Quận đầu tiên ở TP.HCM triển khai đồng loạt mô hình Zalo an ninh tích hợp chatbot

Công an quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh đã thiết lập mô hình Zalo An ninh tích hợp chatbot để cách thủ tục hành chính, tương tác trực tiếp với người dân và cung cấp tin tức về phòng ngừa tội phạm.

Ngày 28/1, công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đã chính thức ký kết triển khai mô hình Zalo an ninh với khẩu hiệu “Kết nối Zalo, vì quận Tân Phú bình yên”. Được biết, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, quận Tân Phú là đơn vị tiên phong của ngành công an trong việc ứng dụng mô hình “Kết nối Zalo an ninh - Bình yên cho mỗi gia đình” trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, cải cách thủ tục hành chính và công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm.

Công an quận Tân Phú và Zalo chính thức ký kết triển khai mô hình Zalo an ninh có ứng dụng chatbot.

Phát biểu tại kễ ký kết, ông Nguyễn Duy Đông, phó trưởng công an quận Tân Phú cho biết: “Căn cứ vào việc khảo sát thực tế, hiện nay trên địa bàn quận Tân Phú có khoảng 472.896 người sử dụng Zalo. Trên cơ sở đó, công an cuận đã chủ động xây dựng trang Zalo Official Account và được ban chỉ huy công an quận chỉ đạo xây dựng đề án “Kết nối Zalo, vì quận Tân Phú bình yên”. Việc triển khai toàn diện này nhằm mục tiêu đến gần với người dân, sẵn sàng lắng nghe ý kiến người dân, đảm bảo an ninh trên địa bàn quận, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.”

Theo đó, từ nay người dân trên địa bàn quận Tân Phú có thể tố giác tội phạm, phản ánh, tiếp nhận thông tin đến lực lượng công an qua Zalo. Bên cạnh đó, công an quận Tân Phú cũng tích hợp chatbot để tư vấn cho người dân về các thủ tục hành chính như đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, đăng ký thường trú, lưu trú, điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu, cấp chứng minh nhân dân (căn cước công dân), các thủ tục lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, lĩnh vực đăng ký xe và các thủ tục liên quan đến lĩnh vực công tác công an như đăng ký con dấu…

Các tiện ích của 18 tài khoản Zalo quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Hiện nay, công an quận Tân Phú đã thiết lập thành công 18 tài khoản Zalo trên địa bàn quận bao gồm: Trang Zalo Công an quận, trang Zalo Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, trang Zalo Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, trang Zalo Đội cảnh sát PCCC CNCH, trang Zalo Cơ quan thi hành án hình sự hỗ trợ tư pháp, trang Zalo Đội cảnh sát giao thông trật tự, trang Zalo Cơ quan cảnh sát điều tra và 11 trang Zalo Công an phường. Giao diện của 18 trang Zalo này có 3 chức năng chính: Tin tức, thủ tục hành chính và danh bạ.

Để sử dụng các tiện ích trên, người dân chỉ cần bấm quan tâm trang Zalo “Công an quận Tân Phú - TPHCM”. Đối với cấp phường và các đơn vị chức năng khác, người dân chỉ cần nhập tên đơn vị Công an trên ô tìm kiếm, chẳng hạn: Cơ quan thi hành án hình sự hỗ trợ tư pháp, công an phường Phú Thạnh quận Tân Phú… hoặc quét mã QR để tìm.

Đặc biệt, với mong muốn trang Zalo có thể hoạt động tốt, công an quận Tân Phú còn thành lập một tổ chuyên trách, có trách nhiệm giúp ban quản trị quản lý, cập nhật thông tin, duy trì hoạt động thường xuyên trên trang, trực tiếp thực hiện các thao tác trên Zalo cũng như kịp thời tiếp nhận và xử lý các trình báo của người dân.

Lễ ra mắt đề án “Kết nối Zalo, vì quận Tân Phú bình yên”.

Ứng dụng công nghệ vào công tác cải cách hành chính và an ninh trật tự, được xem là sáng kiến đột phá của công an quận Tân Phú, thể hiện quyết tâm không đứng ngoài xu thế chuyển đổi số. Việc dùng Zalo tương tác với người dân được kỳ vọng sẽ giúp hoạt động của công an trở nên gần gũi hơn, đồng thời thúc đẩy hiệu quả hoạt động tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong xã hội. Các thủ tục hành chính sẽ được giảm thiểu để tránh phiền hà cho người dân.

Trong thời gian tới, công an quận Tân Phú cũng sẽ đẩy mạnh truyền thông để người dân biết đến các tính năng của 18 tài khoản Zalo này, tạo điều kiện để người dân hiểu và sử dụng thường xuyên hơn.

Phương Dung