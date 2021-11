Phụ huynh cần đồng hành với trẻ em trên môi trường mạng

Nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến việc an toàn của con trên mạng, trong khi đó việc đồng hành với trẻ và giúp con hiểu những nguy hiểm trên mạng là một điều rất quan trọng trong thời điểm hiện nay.

Phụ huynh chưa quan tâm đến an toàn của con trên mạng

Khảo sát an toàn trực tuyến các bậc phụ huynh tại Việt Nam thực hiện bởi Qaltrics và Google cho thấy, 71% phụ huynh tại Việt Nam có con nhỏ học các lớp trực tuyến trong thời điểm đại dịch Covid-19 đều có quan ngại về vấn đề an toàn trên mạng, nhưng hơn một phần ba số phụ huynh được phỏng vấn chưa bao giờ nói chuyện với trẻ nhỏ về vấn đề an toàn trên mạng.

Phụ huynh cần đồng hành với trẻ em trên mạng - Ảnh chụp màn hình

Có một thực tế hiện nay là phụ huynh ở Việt Nam khi lo việc học trực tuyến cho con của mình chủ yếu quan tâm đến thiết bị và phần mềm tham gia lớp học, rất nhiều phụ huynh đều không quan tâm đến các vấn đề an toàn cho con của mình, khi chúng bước vào thế giới online.

Khi được hỏi về vấn đề này, chị Hồng Hạnh, đang sống tại Thủ Đức, TP.HCM cho biết, khi được nhà trường thông báo học trực tuyến do ảnh hưởng của Covid-19, chị liền lên mạng mua một chiếc máy tính bảng cho con trai của mình, sau đó cài các phần mềm theo hướng dẫn nhà trường để cháu vào học. Thực tế, chị chỉ làm có vậy, còn việc cài các chương trình bảo mật, hay hướng dẫn con lên mạng như thế nào được an toàn chị gần như không biết gì.

Hay anh Lê Hoàng, một công nhân vệ sinh đang làm việc tại Bình Thạnh cũng tương tự, vợ chồng anh đi làm suốt ngày, do khó khăn nên khi học trực tuyến con anh được người ta tặng cho một bộ máy tính cũ, xong họ hướng dẫn con vào học từ đó đến giờ. Thực tế vợ chồng anh hoàn toàn cũng không biết gì về mấy cái máy móc này .

“Con mình học hay làm gì trên đó vợ chồng mình cũng không biết gì thật, bởi công việc suốt ngày ở ngoài đường dọn rác có bao giờ tiếp xúc với công nghệ đâu mà hướng dẫn cháu mấy cái an toàn hay an ninh mạng”, anh Hoàng chia sẻ.

Không chỉ riêng chị Hạnh, anh Hoàng, mà thực tế nhiều phụ huynh ở Việt Nam đều lâm vào cảnh tương tự như trên. Một phần vì họ phải tập trung vào công việc của mình, một phần do thiếu hiểu biết, chỉ một số ít các phụ huynh là nghiêm túc trong vấn đề bảo vệ con trước những nguy cơ bị xâm hại trên mạng.

Phụ huynh cần đồng hành cùng con

Theo các đại sứ an toàn của chương trình "Em an toàn hơn cùng Google - Be Internet Awesome (BIA)", do Google đồng hành cùng Cục An toàn thông tin (ATTT), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), cho chương trình cấp quốc gia “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh và sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”, việc phụ huynh đồng hành với con trên mạng là vô cùng quan trọng.

Bà Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc điều hành Trung tâm Tư vấn Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng (CFC) chia sẻ, những rủi ro tiềm ẩn ở đời thực với trẻ em như bị bắt nạt, bắt cóc hay xâm hại thì cũng tương tự trên môi trường mạng. Việc của phụ huynh không phải chỉ đơn thuần bảo vệ trẻ tránh xa khỏi những rủi ro mà quan trọng hơn là cần trang bị cho trẻ những kiến thức và kỹ năng để có thể nhận thức được rủi ro và tự bảo vệ mình, đặc biệt trong bối cảnh do đại dịch Covid-19 trường học phải tạm đóng cửa và trẻ em học trực tuyến. Trước khi nói tới sự phát triển và sự sáng tạo, cần phải đảm bảo an toàn trước nhất.

Đồng quan điểm, nhà báo Trần Thu Hà, cũng cho rằng, phụ huynh cần phải học rất nhiều để đồng hành cùng với con, và là một nhà báo, chị cho biết sẽ chia sẻ thông tin về các chương trình bảo vệ trẻ em trên mạng, như chương trình “Em an toàn hơn cùng Google” mà chị với vai trò là một đại sứ an toàn. Cụ thể, chị sẽ nêu ra ở các bài viết và sách trong thời gian tới, về việc làm sao cha mẹ đồng hành cùng với con trên mạng an toàn hơn.

Hay bà Nguyễn Thúy Uyên Phương, nhà sáng lập hệ thống giáo dục Tomato Kids, nhận định, kỹ năng an toàn trên Internet là một trong những kỹ năng quan trọng hàng đầu mà phụ huynh rất cần trang bị cho con em mình trong thế giới số ngày nay. Nếu đối với những thế hệ trước, thế giới số được xem là thế giới ảo thì với các em nhỏ được sinh ra trong thời đại số hiện nay, Internet đã trở thành một phần thế giới thực của các em. Không chỉ vui chơi, kết bạn mà việc học của các em cũng diễn ra trên Internet, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 còn phức tạp như hiện nay.

Đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội vừa qua, thời gian các em sống trên thế giới này thậm chí còn nhiều hơn thế giới thực. Trên không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ không khác gì thế giới thực, thậm chí có những nguy cơ mới hơn và vô hình hơn.

“Em an toàn hơn cùng Google - Be Internet Awesome (BIA)” là một dự án giáo dục, thúc đẩy việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số một cách an toàn và tự tin dành cho trẻ từ 7-13 tuổi. Dự án với giáo trình được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn trẻ sử dụng Internet một cách an toàn, cẩn trọng và tránh các hành vi xấu có nguy cơ ảnh hưởng tới trẻ, cũng như dạy trẻ các nguyên tắc cơ bản về an toàn kỹ thuật số và quyền công dân số để các em có thể tự tin khám phá thế giới trực tuyến. Dự án này là một phần của Sáng kiến ‘An Toàn Hơn Cùng Google’ dành cho Việt Nam.

Lê Mỹ