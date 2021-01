Những cách giúp người Việt kiếm hàng triệu USD trên mạng

Thu nhập từ viết phần mềm, làm game, làm YouTube khiến nhiều bạn trẻ Việt thành triệu phú, tuy nhiên còn có những ngành nghề khác có thể kiếm trăm triệu/tháng.

Cách đây 8 năm, một sinh viên đại học tại Việt Nam viết phần mềm cho điện thoại BlackBerry đã kiếm được 300 triệu/tháng ở thời điểm thu nhập đỉnh. Nói với ICTnews mới đây, người này khẳng định mức thu nhập 330 tỷ đồng/năm (tương đương 14-15 triệu USD) của một cá nhân gần đây có thể xảy ra, nhưng rất hiếm.

Không ít ý kiến nghi ngờ về khả năng kiếm tiền của cô gái nói trên. Tuy nhiên, những người hoạt động trong lĩnh vực game và phần mềm mobile mà ICTnews tiếp cận đều cho rằng khả năng kiếm được hơn 1 triệu USD/tháng đều khả thi. Nhiều người đồng tình rằng, cá nhân này đại diện cho một nhóm lập trình viên, với hàng chục, thậm chí hàng trăm game hay ứng dụng trên các chợ như Apple App Store hay Google Play Store. Thu nhập kiểu này tương đương một số studio game lớn hiện nay tại Việt Nam.

Trên thực tế, kiếm triệu USD trên mạng không phải chuyện hiếm tại Việt Nam.

Thu nhập từ làm game mobile thuộc hàng rất cao trong giới lập trình. (Ảnh: H.Đ)

Kiếm tiền tỷ mỗi tháng từ YouTube

Mới đây nhất, một người ở Đà Nẵng vừa nộp khoản thuế hơn 25,3 tỷ đồng. Khoản thuế dựa trên doanh thu lên tới 281 tỷ đồng trong vòng 3 năm, từ 2015 đến 2018. Theo tài liệu của cơ quan thuế, doanh thu của người này được Google ở Singapore chi trả, trang web mang lại doanh thu chính đã đóng từ năm 2018.

Theo tìm hiểu của ICTnews, trang web của người này lập ra tập hợp rất nhiều video của YouTube. Các video đa dạng nội dung, khéo léo giữ chân người xem và kiếm tiền từ quảng cáo hiển thị.

Để lập một website như vậy, với rất nhiều nội dung video khác nhau, rõ ràng cần một nhóm khá đông để xây dựng website. Với nguồn doanh thu lên tới 281 tỷ đồng trong 3 năm, mỗi tháng nhóm của người này kiếm được trung bình 7,8 tỷ.

Khác với website nói trên tập hợp các video từ đa dạng nguồn, nhiều người tại Việt Nam cũng kiếm triệu USD bằng cách tự sản xuất video.

Có rất nhiều YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam đang trở thành triệu phú nhờ các video nhiều người xem, kiếm tiền từ quảng cáo tự động hoặc truyền thông cho nhãn hàng.

Chẳng hạn kênh của Bà Tân Vlog ở thời điểm giữa năm 2019 mỗi ngày có thể kiếm vài trăm đến vài chục ngàn USD, theo tính toán của trang Social Blade. Một lượt xem quảng cáo tại Việt Nam dao động từ 600 đồng - 3.000 đồng, một kênh như Bà Tân Vlog có thể đạt hơn 1 triệu lượt xem một ngày, sẽ thu được từ hơn 300 USD đến 5.500 USD. Thời điểm “hot”, kênh Bà Tân Vlog có thể đạt 120 triệu lượt xem/tháng, số tiền kiếm được lên tới hàng trăm ngàn USD.

Thu nhập của các YouTuber nổi tiếng khác cũng dễ dàng đoán ra dựa trên lượt xem kênh video của họ. Mặc dù vậy, những người am hiểu cho rằng, còn có các kênh tập hợp nhiều video nhỏ lẻ khác nhau, cùng tạo thành lượt xem rất lớn nhưng nhiều người không biết - như trường hợp của người đàn ông tại Đà Nẵng nói trên.

Kiếm tiền từ viết ứng dụng, game di động

Công ty nghiên cứu thị trường NewZoo dự báo đến năm 2022 thị trường game di động trên toàn thế giới sẽ đạt 79,7 tỷ USD trên tổng quy mô 152,1 tỷ USD toàn ngành game. Tại Đông Nam Á, game di động từ 3,2 tỷ USD năm 2019 có thể tăng lên đến 6,1 tỷ vào năm 2022. Rất nhiều lập trình viên cá nhân, các nhóm, các công ty tại Việt Nam nhảy vào lĩnh vực này để khai thác. Trong đó, câu chuyện Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông là minh chứng rõ nét nhất về việc kiếm tiền triệu USD chỉ với một game nhỏ.

Mặc dù vậy, Nguyễn Hà Đông không phải là trường hợp duy nhất có thu nhập khủng. Trong trường hợp của một cô gái Hà Nội khai thu nhập 330 tỷ đồng nói trên, nhiều người lý luận rằng với thu nhập đó, game của cô phải cực kỳ nổi tiếng hoặc ít nhất đủ giỏi để người trong giới có thể nhận ra.

