Trang web http://odoo.com/partners chính thức xếp hạng Onnet Consulting (by AHT TECH JSC) là đối tác số 1 của Odoo tại Việt Nam. Trước đó, Onnet đã là 1 trong 6 đối tác vàng (Gold Partner) uy tín của tổ chức này.

Onnet Consulting trở thành đối tác số 1 của Odoo tại Việt Nam

Hơn 2 năm Onnet Consulting đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp trên con đường chuyển đổi số với các giải pháp của Odoo và Salesforce

Tư vấn chuyển đổi số trên các nền tảng Odoo và Salesforce thành công cho hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước chỉ trong hơn 2 năm, Onnet Consulting đã chính thức trở thành đối tác số một của Odoo tại Việt Nam. Đây tiếp tục là một cột mốc đáng ghi nhận trong con đường phát triển của Onnet mặc dù chỉ mới bắt đầu triển khai ở Việt Nam hơn 2 năm.

Với đội ngũ chuyên gia Odoo và Salesforce đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, có kinh nghiệm và chuyên môn đa ngành nghề, trong suốt 23 năm hình thành và phát triển, Onnet Consulting luôn đặt mục tiêu giúp các doanh nghiệp trong nước và khu vực phát triển và thành công thông qua việc sử dụng công nghệ Internet. Với công nghệ mã nguồn mở của Odoo, Onnet Consulting tự tin mang lại một phần mềm có hiệu suất và giá trị to lớn cho các doanh nghiệp ở tất cả các ngành nghề, với chi phí thấp hơn các phần mềm độc quyền khác trên thị trường.

Do đó, trong suốt 23 năm hoạt động, Onnet Consulting đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp ở Malaysia cũng như Việt Nam và các nước trong khu vực tăng trưởng liên tục, tăng hiệu quả giao tiếp trong nội bộ và khách hàng, mang lại nhiều lợi ích to lớn. Có thể kể đến các doanh nghiệp điển hình đang là đối tác của Onnet như: Công ty CP Funtap, Ngân hàng Quân đội MB, Ngân hàng Kenanga, Công ty cổ phần chứng khoán MB, AMPM Pharmacy, Công ty CP nguồn nhân lực Siêu Việt, Thẩm mỹ viện Kangnam, Tập đoàn nông sản ADC, Chuỗi kem Baskin Robbins Malaysia, ...

Với sự cống hiến không ngừng nghỉ, vào tháng 7 vừa rồi Onnet Consulting vinh dự được đề cử Odoo Awards 2021 và chính thức trở thành đối tác số 1 của Odoo tại Việt Nam tháng 9 này. Đây sẽ là động lực và nguồn cảm hứng để Onnet Consulting phát triển vững mạnh hơn nữa, mang lại nhiều giá trị to lớn cho ngành CNTT tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Odoo là gì? Tại sao ngày càng có nhiều doanh nghiệp chọn Odoo để chuyển đổi số

Odoo là một phần mềm quản trị doanh nghiệp mã nguồn mở sử dụng ngôn ngữ lập trình Python, bao gồm các module: Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Quản trị dự án, Quản trị kho, Quản trị sản xuất (MRP), Quản lý tài chính (ERP), Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và Quản trị nguồn nhân lực (HRM).

Được tích hợp công nghệ điện toán đám mây, cùng hàng loạt các ưu điểm như: chi phí rẻ hơn so với các nền tảng khác trên thị trường, dễ dàng cài đặt, vận hành được trên nhiều nền tảng, kết nối thông minh... Đặc biệt Odoo là một mã nguồn mở nên nhiều công ty có thể tham gia cung cấp triển khai và phát triển bổ sung các module phụ trợ. Do đó, khách hàng hoàn toàn có thể đồng hành cùng doanh nghiệp đối tác CNTT với chi phí hợp lý cho hỗ trợ, đào tạo, triển khai, rẻ hơn rất nhiều so với phát triển một phần mềm, hoặc thuê dịch vụ một bên thứ 3.

Vì vậy, Odoo cực kỳ phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong mọi ngành nghề, lĩnh vực. Và không có gì khó hiểu khi Odoo vẫn đang là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.

Sự khác biệt của Onnet Consulting

Không giống như các đơn vị tư vấn truyền thống, Onnet Consulting tham gia sâu cùng khách hàng phát triển và triển khai hệ thống mới, đào tạo chuyển giao công nghệ để khách hàng có thể tiếp tục chuyển đổi sau khi giai đoạn tư vấn kết thúc.

Cùng phương pháp luận triển khai Odoo của Onnet Consulting được áp dụng tại các doanh nghiệp trong khu vực từ năm 2014 tới nay, Onnet thấu hiểu hơn ai hết về những thách thức mang tính văn hóa địa phương trong quá trình triển khai chiến lược chuyển đối số.

Vào giữa năm 2021, Onnet Consulting và công ty cổ phần Dịch vụ và Phát triển công nghệ AHT (AHT TECH JSC) đã bắt tay hợp tác phát triển chuyển đổi công nghệ số bằng nền tảng Odoo tại Việt Nam. Với kinh nghiệm 14 năm tại thị trường Châu Âu, AHT TECH JSC hy vọng sự hợp tác lần này với đối tác số 1 của Odoo tại Việt Nam sẽ mang đến một làn gió mới cho cuộc cách mạng chuyển đổi số của Việt Nam.

An Nhiên