Phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử

Ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Công an Thành phố Hải Phòng đã phát hiện và xử lý 1 vụ mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình, ngày 2/7 trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra giữ đối tượng P.Đ.Q, sinh năm 2002, đăng ký thường trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, đang thực hiện hành vi mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử, thu giữ 15 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ.

Một bộ thiết bị gồm có 1 điện thoại Nokia kích thước 4cm x 10cm, điện thoại kết nối với 1 đoạn dây đồng khoảng 60cm có gắn 1 micro nhỏ và 4 tai nghe siêu nhỏ dạng hạt từ kích thước khoảng 2mm. Khi sử dụng, người dùng cho hạt tai nghe siêu nhỏ vào lỗ tai, điện thoại lắp SIM và micro được giấu trong quần áo đế liên lạc với ngoài phòng thi.

Bộ thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử (congan.haiphong.gov.vn)

Điều tra mở rộng, cơ quan công an đã triệu tập, đấu tranh với đối tượng Lê Xuân Tùng, 32 tuổi, trú tại khu 14, xã Tiên Phú, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ, người bán số thiết bị trên cho P.Đ.Q và thu giữ 14 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ, 3 camera ngụy trang cùng hàng trăm linh kiện điện tử để lắp ráp thành các thiết bị ghi âm, ghi hình ngụy trang phục vụ gian lận trong thi cử.

Tai nghe siêu nhỏ trong bộ thiết bị để gian lận thi cử (congan.haiphong.gov.vn)

Công an thành phố Hải Phòng cũng cho biết, hiện cơ quan công an đang đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo: Việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử là vi phạm quy chế thi. Những trường hợp này khi bị phát hiện trong phòng thi, dù có sử dụng hay không thì đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Đây là những những bài học đắt giá mà các thí sinh cần chú ý bởi chỉ một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến lãng phí công sức học tập trong 12 năm.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 diễn ra trên toàn quốc trong 3 ngày 6/7, 7/7 và 8/7. Công an các địa phương đã và đang tích cực triển khai các phương án bảo vệ kỳ thi này, đặc biệt là việc phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử.

Vân Anh