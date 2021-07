Nước cờ khôn ngoan của công ty mẹ TikTok

Theo Thời báo Phố Wall, ByteDance – chủ sở hữu TikTok – đã tạm dừng kế hoạch IPO tại nước ngoài sau khi gặp gỡ quan chức Trung Quốc.

Nguồn tin của tờ báo tiết lộ ByteDance đã cân nhắc phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) cho một vài hoặc tất cả các bộ phận kinh doanh tại Mỹ hoặc Hong Kong. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3, nhà sáng lập Zhang Yiming quyết định tốt nhất nên hoãn lại IPO vô thời hạn sau cuộc họp với các nhà quản lý an ninh mạng và chứng khoán Trung Quốc. Trong cuộc họp, công ty được yêu cầu giải quyết bảo mật dữ liệu cùng các vấn đề khác.

ByteDance cũng có lý do khác để hoãn IPO, một trong số này là thời điểm ấy, họ không có Giám đốc Tài chính (CFO). Gần đây, công ty mới tuyển Shou Zi Chew, cựu giám đốc tại Xiaomi, làm CFO, thổi bùng suy đoán về khả năng IPO của mình.

Người phát ngôn ByteDance cho biết “không bình luận về tin đồn hay suy đoán”. Hồi tháng 4, công ty nói chưa có kế hoạch phát hành cổ phiếu.

Hiện tại, Trung Quốc đang mở cuộc điều tra an ninh mạng đối với dịch vụ gọi xe lớn nhất nước, Didi. Didi vừa IPO tại Mỹ vào cuối tháng 6. Theo nguồn tin của Thời báo Phố Wall, vài tuần trước khi IPO, nhà chức trách Trung Quốc đã gợi ý Didi hoãn kế hoạch và hối thúc thực hiện quy trình tự đánh giá an ninh mạng. Tuy nhiên, Didi cho rằng chờ đợi sẽ gây ra rắc rối nên vẫn tiếp tục IPO. Công ty đã huy động được 4,4 tỷ USD trên sàn chứng khoán New York, trở thành vụ IPO lớn nhất đối với một doanh nghiệp Trung Quốc kể từ Alibaba năm 2014.

Không chỉ điều tra Didi, Cơ quan quản lý không gian mạng (CAC) còn ra lệnh cho các chợ ứng dụng gỡ app Didi do thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu người dùng một cách nghiêm trọng.

Du Lam (Theo CNBC)