Nhìn lại thành công vượt trội của app y tế YouMed khi áp dụng BizFly CDN

YouMed nổi bật lên so với các ứng dụng y tế ngoài thị trường nhờ tính năng đa dạng, nền tảng công nghệ tối ưu hoá. Điều này được thể hiện qua quá trình áp dụng BizFly CDN vào hạ tầng công nghệ, hỗ trợ YouMed chinh phục người dùng.

Dịch COVID-19 đã diễn biến vô cùng phức tạp và vẫn luôn là mối đe dọa bất ngờ khi Châu Âu, Châu Mỹ, thế giới vẫn tiếp tục chao đảo trước những làn sóng bùng phát mới. Thời điểm hai làn sóng COVID-19 tràn vào Việt Nam, rất nhiều người đã chủ động sử dụng các ứng dụng y tế thông minh để tìm kiếm bác sĩ và đặt trước lịch khám, giảm thiểu tối đa thời gian xếp hàng, chờ đợi tại bệnh viện. Và ngay cả khi cuộc sống đã trở về trạng thái “bình thường mới”, nhu cầu “tiết kiệm” thời gian eo hẹp cho việc chờ khám bệnh cũng vẫn rất thiết thực.

Giữa vô số các ứng dụng y tế, YouMed - với nhiều tính năng đa dạng cùng nền tảng công nghệ tối ưu hóa - đã trở thành công cụ được nhiều người biết đến và tin dùng.

Vậy điều gì đã giúp YouMed tạo ra sự khác biệt so với các ứng dụng khác ngoài những tính năng cốt lõi? Câu trả lời là: Công nghệ. Cụ thể hơn, đó là CDN - Giải pháp giúp tăng tốc độ tải cho ứng dụng, đã giúp YouMed từng bước chinh phục người dùng, trở thành một trong những ứng dụng đặt lịch khám hàng đầu đến hôm nay.

Ứng dụng y tế thông minh: Tiêu chí quan trọng nào giữ chân người dùng?

Là một ứng dụng cung cấp giải pháp y tế online giúp người dùng Việt Nam tìm kiếm bác sĩ chính xác và đặt lịch khám dễ dàng, YouMed hiện bao gồm website và hai phiên bản app chạy trên iOS, Android.

Đối với việc khám chữa bệnh, tính cấp bách luôn được coi trọng hàng đầu. Hãy thử đặt mình vào tình trạng nguy kịch, bạn sẽ hiểu giá trị của 1s quý giá đến thế nào. Bởi vậy, để làm tròn trách nhiệm, một ứng dụng y tế luôn phải ưu tiên tối đa cho việc tăng tốc độ tải, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người dùng ngay tức khắc và đảm bảo sự ổn định trong bất kì hoàn cảnh nào.

Đặc biệt với YouMed, ứng dụng có hàng ngàn lượt truy cập mỗi ngày đến từ những vị trí địa lý khác nhau và có thể tăng đột biến vào cao điểm thì việc đối mặt với rủi ro liên quan đến tốc độ tải trang là không thể tránh khỏi. Nếu không có giải pháp hợp lý, ứng dụng YouMed chắc chắn sẽ gặp vô số vấn đề từ tốc độ load trang cho đến việc "hất văng" người dùng khi lượng truy cập chạm ngưỡng quá tải. Trải qua hai làn sóng đổ bổ của dịch COVID-19, bài toán này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nhận biết được thách thức này, YouMed đã lựa chọn giải pháp CDN nhằm đảm bảo tốc độ load trang nhanh chóng, ngăn chặn mọi rủi ro tiềm ẩn trong các tình huống cấp bách. Chính điều này đã trở thành tiêu chí hàng đầu giúp YouMed tạo ra mối liên kết chặt chẽ khiến người dùng gắn bó dài lâu với ứng dụng.

Áp dụng CDN mà vẫn đảm bảo kiểm soát chi phí chặt chẽ: Có giải pháp nào vẹn cả đôi đường?

• Câu trả lời là: Có.

Đó là giải pháp BizFly CDN. YouMed sử dụng giải pháp này để tăng tốc độ tải cho ứng dụng mà vẫn đảm bảo kiểm soát chi phí vận hành chính xác đến từng phút.

CDN là một hệ thống gồm nhiều máy chủ đặt ở các trung tâm dữ liệu trên nhiều vị trí chiến lược, chuyên cung cấp các bản sao dữ liệu tĩnh từ máy chủ gốc đến người dùng ở vị trí địa lý gần nhất. Máy chủ gốc của YouMed đặt tại TP.HCM, khi có người dùng truy cập tại Hải Phòng, máy chủ đặt tại Hà Nội sẽ phục vụ người dùng ngay lập tức. Điều này không những đảm bảo tốc độ tải trang mà còn giảm thiểu tối đa rủi ro quá tải hệ thống cho YouMed.

Đặt ra bài toán kiểm soát chi phí chặt chẽ, YouMed có hai yêu cầu: Tính tiền "pay as you go" - tức là dùng đến đâu trả tiền đến đấy, chính xác đến từng phút và kiểm soát tài nguyên sử dụng không vượt quá 100GB/ngày. Sau khi tính toán kỹ lưỡng dựa trên tình hình thực tế, đội ngũ kỹ thuật của BizFlyCloud đã cung cấp giải pháp đáp ứng trọn vẹn yêu cầu mà khách hàng đặt ra.

Chỉ bằng một thao tác đơn giản, YouMed trỏ DNS (Hệ thống phân giải tên miền) sang server BizFly CDN và trỏ ngược về máy chủ gốc khi lưu lượng băng thông đạt ngưỡng 100GB. Với giải pháp này, mức lưu lượng không bao giờ vượt quá ngân sách mà YouMed đặt ra từ đầu.

YouMed đã tìm ra giải pháp toàn diện cả về tính năng và kiểm soát tốt phần chi phí nhờ lựa chọn đúng nhà cung cấp dịch vụ. Nếu các doanh nghiệp vướng mắc khi ứng dụng giải pháp điện toán đám mây, trước hết, hãy tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ uy tín. Bởi một đơn vị có tâm và có tầm không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn đưa ra những giải pháp thiết thực nhất, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển vượt trội.

BizFly CDN là giải pháp tăng tốc độ tải trang của BizFly Cloud - 1 trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong "Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam" của Bộ TT&TT; Đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Độc giả quan tâm dùng thử BizFly CDN miễn phí 100GB đầu tiên và nhận ưu đãi tới 3 tháng cước sử dụng dịch vụ có thể truy cập tại: https://bizflycloud.vn/cdn