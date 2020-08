Now nói gì về việc hàng trăm shipper quây kín trụ sở công ty phản đối chính sách mới?

Phản hồi về vụ việc tài xế tập trung để phản đối chính sách mới, Now cho rằng thay đổi cơ cấu thưởng hoàn toàn nằm trong lộ trình điều chỉnh chính sách hoạt động kinh doanh và cân đối cơ cấu tài chính nói chung của công ty.

Ứng dụng Now vừa có những thông tin phản hồi mới nhất về vụ việc tài xế tập trung tại trụ sở công ty (Hà Nội) để phản đối chính sách mới.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 12/8 hàng trăm shipper Now đã tập trung trước trụ sở công ty tại Hà Nội với nhiều băng rôn phản đối chính sách mới. Các tài xế cho biết chính sách thưởng mới của Now quá khắt khe và muốn công ty cân nhắc lại chính sách hiện tại.

Sau vụ việc, nền tảng giao đồ ăn trực tuyến Now đã có những thông tin phản hồi đầu tiên cho cộng đồng tài xế và truyền thông. Theo đó, Now cho hay chính sách mới có mục tiêu tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường và cải thiện chất lượng dịch vụ đối với người dùng. Đồng thời phía Now khẳng định: “Việc thay đổi cơ cấu thưởng mới này hoàn toàn nằm trong lộ trình điều chỉnh chính sách hoạt động kinh doanh và cân đối cơ cấu tài chính nói chung của công ty”.

Nền tảng này cũng cho biết: “Mức thưởng của Now đã được giữ nguyên trong một thời gian khá dài. Sự biến động về kinh tế thị trường và xã hội đòi hỏi chúng tôi phải linh hoạt trong từng thời kỳ. Đây chính là lúc Now phải thực hiện sự thay đổi đó. Việc điều chỉnh mức thưởng cho phù hợp hơn không chỉ là phương án để Now bắt kịp thị trường, mà chúng tôi còn muốn các anh chị em tài xế có thêm động lực để hoạt động tích cực hơn, được ghi nhận nỗ lực một cách xứng đáng hơn”.

Chính sách mới đã được Now công bố từ ngày 28/6, áp dụng tại TP.Hồ Chí Minh từ ngày 29/7 và Hà Nội từ 12/8. Now cũng cho hay chính sách này đã được truyền thông đến từng đối tác. Tuy vậy, một số anh em đối tác nhóm tài xế có thể vẫn còn nhiều thắc mắc cần trao đổi liên quan đến chương trình, dẫn đến sự việc ngày 12/8.

Phía Now cũng khẳng định đã cử đại diện làm việc với một bộ phận đội ngũ tài xế chưa hài lòng với chính sách mới để tìm giải pháp. “Dĩ nhiên việc trao đổi và giúp cho các đối tác hiểu được vấn đề cốt lõi của sự thay đổi chính sách này sẽ cần có rất nhiều thời gian, do vậy khó tránh được đã khiến một vài anh chị em tài xế tỏ ra khá bức xúc”, thông tin từ Now nhấn mạnh.

Ngoài ra, một đại diện nền tảng giao đồ ăn này cho biết đang tiến hành đối thoại với đại diện nhóm các đối tác tài xế bức xúc để tìm hiểu nguyên nhân và giải thích kỹ lại chính sách mới của Now.

Theo tìm hiểu, nguồn thu nhập của tài xế Now nhận được bao gồm 2 nguồn chính là thu nhập trực tiếp trên đơn hàng và chính sách thưởng theo cấp bậc. Cũng như các ứng dụng trực tuyến khác, chính sách điểm thưởng của Now thường xuyên được thay đổi.

Chính sách thưởng cũ của Now

Ở lần thay đổi này, mức thưởng được chia thành nhiều cấp độ hơn và mức thưởng ngày tối đa lên đến 360.000 đồng/ngày, tăng hơn so với mức cũ là 315.000đ/ngày.

Lấy ví dụ, xế đang ở cấp độ 5 và có mức điểm ngày 101-180. Với chính sách cũ, tiền thưởng tối đa tài xế nhận được là 91.000đ. Còn nếu áp dụng theo chính sách mới thì thang điểm được chia làm 2 mốc là 101-140 và 141-180, như vậy tiền thưởng tài xế nhận được tối đa tương ứng là 104.000 hoặc 120.000đ.

Chính sách thưởng mới chia nhiều bậc hơn và cũng tăng độ khó

Như vậy, nếu so với chương trình cũ, mức thưởng được chia thành nhiều cấp độ hơn. So với chương trình cũ sẽ tăng về tổng thu nhập nếu tài xế đạt cấp độ 5 nhưng ở các cấp độ thấp sẽ giảm đi. Mặc dù vậy, “độ khó” để đạt các mốc điểm thưởng cũng được tăng lên đáng kể.

Nhiều tài xế cho biết với chương trình thưởng này thì các tài xế chạy mức 1 (thường là các tài xế chạy part time) không được điểm thưởng mà chỉ áp dụng từ cấp độ 2 với mức điểm duy trì là 1.801 - vốn đã là mức khó đạt. Đó là chưa kể đến tiền thưởng giữa các cấp độ cũng giảm xuống khiến doanh thu của đa số tài xế cũng bị ảnh hưởng.

Một tài xế chia sẻ: Chính sách mới ép doanh số khiến nhiều anh em tài xế đang chạy part time buộc phải chạy thành full time nếu muốn đạt đủ điểm để duy trì các mốc thưởng. Tài xế phải làm việc liên tục 14 – 15 tiếng đồng hồ/ngày và không có ngày nghỉ nhưng không có chế độ bảo hiểm, chính sách khác chính là điều khiến nhiều tài xế bức xúc.

Trong khi dó, phía Now cho biết: “Chính sách thưởng mới mang đến thu nhập ổn định hơn cho các anh chị em tài xế đã chọn gắn bó lâu dài với công ty và có năng suất hoạt động cao, không ngại khó khăn. Tuy nhiên, mặt trái không thể tránh khỏi là nó sẽ ảnh hưởng tới mức thưởng với một số tài xế hoạt động không thường xuyên hoặc chỉ chọn những đơn hàng gần, dễ đi”.

Một nhóm tài xế Now lập thành nhóm, đi qua nhiều tuyến phố để phản đối

Sau vụ việc ngày 12/8, vẫn còn một nhóm các shipper chưa thống nhất ý kiến tập trung căng băng rôn để phản đối. Ngày 13/8, một số tài xế mặc đồng phục Now đã đi diễu hành để phản đối qua nhiều tuyến phố tại Hà Nội. Theo quan sát, các cuộc tập trung này đều diễn ra lẻ tẻ và tự phát.

Duy Vũ