thời gian chờ và tập trung đông người

Nhằm chủ động kiểm soát tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, nhiều tỉnh thành như: Hải Dương, Hà Nam, Quảng Nam… đã triển khai tính năng khai báo y tế ngay trên trang Zalo chính thức của mình.

Ngay trong tối ngày 10/5, trang Zalo “Công an tỉnh Quảng Nam” đã gửi tin nhắn đến người dân trên địa bàn tỉnh thông báo về việc khai báo y tế trên trang Zalo chính thức và khuyến khích người dân thực hiện.

Khai báo y tế qua Zalo được xem là phương pháp tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro lây nhiễm khi người dân chỉ cần ngồi nhà thực hiện các bước khai báo thay vì xếp hàng tại các trạm y tế, bệnh viện hay điểm công cộng. Đặc biệt, người dân không cần khai báo nhiều lần. Sau khi hoàn tất, người dân sẽ nhận mã QR xác nhận đã khai báo thông tin y tế để cung cấp cho nhân viên an ninh, y tế tại điểm đến hoặc chốt kiểm soát dịch bệnh.

Tính năng khai báo y tế trên trang Zalo “Công an tỉnh Quảng Nam”.

Tại tỉnh Hà Nam, trước khi triển khai trên diện rộng, 100% cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an tỉnh đã thực hiện việc khai báo y tế điện tử do công an tỉnh cung cấp thông qua mô hình Zalo “Công an tỉnh Hà Nam”. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để người dân biết và cùng đồng hành trong việc khai báo điện tử.

Tỉnh Hải Dương liên tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt để đảm bảo dập dịch triệt để.

Trong khi đó, tại Hải Dương ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát đợt 3, tài khoản chính thức “Công an tỉnh Hải Dương” trên Zalo đã được sử dụng để gửi đi tất cả thông báo truy vết, tìm kiếm những người có liên quan đến các ca bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ người dân khai báo y tế trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Việc các tỉnh nhanh chóng triển khai tính năng “Khai báo y tế” trên trang Zalo nhằm chủ động thực hiện hiệu quả công tác truy vết, phát hiện kịp thời những trường hợp có nguy cơ mắc, nhiễm bệnh, đồng thời góp phần chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Chủ động khai báo y tế góp phần bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Với những tỉnh, thành phố chưa triển khai tính năng “Khai báo y tế” trên trang Zalo chính thức, người dân của tỉnh, thành phố đó vẫn có thể khai báo nhanh chóng, an toàn trên Zalo bằng cách tìm kiếm và quan tâm trang Zalo “Phòng chống Virus Corona", chọn “Khai báo y tế” được tích hợp sẵn và hoàn thành tờ khai. Đối với các địa điểm yêu cầu quét mã QR để khai báo, người dân vào ứng dụng Zalo và chọn biểu tượng mã QR góc trên bên phải, sau đó hoàn thành tờ khai theo yêu cầu. Tính năng khai báo y tế trực tuyến là một nỗ lực của Zalo để mang công nghệ phục vụ cho cộng đồng.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có công văn số 3751/CV- BCĐ gửi các Bộ và cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR và các ứng dụng.

Phương Dung