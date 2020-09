Những nỗi lo tiềm ẩn của TCL

Sự cố Oolong Index trên thị trường chứng khoán Hồng Kông vào ngày 1/9 đã khiến TCL Technology bán nhầm 5 triệu cổ phiếu, gây ra các phản ứng trái chiều.

Theo Bloomberg News, nguyên nhân của vụ việc là do sai sót trong hoạt động của nhà giao dịch tài khoản được ủy thác bởi Lý Đông Sinh (chủ tịch tập đoàn TCL), người đã bán 5 triệu cổ phiếu TCL với doanh thu 35,9 triệu NDT. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, Lý Đông Sinh đã mua lại số cổ phiếu này với mức giá 35,76 triệu NDT và bán cao mua thấp thành công.

Về vấn đề này, Lý Đông Sinh đã lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng sau khi tham khảo ý kiến, ông mới biết việc bán cổ phiếu là vi phạm pháp luật, nhưng nếu mua lại ngay thì sẽ cấu thành các hành vi vi phạm khác. Để bảo vệ lợi ích của công ty và cổ đông và nguyên tắc liêm chính cấp cao, ông quyết định mua lại 5 triệu cổ phiếu. Khôi phục tình trạng trước khi giao dịch và chuyển tiền thu được từ giao dịch cho công ty.

Ở Trung Quốc, việc cổ đông lớn của các công ty giảm tỷ lệ sở hữu là rất phổ biến, trong đó nhiều nguyên nhân là do họ không tin tưởng vào triển vọng của công ty và việc kiếm tiền ở các vị trí cao là rất phổ biến. Chỉ hai ngày trước sự cố Oolongzhi, tức là vào ngày 28/8, TCL vừa công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm 2020, cho thấy mảng kinh doanh chính của công ty - tấm tinh thể lỏng đã lỗ 133 triệu NDT trong nửa đầu năm.

Theo quan điểm của một số nhà phân tích, việc khai thác sai cổ phiếu của Lý Đông Sinh chỉ là một phần, thách thức thực sự mà công ty phải đối mặt là thành công hay thất bại trong quá trình chuyển đổi và hoạt động kinh doanh.

Mô hình chuyển đổi vận hành không hiệu quả

Vào cuối năm 2018, TCL thông báo rút khỏi các mảng kinh doanh thiết bị đầu cuối thông minh như điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, thay vào đó tập trung vào mảng kinh doanh "màn hình bán dẫn và vật liệu" với Huaxing Optoelectronics làm cốt lõi.

Tập đoàn này đã bán 100% vốn sở hữu của mình trong TCL Industry, 100% vốn tại Huizhou Home Appliances và 100% vốn tại Hefei Home Appliances cho bên liên quan TCL Industry Holdings với giá gần 5 tỷ NDT.

Sau khi đổi tên, TCL Technology, với nòng cốt là TCL China Star, đã sớm khởi động một loạt thương vụ mua bán và sáp nhập cũng như các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực màn hình LCD, bao gồm chiến lược tham gia cổ phần vào JOLED vào tháng 6/2020 và mua lại Tập đoàn Zhonghuan thuộc sở hữu hoàn toàn với giá 11 tỷ NDT vào tháng 7. Trong tháng 8, họ đã đầu tư 7,6 tỷ NDT để mua 60% cổ phần của dây chuyền thế hệ 8,5 của Suzhou Samsung và một nhà máy sản xuất mô-đun.

Lý Đông Sinh tuyên bố rằng chiến lược của TCL Technology cuối cùng là trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu trong ngành panel (tấm nền). Trong đó, việc mua bán và sáp nhập chỉ là một phương án.

Nhưng báo cáo tài chính cho thấy hoạt động kinh doanh chính của TCL không lý tưởng sau khi sắp xếp lại tài sản.

