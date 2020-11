Nỗi sợ của người kinh doanh trên Facebook mang tên checkpoint

Nếu hỏi 10 người làm công việc liên quan đến Facebook, chắc hẳn có đến 9 người trong số đó nói rằng checkpoint là thứ khó lường nhất.

Checkpoint là quá trình để Facebook xác minh danh tính của người sử dụng.

Trên thực tế, checkpoint không hề đáng sợ với người bình thường. Đây chỉ là bước kiểm tra, xác minh tài khoản chính chủ một cách đơn giản. Trong hầu hết các trường hợp, người dùng có thể vượt qua bài kiểm tra này bằng cách xác minh danh tính bạn bè, nhập mã code gửi về số điện thoại đã đăng ký hoặc xác minh truy cập ở địa chỉ IP lạ.

Các loại checkpoint này nhằm mục đích vừa để Facebook bảo vệ người dùng, vừa ngăn chặn tình trạng giả mạo tài khoản để chạy quảng cáo và fanpage/group đăng nội dung xấu độc tràn lan hiện nay. Dù vậy, Facebook vẫn thường xuyên bị qua mặt, chủ yếu là bởi những người sử dụng via.

Via là dạng tài khoản giả mạo có được nhờ hack, với toàn bộ thông tin cá nhân giống như của một người thật đang tồn tại ở một địa điểm thật nào đó. Khi mà via càng ngày càng khôn ngoan, có khả năng tự hoạt động, tự chat chit, tự like và bình luận dạo, Facebook cũng phải liên tục cải tiến thuật toán để quét nhầm còn hơn bỏ sót.

Checkpoint là một trong số những lý do dẫn đến khóa tài khoản, dù người dùng không hề làm gì.

Vì lẽ đó, dân trong nghề sợ nhất Facebook quét tài khoản hàng loạt, dù cũng có những loại via không ngán bị quét. Đó là những loại via Mỹ, châu Âu, có độ tin cậy cao, thời gian sử dụng nhiều năm và hiếm khi bị Facebook sờ đến.

Quá trình quét của Facebook chính là quá trình xác thực bằng checkpoint. Lúc này, tất cả tài khoản bị checkpoint phải tiến hành một loạt thao tác nhằm xác minh người dùng là thật. Các loại checkpoint bằng cách kiểm tra bạn bè, số điện thoại, IP như đã nói ở trên là tương đối ‘dễ thở’ với người chạy via.

Tuy nhiên, nặng nhất là người chạy via để tình trạng xác minh giấy tờ tùy thân. Loại checkpoint này một khi xuất hiện sẽ gần như... bó tay bởi không có cách nào tạo ra thông tin cá nhân khớp với via giả mạo.

Dịch vụ bán via vẫn tồn tại nhan nhản trên chính Facebook mà không có cách nào kiểm soát.

Mất via do checkpoint hàng loạt, cũng từ đây các dịch vụ giải cứu checkpoint, qua mặt checkpoint đã ra đời và được quảng bá rầm rộ. Thậm chí, hòm thư bình luận của ICTnews cũng thường xuyên nhận được lời mời chào sử dụng dịch vụ này, do có nhiều bài viết chứa từ khóa liên quan đến Facebook.

Tuy vậy, đã là dịch vụ hoạt động chui, lẽ đương nhiên cũng có muôn nẻo đường tà. Bị khóa nick vì checkpoint đã dành, người dùng via còn lo canh cánh khi sử dụng dịch vụ mở khóa checkpoint mà lại bị lừa (scam), tiền đã chuyển nhưng via một đi không trở lại.

Cùng với việc Facebook siết chặt quảng cáo và xử lý mạnh tay các tài khoản vi phạm chính sách do mùa bầu cử Tổng thống Mỹ, chuyên gia Nguyễn Đình Tùng (founder, BotUp) khuyên không nên sử dụng bất kỳ loại extension, tool, tut, trick nào và hướng đến việc chạy sạch không vi phạm chính sách của Facebook.

Phương Nguyễn