Nhiều tỉnh thành đón người dân về quê, đăng ký qua Zalo

Sau khi TP.HCM và một số tỉnh lân cận thực hiện nới lỏng giãn cách, nhiều người dân có nguyện vọng trở về quê. Hiện các địa phương đang ráo riết triển khai việc đón công dân của mình về quê tránh dịch.

Hiện nay, công dân một số địa phương như: Tây Ninh, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu có thể đăng ký về quê tránh dịch trên trang Zalo của các tỉnh.

Tây Ninh ưu tiên đón thai phụ, người đang nuôi con nhỏ

Ngày 30/9, tỉnh Tây Ninh có văn bản về việc hỗ trợ người dân từ các tỉnh thành: Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Long An, Bình Phước trở về địa phương trong thời gian giãn cách xã hội.

Người dân Tây Ninh có nguyện về quê đăng ký ngay trên trang Zalo “BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tây Ninh” hoặc Hội đồng hương Tây Ninh.

Tuy nhiên, do số người đăng ký về quê khá nhiều nên trước mắt sẽ ưu tiên đối tượng là thai phụ, người đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, người hết tuổi lao động đang lưu trú tại những tỉnh thành nói trên. Thời gian đón về dự kiến từ nay đến ngày 10/10.

Phụ nữ, trẻ em, người lớn tuổi sẽ được ưu tiên trở về Tây Ninh trước. (Ảnh: Tây Nguyên)

Sau khi được chấp nhận đón về quê, người dân sẽ nhận được tin nhắn qua hệ thống để đi xét nghiệm Covid-19 (yêu cầu phải có kết quả âm tính với Covid-19 trong 72 giờ tính đến ngày được đón về). Tỉnh Tây Ninh cũng lưu ý người dân lưu giữ tin nhắn thông báo của tỉnh và xuất trình cho các lực lượng chức năng khi di chuyển đến cơ sở xét nghiệm và tập trung ra điểm đón. Đặc biệt, không mang theo phương tiện cá nhân như xe máy, xe đạp…

Khi về đến Tây Ninh sẽ được tổ chức xét nghiệm Covid-19 trước khi cho về nhà tự cách ly hoặc đưa vào các điểm cách ly tập trung để theo dõi, quản lý đảm bảo biện pháp phòng chống dịch.

Được biết, những tháng qua, tỉnh đã tổ chức đưa hàng ngàn người dân Tây Ninh đang ở TP.HCM về địa phương. Những người dân được hỗ trợ đón về đều là những người gặp khó khăn và có nguyện vọng trở về địa phương, người đi khám bệnh, công việc mắc kẹt lại thành phố.

Bà Rịa - Vũng Tàu lên danh sách để có kế hoạch đưa đón chu đáo

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh này đã tổng hợp danh sách những người dân đang lưu trú trên địa bàn có nhu cầu về quê và gửi văn bản cho UBND các tỉnh thành để lấy ý kiến, thống nhất phương án đưa đón.

Toàn tỉnh hiện có hơn 2.700 người đăng ký về quê tại 57 tỉnh, thành trong cả nước. Đa số công dân xin về các tỉnh trong đợt này là lao động phổ thông, lao động tự do, bị mất việc làm, mất thu nhập, cuộc sống khó khăn, một số trường hợp khác là phụ nữ mang thai, người chữa bệnh nan y... do đó có nhu cầu muốn trở về quê hương để sinh sống.

Được biết tỉnh sẽ dùng ôtô chở người và chở phương tiện đưa những công nhân có nguyện vọng về quê nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và tuân thủ quy định phòng dịch. Đồng thời, nghiên cứu để hỗ trợ thêm kinh phí ăn ở cho những công nhân, người lao động về tỉnh xa phù hợp với quy định hiện hành.

Người dân tìm và quan tâm trang “BCĐ Covid-19 BR-VT” để đăng ký về Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh thành khác. (Ảnh chụp màn hình)

Trên trang Zalo “BCĐ Covid-19 BR-VT” hiện có 2 mẫu đăng gồm: Đăng ký hỗ trợ về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho người lao động, học tập tại tỉnh/thành khác và Đăng ký hỗ trợ về tỉnh/thành khác cho người lao động, học tập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tùy nhu cầu, người dân có thể đăng ký trực tuyến ngay trên trang Zalo này. Ngoài ra, thông tin người phụ trách và số điện thoại cũng được niêm yết để người dân trực tiếp liên hệ khi cần trợ giúp.

Việc người dân tự ý di chuyển, không theo phương án, quản lý sẽ làm nguy cơ lây lan dịch bệnh, không bảo đảm an toàn. Do đó, tỉnh này kêu gọi người dân trong khi chờ ý kiến trả lời, phương án của các tỉnh, thành thì cần tiếp tục ở lại tại nơi cư trú, không tự ý di chuyển ra khỏi địa bàn. Trường hợp người dân ở lại gặp khó khăn sẽ được tỉnh hỗ trợ kịp thời.

Bình Thuận đã đưa hơn 1.600 người về quê tránh dịch

Việc đón người dân về quê tránh dịch được Bình Thuận tổ chức từ cuối tháng 7/2021. Gần đây nhất, ngày 2/10 vừa qua tỉnh đã đón 500 người từ TP.HCM (đợt 6). Những người được đón về gồm người đi khám chữa bệnh, nuôi bệnh; học sinh, sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phụ nữ mang thai…

Ngoài ra, do người dân ở Bình Dương và Đồng Nai cũng có nhu cầu về quê rất cao (hơn 3.000 người đăng ký) nên tỉnh sẽ tổ chức thêm 2 đợt đưa công dân từ hai địa phương nói trên về Bình Thuận. Dự kiến ngày 8/10 sẽ đón 450 người ở Bình Dương về đợt 1 và ngày 15/10 sẽ đón đợt 1 tại Đồng Nai 450 người.

Để tiếp tục đăng ký về Bình Thuận, trên Zalo người dân tìm và quan tâm trang Zalo “Chính quyền điện tử Bình Thuận”. Tại giao diện chính chọn mục “Đăng ký trở về Bình Thuận” sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân như: Tên tuổi, nghề nghiệp, căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ,… và chờ nhận thông báo.

Nhiều chuyến xe khách được các tỉnh thành tổ chức để đưa người dân về quê. (Ảnh: Chí Hùng)

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi người dân nên kiềm chế, không di chuyển tự phát làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thủ tướng yêu cầu TP.HCM và các tỉnh có đông người dân, lao động ngoại tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động người dân ở lại để được tiêm vắc xin đầy đủ. Tiếp tục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Nếu người dân có mong muốn về quê vì nhiều lý do khác nhau thì các địa phương phối hợp tổ chức đón, đưa, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông và tránh gây bức xúc cho người dân.

An Nhiên