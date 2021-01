Những cột mốc đáng chú ý của mobile app năm 2020

Các ứng dụng trên di động đã có một năm tăng trưởng mạnh mẽ bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu.

Năm 2020 đã chứng kiến nhiều kỷ lục mới được thiết lập trên App Store của Apple và Play Store của Google, trong đó có những con số phản ánh xu hướng hết sức chặt chẽ của thế giới, theo báo cáo mới đây của Sensor Tower.

Chi tiêu di động vượt mốc 100 tỷ USD

Theo Sensor Tower, người dùng trên toàn thế giới đã chi ra gần 111 tỷ USD trên toàn cầu cho việc mua gói (IAP), thuê bao tháng, mua ứng dụng trên các chợ ứng dụng trong năm qua. Trong đó, chi tiêu trên App Store đạt 72,3 tỷ USD, tăng 30,3% còn Google Play đạt 38,6 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2019.

Dù vậy, chi tiêu cho game vẫn chiếm tỷ trọng tới 71,7% trên tổng chi cả năm 2020, phần còn lại là các ứng dụng không phải game (non-game) trong đó dẫn đầu là những app giải trí.

TikTok lập kỷ lục tải về

TikTok đã có một năm thắng lớn trên toàn cầu.

TikTok đã có một năm thăng trầm khi vướng vào thương chiến Mỹ - Trung, xung đột biên giới Trung - Ấn. Dù vậy, ứng dụng này chính là cái tên được hưởng lợi lớn nhất trong mùa dịch Covid-19 khi đạt 2,6 tỷ lượt cài đặt (tính cả Douyin).

Đây cũng là ứng dụng non-game có doanh thu cao nhất thế giới trên App Store năm vừa qua, đạt 1,2 tỷ USD, tăng 600% so với năm 2019. Trên Play Store, ứng dụng non-game doanh thu cao nhất là Google One cũng chỉ kiếm được 444 triệu USD, tăng 41,9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm qua, các ứng dụng được cài đặt lần đầu cũng lập kỷ lục 143 tỷ lượt cài, tăng 23,7% so với năm 2019. Trong đó, Zoom là ứng dụng có số lượt cài đặt lần đầu cao nhất thế giới trong năm 2020 trên App Store, tăng 1.686% lên 212,5 triệu lượt cài. Trên nền tảng Android, WhatsApp là ứng dụng được cài nhiều nhất với 598 triệu lượt cài lần đầu.

Nở rộ ứng dụng trả góp

Mô hình mua ngay, trả sau (buy now pay later) đã xuất hiện từ lâu ở các nước phương Tây. Nhưng Covid-19 bùng phát kéo theo khó khăn về tài chính đã giúp cho mô hình này bùng nổ ở Mỹ với các ứng dụng phổ biến như Klarna, Affirm, Afterpay hay QuadPay. Sensor Tower cho biết đã ghi nhận kỷ lục tải về của các ứng dụng này trong tháng 10 và tháng 11, đồng thời chỉ số người dùng thực (active user) cũng tăng mạnh 162% so với cùng kỳ năm 2019.

Mô hình này có thể xem như gần giống hình thức mua hàng online trả góp ở Việt Nam, với cam kết lãi suất chỉ 0% nhưng giá bán sản phẩm có thể đắt hơn đáng kể. Khác biệt so với Mỹ là sản phẩm được bán đúng giá, nhưng người mua sẽ bị tính phí trả chậm sau số ngày nhất định.

Cuộc chiến ứng dụng xem phim

Các ứng dụng xem phim đã có một năm cạnh tranh hết sức khốc liệt

Người dân ở nhà vì cách ly xã hội đã dẫn tới sự bùng nổ các ứng dụng xem phim trực tuyến. Netflix đã có một năm chứng kiến sự nổi lên của Quibi, Peacock, HBO Max nhưng chưa ứng dụng nào đủ sức đe dọa nền tảng video theo yêu cầu (VOD) lớn nhất thế giới này.

Vị thế của Netflix được kỳ vọng sẽ có kẻ lật đổ khi những ứng dụng như Paramount+, Discovery+, Apple TV+ hay Disney+ đổ nhiều tiền hơn vào marketing trong năm 2021 này.

5 game mobile đạt doanh thu trên 1 tỷ USD

Chi tiêu cho game mobile trong năm 2020 tăng mạnh chưa từng có khi Sensor Tower ghi nhận có 5 game mobile vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD. Con số này của năm 2018 và 2019 chỉ là ba game.

Đáng chú ý, PUBG Mobile đã có một năm kiếm bộn với 2,6 tỷ USD, nâng tổng doanh thu trọn đời lên con số 4,3 tỷ USD. Nhưng bất ngờ nhất phải kể đến Roblox, một game online đã ra mắt từ rất lâu nay âm thầm lặng lẽ kiếm được 1,1 tỷ USD, gần gấp đôi doanh thu của năm 2019.

39.000 game không phép bị xóa khỏi Trung Quốc

Theo quy định, ngày 31/12/2020 là hạn chót để các game trên App Store phải có giấy phép phê duyệt nội dung kịch bản để được hoạt động ở Trung Quốc. Quá thời hạn này, 39.000 game không phép đã bị gỡ bỏ khỏi App Store Trung Quốc.

Trước đó, đã có gần 42.000 game không phép bị Apple gỡ bỏ khỏi Trung Quốc sau ngày 01/08. Apple sau đó đã gia hạn thêm thời gian đến 31/12 như đã biết.

Phương Nguyễn (Theo Sensor Tower)