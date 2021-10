Phiên bản mới của PC-Covid sẽ cập nhật đầy đủ dữ liệu của người dân

Theo Trung tâm công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia, trong khoảng 1 tuần tới, những trục trặc nhỏ trên PC-Covid sẽ được khắc phục, giúp ứng dụng ổn định hơn. Dữ liệu của người dân trên ứng dụng này cũng sẽ được cập nhật đầy đủ.

Ứng dụng PC-Covid đã có gần 48,5 triệu lượt tải

Hôm qua, ngày 1/10, ứng dụng phòng chống dịch PC-Covid đã được Trung tâm công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia (gọi tắt là Trung tâm công nghệ) giới thiệu với các cơ quan truyền thông cùng các địa phương trên cả nước, trong buổi tọa đàm về các giải pháp công nghệ phòng chống dịch bệnh.

PC-Covid được phát triển phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, để Việt Nam có thể “bình thường mới”. Ra đời theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng 1 ứng dụng duy nhất trong phòng chống dịch, PC-Covid tổng hợp các tính năng đang chạy tốt ở các ứng dụng phục vụ chống dịch gồm: Khai báo y tế; quét mã QR; khai báo di chuyển nội địa; phản ánh của người dân; thông tin tiêm vắc xin, thông tin xét nghiệm…

Từ ngày 30/9, phiên bản beta của ứng dụng PC-Covid đã được đưa lên 2 kho ứng dụng của Apple, Google dưới dạng bản cập nhật của Bluezone. Nếu người dùng đã từng cài Bluezone, chỉ cần cập nhật bản 4.0, ứng dụng sẽ tự động chuyển đổi thành PC-Covid.

Trường hợp chưa từng cài Bluezone trên điện thoại, người dùng cần tải PC-Covid trên Apple Store (với người dùng iPhone) và trên CH Play (với người dùng điện thoại chạy hệ điều hành Android). Người dùng cũng có thể tải, cài đặt file PC-Covid ứng dụng tại địa chỉ pccovid.gov.vn để sử dụng.

Ứng dụng PC-Covid được thiết kế để liên thông, đối soát, xác thực với 4 nguồn dữ liệu đã có gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư do Bộ Công an quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng, phòng ngừa Covid-19 do Bộ Y tế quản lý; và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm Covid-19.

Thống kê tình hình triển khai ứng dụng PC-Covid của cả nước.

Đại diện Trung tâm công nghệ cho biết, một số vấn đề người dùng gặp phải trong ngày 30/9 là bởi lượng người truy cập trong ngày đầu tiên ứng dụng PC-Covid có mặt trên 2 nền tảng Android và iOS tương đối lớn, với khoảng 1,7 triệu lượt truy vấn hệ thống vào cùng thời điểm.

Cùng với đó, người dùng cũng đã tải ứng dụng và đồng bộ dữ liệu khá lớn trong khi hệ thống dữ liệu vẫn đang trong quá trình chuyển đổi, nên mới xảy ra những trục trặc.

Trong tọa đàm vào chiều 1/10, đại diện Trung tâm công nghệ chia sẻ: Khi chuyển đổi một tập ứng dụng có tổng cộng 45 triệu lượt tải, hơn 10 triệu người dùng hàng ngày, 20 triệu người dùng hàng tuần, việc ứng dụng hoạt động không ổn định trong ngày đầu, về mặt kỹ thuật, là chuyện có thể “cố gắng chấp nhận”.

Theo thống kê, trong ngày đầu tiên có mặt trên 2 kho ứng dụng, PC-Covid ghi nhận thêm 1,8 triệu lượt tải, đứng đầu trên bảng xếp hạng App Store. Tính đến hết ngày 1/10, trên cả nước ứng dụng PC-Covid đã có gần 48,5 triệu lượt tải, hơn 24,7 triệu người dùng hàng tuần và có trên 27,3 triệu người dùng đã đăng ký số điện thoại.

Số liệu của Bộ TT&TT còn cho thấy, đến nay 5 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tải ứng dụng PC-Covid có số điện thoại trên dân số cao là Bình Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP.HCM và Hà Nội.

Phiên bản ra mắt tuần tới sẽ ổn định và hiệu quả hơn

Trong thông tin chia sẻ ngày 2/10, Trung tâm công nghệ cho biết phiên bản cập nhật sắp tới của ứng dụng PC-Covid sẽ ổn định và hiệu quả hơn: “Trong khoảng 1 tuần tới những trục trặc nhỏ trên ứng dụng PC-Covid sẽ được khắc phục, cải thiện giúp ứng dụng ổn định tốt nhất, cùng với đó dữ liệu của người dân sẽ được cập nhật một cách đầy đủ”.

Cùng với đó, vấn đề dữ liệu của một số người dân trên ứng dụng PC-Covid chưa chuẩn xác cũng sẽ được các cơ quan, đơn vị nỗ lực xử lý. Dự kiến, trong tuần tới PC-Covid sẽ bổ sung tính năng phản ánh thông tin sai sót. Khi đó, người dân có thể phản ánh nếu thấy thông tin của mình bị sai. Trung tâm công nghệ sẽ huy động lực lượng xử lý.

Các tính năng của PC-Covid sẽ liên tục được cập nhật, điều chỉnh để thuận tiện cho người dùng.

Hôm qua, ngày 1/10, chỉ một ngày sau khi PC-Covid có mặt trên kho ứng dụng, phiên bản 4.0.2 đã được phát hành. Bản cập nhật đầu tiên của ứng dụng PC-Covid trên iOS chứa một số thay đổi về giao diện, bổ sung tính năng “Ẩn thông tin QR”. Để cập nhật, người dùng thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS có thể truy cập App Store, tìm PC-Covid và bấm cập nhật. Hiện chưa có thông tin về bản cập nhật dành cho thiết bị Android.

Một trong những thay đổi trên phiên bản cập nhật đầu tiên của PC-Covid là “Thẻ Covid” được đổi tên thành “Thẻ thông tin Covid”, bổ sung thông tin về nơi áp dụng thẻ. Người dùng có thể chọn một tỉnh, thành phố cấp thẻ, hoặc để mặc định “toàn quốc”. Hiện ở chế độ mặc định, thẻ “Thẻ thông tin Covid” vẫn có màu xanh.

Để sử dụng tính năng “Ẩn thông tin QR” mới được bổ sung, người dùng kích hoạt bằng cách vào Menu, vào tiếp cài đặt và chọn ẩn thông tin trên QR. Mã QR khi ẩn có viền vàng, không thể quét khi ra vào địa điểm. Nếu dùng camera để quét, thông tin sẽ được thay thế bằng ký tự * nên người khác không thể biết được thông tin của người dùng. Sau khi bật chế độ ẩn thông tin, người dùng có thể chạm vào QR để bật/tắt nhanh chế độ này.

Bản cập nhật đầu tiên của ứng dụng PC-Covid trên thiết bị dùng hệ điều hành iOS cũng chứa một số thay đổi nhỏ trong giao diện, như đổi cách sắp xếp các tiện ích, sửa lỗi chính tả. Các tính năng còn lại vẫn tương tự phiên bản trước.

Dự kiến, trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ có thông báo tới người dân về lộ trình tắt một số ứng dụng phục vụ phòng chống dịch Covid-19 trước đó, giới thiệu PC-Covid và thống nhất dùng ứng dụng này trong thời điểm cụ thể.

Các tính năng của PC-Covid sẽ liên tục được cập nhật, điều chỉnh theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 để thuận tiện cho người dân, phù hợp với chiến lược phòng, chống dịch của quốc gia theo từng giai đoạn cụ thể.

Vân Anh