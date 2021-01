Những trào lưu nổi bật trên MXH ở Việt Nam năm 2020

Năm 2020 chứng kiến nhiều trào lưu ra đời trên mạng xã hội, khi giới trẻ có nhiều thời gian rảnh rỗi để bắt trend.

#Challenge

Cách ly mùa dịch đã giúp lan truyền rất nhiều thử thách thú vị như #DollyPartonchallenge (thử thách đăng một tấm ảnh ở bốn trạng thái khác nhau), #ChloeTingChallenge (thử thách tập gym trong 14 ngày), trào lưu chụp ảnh trong lồng máy giặt, #LipstickChallenge (thử thách đặt son môi trên xương quai xanh), #PillowChallenge (thử thách biến gối thành váy đầm), #shoppingbagchallenge (thử thách biến túi thành váy đầm)...

Những thử thách này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội chị em phụ nữ trong suốt cả năm qua, bởi nó không khó để thực hiện, mà lại khiến các chị em cảm thấy tự tin hơn về bản thân.

Vũ điệu khiêng hòm

Có rất nhiều cách gọi khác nhau cho trào lưu này, nhưng tựu chung lại người ta thường gọi đây là vũ điệu khiêng quan tài của nhóm những anh chàng da đen đến từ đất nước Ghana.

Nhóm vũ công này đã hoạt động từ lâu với vô số clip được ghi lại trên mạng, nhưng phải đến năm 2020 nhờ TikTok mà hình ảnh 5 anh da đen nhảy múa trên nền nhạc Astronomia (Tony Igy) mới lan truyền mạnh mẽ trên khắp thế giới.

Hình ảnh 5 anh da đen khiêng hòm đã trở thành meme nổi tiếng

Từ đây, hình ảnh 5 anh chàng này đã xuất hiện trong mọi video hài hước kể từ tháng 03/2020. Thậm chí người ta chỉ đơn giản là lấy hình ảnh những anh chàng mặc vest này để cảnh báo một điều nguy hiểm sắp xảy ra.

Yêu bếp, nghiện nhà

Yêu bếp, nghiện nhà là một trào lưu độc đáo của Việt Nam xuất phát trong mùa dịch. Một số bạn trẻ khi đó đã lập ra group Nghiện nhà để chia sẻ những góc bài trí đẹp nhất trong căn phòng còn group Yêu bếp là nơi chia sẻ những món ăn ngon tự tay chuẩn bị.

Yêu bếp đã trở thành một địa chỉ quen thuộc cho các tín đồ ăn uống

Đến nay, mỗi group này đều đã thu hút hơn 1,4 triệu thành viên tham gia trên Facebook với vô số góc ảnh đẹp được phô bày.

Lập nhóm anti

Một số người nổi tiếng đã từng bị lập group anti trong quá khứ, nhưng 2020 có thể xem là năm chứng kiến số lượng kỷ lục các group anti được lập nên. Có thể kể đến các group anti ca sĩ Thủy Tiên (82.000 thành viên), hoa hậu Hương Giang (140.000 thành viên) được lập trong năm vừa qua và nhanh chóng thu hút đông đảo thành viên.

Nhất cử nhất động của người nổi tiếng khi đó đều sẽ bị soi xét, mổ xẻ và chỉ một lùm xùm trên báo, ngay lập tức sẽ có một nhóm anti được lập nên trên Facebook. Danh sách những ngôi sao bị anti đến giờ kéo dài từ cầu thủ Quang Hải (và bạn gái cũ) cho đến nghệ sĩ Cát Phượng, người mẫu Linh Chi, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc

Trào lưu đổi avatar

Hồi giữa tháng 3, trào lưu thay avatar mặc định đã âm thầm len lỏi vào Việt Nam. Dù vậy, trào lưu này được đánh giá không có gì quá nguy hại cho đến đầu tháng 9 khi người Việt đồng loạt đổi avatar hoạt hình theo đề xuất của Facebook.

Thực tế, đây là một cách để Facebook thu thập thông tin người dùng phục vụ cho dự án đầy tham vọng ẩn sau nó.

#howmuchyouchangedchallenge

Không lâu sau, đến giữa tháng 11, thêm một thử thách để thu thập dữ liệu người dùng lại xuất hiện trên Facebook. Thử thách có tên gọi ‘How much you changed challenge’ trong đó khuyến khích người dùng đăng tải hai bức ảnh của hiện tại và cách đây 10 năm để so sánh.

Trào lưu khoe ảnh thay đổi sau 10 năm đã thu hút hàng triệu người tham gia, trong đó có rất đông người nổi tiếng (ảnh: siêu mẫu Hoàng Thùy)

Rất mau chóng thử thách này đã lan truyền chóng mặt ở Việt Nam và được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dùng, bất chấp những cảnh báo về việc dữ liệu cá nhân sẽ bị thu thập thông qua thử thách này.

Phương Nguyễn