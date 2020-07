Chủ tịch VINASA được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Thành phố thông minh ASOCIO

Ủy ban Thành phố thông minh trực thuộc Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á – châu Đại Dương (ASOCIO) vừa được thành lập. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA, Phó Chủ tịch ASOCIO đã được bầu giữ chức Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban này.

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) vừa cho biết, tại cuộc họp thường thứ 55 của Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á – châu Đại Dương (ASOCIO) được tổ chức trực tuyến ngày 22/7, các nền kinh tế thành viên ASOCIO đã thống nhất thành lập Ủy Ban Thành phố thông minh - Smart City Committee.

Quyết định thành lập Ủy ban Thành phố thông minh của ASOCIO nhằm mục đích thúc đẩy liên kết trao đổi thông tin, chia sẻ chính sách, dịch vụ, giải pháp hữu ích xây dựng Smart City giữa những thành phố của các nền kinh tế thành viên.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA, Phó Chủ tịch ASOCIO đã được bầu giữ chức Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Thành phố thông minh ASOCIO.

Nhiệm vụ đầu tiên ông Trương Gia Bình và Ủy ban Thành phố thông minh ASOCIO là hợp tác với Smart City Network (SCN) để triển khai một số mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc do Ủy ban Kinh tế và xã hội giao, bao gồm: Mục tiêu số 7 - Đảm bảo quyền tiếp cận nguồn năng lượng mới, bền vững, an toàn cho tất cả mọi người; Mục tiêu số 11 - Tạo lập các thành phố phát triển toàn điện, an toàn, và bền vững.

Theo đại diện VINASA, trong 5 năm gần đây, ASOCIO và VINASA đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình để thúc đẩy xây dựng, phát triển các thành phố thông minh tại Việt Nam và khu vực, tiêu biểu như: Hội nghị thượng đỉnh về thành phố thông minh ASOCIO (Smart City Summit), giải thưởng ASOCIO Smart City….

Đại diện VINASA cho biết thêm, tại Việt Nam, bên cạnh Smart City Summit được VINASA tổ chức thường niên từ năm 2017, năm nay, Hiệp hội đang lên kế hoạch để tổ chức giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam lần thứ nhất nhằm tôn vinh, cổ vũ và thúc đẩy sự phát triển của các thành phố, khu đô thị, khu công nghiệp, các giải pháp công nghệ giúp các thành phố trở nên thông minh hơn.

Được thành lập năm 1984, Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại dương ASOCIO là tổ chức quốc tế lớn nhất về CNTT quy tụ các hiệp hội thành viên đến từ 24 nền kinh tế trong khu vực châu Á - châu Đại dương với 10.000 doanh nghiệp CNTT tham gia. VINASA chính thức đại diện Việt Nam là thành viên của ASOCIO từ năm 2003. Chủ tịch VINASA ông Trương Gia Bình đã được bầu làm Phó Chủ tịch ASOCIO liên tiếp trong 6 nhiệm kỳ từ năm 2009 đến nay.

M.T