Tuy vậy, một số người khác cho rằng khoản thu của cô gái 9x có thể đến từ nhiều game và ứng dụng, cô gái chỉ đại diện cho một nhóm sản xuất. Mô hình này tương tự với website của người nộp thuế tại Đà Nẵng kiếm tiền từ Google.

Một điểm chung của Flappy Bird, hai trường hợp trăm tỷ trong bài này và rất nhiều công ty game tại Việt Nam là: họ xây dựng nội dung cho người nước ngoài. Vì người nước ngoài sẵn sàng trả một khoản nhỏ vài USD, vài chục USD mua game. Mỗi lượt xem quảng cáo đến từ các nước phát triển cũng cao hơn lượt xem ở Việt Nam.

Người sinh viên kiếm được 300 triệu/tháng năm 2012 cũng viết cho điện thoại BlackBerry, nhắm đến khu vực Bắc Mỹ, nơi người dùng có thói quen trả tiền hơn.

Rất nhiều người kiếm tiền triệu USD một cách bất ngờ, không chủ đích. Flappy Bird là một ví dụ, nó chỉ phổ biến khi được một blogger nổi tiếng nhắc đến. Face Dance Challenge, một game Việt bỗng dưng được biết đến toàn cầu và được so sánh với Flappy Bird, cũng nổi lên khi người sáng lập công ty đang… đi chơi - theo lời anh kể với ICTnews.

Nói như vậy để thấy rằng, để có sản phẩm triệu lượt tải, đa số do may mắn. Nhưng vẫn có những nhóm làm việc mang tính thời vụ hơn, thu gom nhiều app và game khác nhau để tạo lượt chơi lớn, gom “tiền lẻ”, may mắn có thể kiếm tiền tỷ. Cách làm của những nhóm này chú trọng một mục tiêu duy nhất: Tiền. Họ kiếm bằng mọi cách nhưng khá âm thầm nên không phải ai cũng biết và tin vào số tiền lớn họ có được.

Công việc viết phần mềm để kiếm tiền phổ biến trong giới tới mức có những công ty sẵn sàng viết ứng dụng theo đơn đặt hàng. Người không có kỹ năng lập trình nhưng có ý tưởng cũng có thể thuê viết những ứng dụng cơ bản, chi phí thấp nhưng dự báo doanh thu lớn.

Kiếm trăm triệu/tháng từ các công việc “nhẹ nhàng” khác

Trong giới kiếm tiền online, viết phần mềm và YouTube là hai lĩnh vực hốt bạc. Song vẫn còn có những cách khác kiếm được trăm triệu/tháng không hiếm.

Chẳng hạn, một số nền tảng thương mại điện tử có nguồn sỉ, người dùng chỉ việc tìm khách hàng, mọi việc từ thanh toán, giao hàng đều do bên bán sỉ cung cấp. Người có thể tìm được các món hàng độc đáo, giá rẻ, biết cách truyền thông sẽ bán được nhiều hàng, hưởng chênh lệch.

Hoặc như Amazon cũng có chính sách trả hoa hồng cho người giới thiệu (Amazon Affiliate). Người dùng chỉ việc viết các nội dung thu hút, dẫn khách đến đường link sản phẩm trên Amazon, khi khách mua hàng từ đường link đó thì người dùng được hưởng phần trăm. Tại Việt Nam có nền tảng cung cấp dịch vụ tương tự, với những chiến dịch bán hàng hoa hồng lên tới 20-30%.

Ngoài ra, giới MMO (kiếm tiền online) tại Việt Nam cũng khai thác các công việc khác như giới thiệu khoá học, trở thành nhà buôn trên các trang TMĐT, làm thêm online, xem quảng cáo kiếm tiền,...

Kiếm tiền tỷ, khả thi nhưng không dễ

Riêng công việc viết phần mềm kiếm tiền không bao giờ dễ dàng, đó là lý do rất nhiều người trong giới vẫn nghi ngờ con số doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm như nói trên.

Để có doanh thu như vậy, theo một cựu giám đốc công ty phần mềm lâu đời tại Việt Nam chia sẻ với ICTnews, các game có hàng chục hoặc trăm triệu lượt tải không hiếm, nhưng để làm được thì phải chi tiền quảng cáo rất nhiều. Có khi tiền trả cho quảng cáo ngang với doanh thu. Đến khi game đã nổi tiếng thì cắt giảm quảng cáo, dành tiền nuôi nhân sự và tiếp tục phát triển.

Ngoài ra, như đã nói, việc một game nổi tiếng còn phụ thuộc may mắn. Có những game viết cả năm trời không ai đoái hoài, nhưng vì lý do nào đó bỗng dưng được biết đến và các game khác cùng nhóm phát triển có thể ăn theo.

Có những nhóm để kiếm tiền nhanh có thể viết game cờ bạc, game đặt quảng cáo cực nhiều, game trỏ đường link để tải nội dung khác,... là những thứ mà giới lập trình có thể biết, nhưng không chọn làm và thường kín tiếng khi được hỏi.

Để có thể nắm bắt thị hiếu và làm việc không mệt mỏi trên mạng, hầu hết các nhóm này đều rất trẻ, nếu so với thu nhập họ kiếm được.

Hải Đăng