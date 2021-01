Những ứng dụng nhắn tin riêng tư thay thế WhatsApp

Thời điểm đã tới, Mark Zuckerberg cũng không cản được người dùng xóa WhatsApp nhảy sang dùng ứng dụng nhắn tin OTT (over-the-top) khác.

Trong cơn bão về quyền riêng tư khi WhatsApp tuyên bố chia sẻ thông tin người dùng sang Facebook để phục vụ mục đích quảng cáo, các ứng dụng nhắn tin bảo mật đầu cuối (end-to-end encryption) bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý. Cộng thêm việc người ủng hộ ông Trump đổ xô tìm nơi trú ngụ mới sau khi hàng loạt tài khoản mạng xã hội của Tổng thống Mỹ bị cấm cửa, cuộc tìm kiếm ứng dụng nhắn tin OTT ‘kín’ chưa bao giờ sôi động đến thế.

Mặc dù sau đó WhatsApp đã phải bào chữa rằng không hề xâm phạm quyền riêng tư như nhiều người nghĩ, nhưng với tai tiếng của Facebook và ông chủ Mark Zuckerberg, người dùng có quá đủ lý do để xóa WhatsApp và chuyển sang dùng những app thay thế khác.

Signal

Đứng Top xu hướng hiện nay phải kể đến Signal, ứng dụng gây xôn xao giới công nghệ chỉ bởi một dòng tweet của tỷ phú Elon Musk vào cuối tuần qua. Tỷ phú giàu nhất hành tinh với 42 triệu người theo dõi trên Twitter chính là người mở đường cho một làn sóng ồ ạt tải Signal khiến ứng dụng này nhanh chóng vươn lên đứng Top 1 ở các bảng xếp hạng của Mỹ.

Tất nhiên, Signal phải có tính bảo mật rất cao mới có thể thu hút người dùng ồ ạt đến vậy. Ứng dụng này trang bị công nghệ mã hóa đầu cuối giúp tin nhắn giữa người dùng là bảo mật tuyệt đối và không thể bị đọc trộm bởi bên thứ ba, vì mỗi người dùng đều có một khóa bí mật được gán riêng trên máy.

Người dùng có thể thiết lập để tin nhắn biến mất vĩnh viễn trong Signal

Các tin nhắn sẽ tự động biến mất sau đó, bao gồm cả lịch sử cuộc gọi tùy thời gian thiết lập là sau 5s hay 1 tuần. Người dùng còn có thể gửi mọi loại file hoàn toàn miễn phí, không có quảng cáo và không bị theo dõi bởi dữ liệu nằm duy nhất trên máy người dùng.

Signal là ứng dụng được vận hành bởi một tổ chức phi lợi nhuận từ năm 2014, do đó app này có tính ổn định và luôn đề cao sự riêng tư. Trước khi được Elon Musk nhắc tên, Signal từng được Ủy ban châu Âu khuyến khích các công chức sử dụng.

Telegram

Telegram là ứng dụng nhắn tin đám mây được tạo ra bởi anh em nhà Durov người Nga, trước khi được bán lại cho một công ty của Đức. Trong cơn bão Twitter khóa tài khoản ông Trump, Telegram đã chứng kiến 25 triệu người đăng ký mới trong 3 ngày qua, nâng tổng số người dùng vượt mốc 500 triệu trên toàn cầu.

Tuy nhiên, điểm mạnh nhất của Telegram không phải nhắn tin riêng tư, mà là nhắn tin hội nhóm lên tới 200.000 người, gửi mọi định dạng file nặng tới 2GB. Đó là nguyên do mà Telegram đã trở thành nơi thu hút đông đảo người dùng lập các hội nhóm chia sẻ hình ảnh ‘nhạy cảm’. Ứng dụng này vì thế đã bị gán nhán 17+ trên App Store và Play Store.

Điểm mạnh của Telegram là hệ thống chat nhóm

Thực tế, cũng như WhatsApp, Telegram cung cấp mã hóa đầu cuối như một tùy chọn không phải mặc định. Dữ liệu người dùng sẽ được lưu trữ dự phòng (backup) ở máy chủ đám mây nếu không đổi tùy chọn khác.

Do đó, Telegram chỉ thực sự riêng tư với người dùng cá nhân biết bật các tùy chọn nâng cao. Còn với nhắn tin nhóm, Telegram hoàn toàn mở như WhatsApp.

Threema

Threema là ứng dụng mã hóa đầu cuối có mức độ bảo mật còn cao hơn cả Signal khi cho phép người dùng vô danh (anonymous) sử dụng mà không cần cung cấp số điện thoại hay email. Tin nhắn được xóa ngay lập tức sau khi chúng được gửi đi. Các dịch vụ của Threema không chạy trên máy chủ bên thứ ba (hosting) như Google hay Amazon. Còn thông tin được lưu trữ hoàn toàn trên thiết bị của người dùng và mã hóa ngay cả trong quá trình được gửi đi.

Threema bảo mật đến mức độ người dùng có thể đăng ký nick vô danh để sử dụng

Lý do Threema có tính bảo mật cao đến vậy là do nhà phát triển đặt trụ sở ở Thụy Sĩ, do đó phải tuân thủ những tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư vô cùng khắt khe của châu Âu (tiêu chuẩn GDPR). Vì thế đây là ứng dụng có tính bảo mật cao nhất và chặt chẽ nhất hiện nay.

Element

Element là một sản phẩm mới được phát triển dựa trên giao thức Matrix. Về cơ bản, giao thức này giống như giao thức chung trong việc gửi đi email giữa các nhà cung cấp khác nhau (SMTP). Vì thế, điểm nổi trội nhất của Element chính là tùy chọn cho phép gửi và nhận tin nhắn chéo với một số dịch vụ khác như Slack, Discord hay chính Telegram, WhatsApp và Signal nói trên.

Ngoài ra, Element còn có các tùy chọn mã hóa đầu cuối, chọn nơi lưu trữ thông tin người dùng cho đến xác thực đăng nhập chéo, phòng chat nhóm mã hóa. Điểm yếu của app này là vẫn chưa hoạt động ổn định và cần thêm nhiều phiên bản nữa để hoàn thiện.

Phương Nguyễn (Tổng hợp)