Palo Alto Networks công bố thêm nhà phân phối chính thức tại Việt Nam: Tăng cường hỗ trợ khách hàng và đối tác

Palo Alto Networks với hơn 15 năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp bảo mật hàng đầu thế giới, được hàng chục ngàn khách hàng toàn cầu và tại Việt Nam tin tưởng, sử dụng.

Hệ sinh thái các giải pháp bảo mật của Palo Alto Networks rất đa dạng và phong phú, có khả năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu bảo mật hiện tại và đáp ứng xu thế phát triển hệ thống công nghệ thông tin với 3 nhóm giải pháp chính như sau:

- Nhóm giải pháp Strata: Cung cấp các giải pháp bảo mật lớp mạng cho doanh nghiệp, mạng trung tâm dữ liệu và chi nhánh hay trên môi trường điện toán đám mây và cả người dùng di động (làm việc tại nhà).

- Nhóm giải pháp Cortex: Tối ưu hóa quá trình vận hành an ninh trong tổ chức. Cortex XDR cung cấp khả năng phát hiện ngăn chặn hiệu quả các mối đe dọa đã và chưa xác định. Cortex XSOAR giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực nhờ khả năng điều phối tự động quá trình vận hành và xử lý sự cố ANTT.

- Nhóm giải pháp Prisma Cloud: Bảo vệ hành trình chuyển đổi lên điện toán đám mây của khách hàng và cung cấp năng lực bảo vệ, giám sát hạ tầng ứng dụng theo kiến trúc hiện đại Docker Container.

Trong bối cảnh hiện nay, công cuộc chuyển đổi số đang được đẩy mạnh tại Việt Nam và nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng trước các nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin. Là công ty nhiều năm đứng đầu trên bảng xếp hạng của Gartner về ngành an ninh mạng, Palo Alto Networks luôn mong muốn hợp tác với các đối tác có uy tín, giàu kinh nghiệm với đội ngũ kỹ sư có trình độ cao để phục vụ khách hàng chất lượng hơn và giúp gia tăng giá trị cho các đối tác kinh doanh.

Qua quá trình tìm hiểu, đánh giá cũng như chia sẻ định hướng phát triển, Công ty cổ phần Công nghệ Elite, có địa chỉ tại 289/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, chính thức trở thành đơn vị phân phối các giải pháp trong hệ sinh thái bảo mật của Palo Alto Networks tại Việt Nam, phối hợp cùng Palo Alto Networks cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất đến các đối tác và khách hàng.

Palo Alto Networks tin tưởng sự hợp tác này sẽ mang đến cho khách hàng tại Việt Nam chất lượng dịch vụ hàng đầu thế giới, và giúp gia tăng giá trị, mở rộng phạm vi kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Palo Alto Networks rất hân hạnh được trở thành đối tác tin cậy của Quý khách hàng và Quý đối tác trên hành trình chuyển đổi số an toàn và hiệu quả.

Anh Thư