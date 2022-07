‘Ông lớn’ công nghệ châu Á đồng loạt cảnh báo xấu về tương lai

Các hãng công nghệ châu Á, từ Samsung tới LG Display, cảnh báo nhu cầu smartphone, TV và thiết bị sẽ giảm mạnh do ảnh hưởng của lạm phát và lo ngại suy thoái.

Mẫu xe IONIQ 5 của Hyundai trong họp báo tháng 2/2022. (Ảnh: Reuters)

Bình luận từ các lãnh đạo công nghệ hàng đầu châu Á tương đồng với cảnh báo trước đó từ các đồng nghiệp phương Tây, những người cho rằng khách hàng thu nhập thấp sẽ bỏ qua các sản phẩm tùy hứng mà gắn bó với đồ thiết yếu giữa bối cảnh bất ổn trên toàn cầu, khủng hoảng Ukraine và tác động của Covid-19 tại Trung Quốc.

LG Display, nhà cung ứng tấm nền màn hình cho Apple và các nhà sản xuất TV khác, nhận xét nhu cầu tiêu thụ sẽ giảm, ngoại trừ hàng hóa thiết yếu. Trong khi đó, Samsung Electronics – nhà sản xuất memory chip và smartphone hàng đầu thế giới – nói rằng “nhu cầu PC và di động có xu hướng tiếp tục yếu kém”.

Dù nhu cầu từ khách hàng máy chủ hay trung tâm dữ liệu ít bị ảnh hưởng bởi các vấn đề vĩ mô hơn, họ có thể phải điều chỉnh hàng tồn kho nếu xảy ra suy thoái, theo Samsung. Cho đến nay, trung tâm dữ liệu là điểm sáng hiếm hoi đối với các hãng chip. Tuy nhiên, SK Hynix – công ty đồng hương với Samsung – cảnh báo chi tiêu từ cả người mua smartphone và trung tâm dữ liệu sẽ giảm. Theo SK Hynix, tâm lý tiêu dùng sụt giảm nhanh chóng do lo ngại sâu sắc về lạm phát và suy thoái kinh tế.

Vài tuần gần đây, các hãng chip như AMD, Micron (Mỹ), TSMC (Đài Loan, Trung Quốc) hay Panasonic (Nhật Bản) đều báo hiệu nhu cầu chip giảm. Theo Qualcomm, bất ổn trong kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng của các biện pháp phòng chống Covid-19 tại Trung Quốc sẽ khiến khách hàng hành động thận trọng hơn khi mua sắm trong nửa sau năm nay.

Doanh số smartphone tại Trung Quốc đã giảm 14,2% trong quý II, xuống mức thấp nhất trong 10 năm, theo Counterpoint Research. Dù các nhà phân tích dự báo nhu cầu iPhone mạnh hơn các smartphone khác, Apple vẫn thông báo giảm giá tại đại lục trong tuần này, động thái hiếm có nhằm kích cầu.

Các hãng công nghệ và xe hơi có nhà máy đặt tại đây cũng đối mặt với việc kinh doanh bị gián đoạn. Đầu tháng 7, hiệp hội công nghiệp ô tô Trung Quốc hạ mức dự báo trong cả năm do ảnh hưởng của Covid-19 đến nhu cầu.

Toyota ghi nhận sản lượng giảm do thiếu hụt chip và căng thẳng chuỗi cung ứng ở Trung Quốc, lượng xe sản xuất trong quý II thấp hơn 9,8% so với kế hoạch ban đầu. GM Trung Quốc bị thiệt hại 100 triệu USD do các biện pháp phòng dịch. Ông chủ hãng xe điện Tesla Elon Musk từng có dự cảm “rất xấu” về nền kinh tế.

Du Lam (Theo Reuters)