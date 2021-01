Những điều chưa từng có ở sự kiện ra mắt logo Viettel mới

Sân khấu không gian 5 chiều lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam trong lễ ra mắt logo mới của Tập đoàn Viettel, với màn hình trình diễn của các nghệ sĩ đương đại. Thông điệp “sáng tạo bất tận” cũng có cách diễn đạt đặc biệt.

Sân khấu 5D đầu tiên ở Việt Nam

Sau lễ ra mắt logo Viettel mới, mạng xã hội được phủ kín bởi hình ảnh và lời khen ngợi về 1 sân khấu 5 chiều, được bao phủ bởi màn LED từ trần, xuống sàn, tới các cạnh đáy tạo ra một không gian sân khấu vô vực mà người xem ở Việt Nam chưa từng chứng kiến.

Khi hệ thống đèn được bật lên, khán phòng của hội trường Cây Bao Báp của Tập đoàn Viettel chiều 7/1 trở nên hoàn toàn lột xác. Sân khấu lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel là không gian 5 chiều (5D) lần đầu tiên ở Việt Nam. Đạo diễn Việt Tú – tác giả của sân khấu này, gọi là đây là “thực tế thật” vì hình ảnh mà người xem tại chỗ và xem qua streaming đều huyền ảo và ma mị giống nhau, thay vì phải sử dụng công nghệ AR, XR vốn chỉ thoả mãn yếu tố “ảo”. Đó là lý do tại sao Việt Tú lại gọi đây là “Thực tế Thật”, vì tất cả đều là thật, không có sự hỗ trợ bởi các công nghệ ảo.

Giải thích về việc bắt buộc phải lựa chọn một sân khấu đặc biệt, chưa từng xuất hiện tại Việt Nam kể cả trong các sự kiện giải trí lớn nhất trước đó, “phù thuỷ” Việt Tú nói: “Viettel chọn chính trụ sở của mình để làm lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Hội trường này có nhiều hạn chế về không gian, đây là một bài toán khó giải. Ngay từ ngày đầu tiên khảo sát, tôi và ekip của mình đã nói: “Sân khấu 5D với không gian 5 chiều sẽ là chiếc chìa khoá duy nhất để giải bài toán này”. Và họ đã được ekip chúng tôi thuyết phục để thực hiện ý tưởng “không tưởng” này trong một khoảng thời gian ngắn kỉ lục.

Dám thay đổi trên đỉnh cao để sáng tạo

Thực tế, chiều 7/1, ngay tại trụ sở hình phi thuyền tương lai của Viettel, chương trình ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới đã diễn ra với kết cấu 3 chương mạc lạc: The Future (Hành trình đến tương lai) – The Transformation (Sự chuyền đổi) – The EverRED (Sắc Đỏ Vĩnh cửu).

Khi ánh đèn tắt đi, mọi thứ sắp đặt bên trong sân khấu 5D như lọt vào một cái hố đen. DJ Trí Minh, cùng với các nghệ sĩ múa đương đại tương tác với hình ảnh trong không gian 5 chiều để kết hợp với ánh sáng laser tạo nên những hình ảnh rất huyền ảo, kể câu chuyện Viettel chuyển đổi từ quá khứ đến hiện tại rồi tương lai - thời analog đến digital ra sao…

Cao trào chính là sự xuất hiện của Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel – Thiếu tướng Lê Đăng Dũng trên sân khấu không gian 5 chiều, trong phần thuyết trình với thông điệp đi vào lòng người: “Cùng với bộ nhận diện thương hiệu mới, Viettel công bố sự thay đổi sâu sắc trong tâm trí, trong hành động và định hướng tương lai của mình để thực sự là một nhà cung cấp dịch vụ số tiên phong và chủ lực tại Việt Nam”.

Điểm đặc biệt trong phần cuối bài phát biểu là màn hình phía sau của Thiếu tướng Lê Đăng Dũng hiển thị một câu trích dẫn thể hiện thông điệp quan trọng về khách hàng của Viettel: “Cám ơn bạn từng là lý do khiến chúng tôi xuất hiện. Bạn sẽ tiếp tục là trái tim của Viettel và cùng chúng tôi tiến vào kỷ nguyên số”.

Thông điệp “EverRED”

Khi nhận đề bài từ Viettel để dàn dựng sân khấu cho sự kiện ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, đạo diễn Việt Tú cảm thấy rất phấn khích. Việt Tú cho biết: “Tôi được truyền cảm hứng bởi triết lý của thương hiệu này. Rất ít người dám thay đổi khi đang trên đỉnh cao, đa phần sẽ hướng đến sự an toàn. Khi một thương hiệu lớn khiêm tốn nói về mình rằng, chúng tôi quyết tâm thay đổi để phục vụ khách hàng tốt hơn trong những năm tháng đỉnh cao của mình thì đó là một giá trị đặc biệt”.

Giải thích đơn giản sự khác biệt của sân khấu 5D đầu tiên tại Việt Nam, đạo diễn Việt Tú nói, hiện tại mọi người thường sử dụng công AR, XR để mở rộng không gian sân khấu, nhưng điều này chỉ thoả mãn đối tượng xem streaming, khán giả tại chỗ nếu muốn có cảm giác tương tự thì phải… xem qua điện thoại.

“Nó giống như bạn photoshop thêm hiệu ứng vào một bức ảnh, hay đoạn phim, điều này không thoả mãn trí tưởng tượng của tôi. Tôi muốn một thứ gì đó phá vỡ các rào cản về công nghệ, tạo khái niệm mới. Vì thế, tôi cũng dùng chính điều này để nói lên thông điệp của Viettel khi giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới của họ”, Việt Tú cho biết.

Chia sẻ thêm về cách truyền tải thông điệp của Viettel cùng phần trình diễn cuối cùng bản nhạc EveRED của nghệ sĩ violon đương đại Hoàng Rob với những vũ công trong trang phục đỏ rực, phong cách tương lai, Việt Tú nói: “Nó bắt nguồn từ thông điệp dám thay đổi chính mình khi đang ở đỉnh cao của Viettel, tôi muốn tạo ra cảm xúc cho khán giả bằng một ngôn ngữ thể hiện hoàn toàn khác biệt, không trùng lặp”.

Việt Tú khép lại bài phỏng vấn bằng chia sẻ: chính thông tin ‘thay đổi bộ nhận diện thương hiệu khi đang ở đỉnh cao’ là lý do khiến anh chọn hình tượng Everest (đỉnh núi cao nhất thế giới), rồi chơi chữ để thành EveRed (sáng tạo bất tận) làm ngôn ngữ, thông điệp về logo và slogan mới của Viettel tới công chúng.

Thu Hằng