Trong nửa đầu năm 2020, hiệu quả hoạt động của TCL Huaxing tiếp tục giảm. Mặc dù doanh thu tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn bị lỗ 133 triệu NDT. Lợi nhuận giảm 1,152 tỷ NDT so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp là 9,91%, giảm 5,04% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong nửa đầu năm, TCL Technology đạt doanh thu 29,3 tỷ NDT, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của các công ty niêm yết là 1,21 tỷ NDT (chủ yếu do hoạt động kinh doanh tài chính), giảm 42,3% so với cùng kỳ năm trước; tỷ suất lợi nhuận gộp là 8,8%, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Những nỗi lo tiềm ẩn

Thực tế, dù TCL Technology tăng doanh thu nhưng không tăng lợi nhuận, nhưng trong những ngày qua, giá cổ phiếu của TCL Technology đã tăng mạnh gần 20%, trở thành một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong Shanghai và Shenzhen 300 Index.

Sau khi TCL công bố kế hoạch mua lại dây chuyền sản xuất thế hệ 8,5 của Samsung, CICC đã tăng giá mục tiêu cho cổ phiếu TCL thêm 43% lên 10 NDT.

Một số nhà đầu tư phân tích rằng việc TCL mở rộng toàn bộ sang lĩnh vực panel là phù hợp với xu hướng chung của các nhà sản xuất thiết bị gia dụng hiện nay và sự chuyển đổi của toàn bộ lĩnh vực công nghệ. Công ty có tiềm năng rất lớn về hiệu suất và đầu tư R&D nên đã được thị trường vốn ghi nhận.

Trong những năm gần đây, sự xuất hiện của Internet TV và điện thoại thông minh khiến các nhà sản xuất TV truyền thống ngày càng khó kiếm lợi nhuận. Trước tình hình thị trường tiềm ẩn nhiều khả năng sinh lời trong tương lai, TCL, công ty từng dẫn đầu ngành TV màu, đã phải tìm ra bước đột phá.

Cuối năm 2018, họ đề xuất thoát khỏi định vị truyền thống và tập trung vào chuỗi công nghiệp vật liệu, màn hình bán dẫn, tập trung vào cốt lõi là MiniLED, OLED in phun, và lĩnh vực công nghệ cơ bản được chú trọng hơn.

Sau khi báo cáo giữa năm được công bố vài ngày trước, Lý Đông Sinh cũng tiết lộ rằng dây chuyền sản xuất OLED thế hệ 8,5 của công ty ở Quảng Châu sẽ bắt đầu được xây dựng trong năm tới và dự kiến ​​sẽ trở thành dây chuyền sản xuất OLED in thế hệ 8,5 đầu tiên trên thế giới.

Ngoài việc liên tục mở rộng dây chuyền sản xuất màn hình và tung ra sản xuất hàng loạt các công nghệ màn hình mới nổi, TCL cũng đã thâm nhập vào lĩnh vực thiết kế và phát triển chip bán dẫn, đồng thời liên tiếp đầu tư vào các công ty chip như Cambrian và Aojie Technology để mở rộng thị trường AI + IoT.

Tuy nhiên, ngành sản xuất tấm nền LCD hiện đã rơi vào tình trạng thừa cung, giá cả liên tục giảm, vẫn chưa biết liệu TCL có thể lật ngược tình thế “tăng doanh thu nhưng không lãi”?.

Ngoài ra, do các hoạt động mua bán sáp nhập diễn ra thường xuyên trong thời gian qua nên dòng tiền đầu tư của TCL luôn là dòng chảy ra thuần, kể từ năm 2020, dòng tiền đầu tư vào mua bán và sáp nhập hơn 20 tỷ NDT.

Để huy động vốn, TCL đã phải đi vay với quy mô lớn, tính đến nửa đầu năm, tổng tài sản của TCL Technology là 180 tỷ NDT, với tỷ lệ nợ trên tài sản là 65%. Mặc dù áp lực trả nợ có thể kiểm soát được trong ngắn hạn, các nhà đầu tư vẫn phải gánh cho công ty những khoản nợ khổng lồ.

Điệp Lưu