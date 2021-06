Những công nghệ sẽ xuất hiện tại EURO 2020

Bên cạnh một số công nghệ như VAR, goal line, giải Vô địch Châu Âu EURO 2020 còn sử dụng công nghệ ảnh nhiệt hay sân khấu ảo cho lễ khai mạc.

Công nghệ VAR

Dù gây tranh cãi lớn sau khi được dùng tại World Cup 2018, công nghệ trợ lý trọng tài video VAR vẫn sẽ xuất hiện tại EURO 2020.

Với công nghệ trợ lý trọng tài video VAR (viết tắt của Video Assistant Referee), bên cạnh trọng tài chính, còn có một trọng tài chuyên xem xét các tình huống quay chậm từ nhiều góc quay khác nhau. Nhờ đó, trọng tài chính có thể đưa ra quyết định chính xác nhất. VAR được sử dụng lần đầu tiên tại World Cup 2018 nhưng gây ra nhiều tranh cãi. Dù vậy, công nghệ này vẫn tiếp tục xuất hiện tại EURO 2020.

UEFA đã bổ nhiệm 22 trợ lý trọng tài VAR tại Giải Vô địch châu Âu. Toàn bộ nhóm phụ trách VAR đặt tại trụ sở UEFA tại Nyon, Thụy Sỹ. Tất cả 51 trận đấu tại EURO 2020 đều dùng công nghệ VAR. Nhóm được tham gia các buổi tập huấn toàn diện trước khi giải đấu chính thức diễn ra.

Ông Roberto Rosetti, Chủ tịch Hội đồng trọng tài UEFA, tự tin rằng hệ thống VAR sẽ hỗ trợ tốt cho EURO 2020 và khẳng định đây là hệ thống tốt nhất thế giới. Mục tiêu của VAR là không chỉ giúp đỡ các trọng tài mà cho cả nền bóng đá.

Công nghệ goal line

Công nghệ xác định bàn thắng goal line (GLT) được sử dụng tại World Cup 2014 và World Cup 2018. Nó nhằm xác định quả bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa. Thông tin được truyền đến đồng hồ đeo tay đặc biệt của trọng tài trong tích tắc để bảo đảm trọng tài ra quyết định nhanh chóng, chính xác, không gián đoạn trận đấu. Chỉ những người phụ trách trận đấu nhận được tín hiệu. Khán giả có thể xem lại tình huống nếu Ban tổ chức chiếu lại.

Mục tiêu của GLT cũng như VAR là hỗ trợ, không phải thay thế trọng tài. Do chi phí đắt đỏ, GLT thường được dùng trong các giải đấu quan trọng.

Công nghệ ảnh nhiệt

Tại Sân vận động Stadio Olimpico (Italy), khán giả được yêu cầu đi qua đường hầm gắn camera ảnh nhiệt. Đây là một biện pháp trong kế hoạch đề phòng Covid-19 do cảnh sát Rome phát triển. Stadio Olimpico là nơi diễn ra trận khai mạc giữa Italy và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 11/6. Đường hầm này nằm giữa cổng soát vé và cổng kiểm tra an ninh trước khi người hâm mộ tiến vào sân vận động. Khi mọi người đi qua, camera ảnh nhiệt sẽ quét nhiệt độ của họ.

Trình diễn ảo bài hát chủ đề EURO 2020

Bài hát “We Are The People” của Martin Garrix, Bono và The Edge được UEFA lựa chọn làm ca khúc chủ đề của EURO 2020. Bộ ba sẽ có màn trình diễn ảo tại lễ khai mạc giải đấu diễn ra ở sân vận động Olimpico (Italy), ngay trước khi bóng lăn. Những công nghệ hiện đại nhất sẽ được dùng cho màn trình diễn do nó được quay trong các studio tại London (Anh) và cả tại sân vận động Olimpico để tái tạo bằng công nghệ 3D. Ban tổ chức hi vọng nó sẽ cho phép khán giả toàn cầu cảm thấy gần gũi hơn với giải đấu.

Du Lam (Tổng hợp)