Quản trị dữ liệu hiện đại và tăng hiệu năng các ứng dụng trọng yếu với HPE Superdome Flex 280

Quá trình chuyển đổi số bao gồm công việc hiện đại hóa các ứng dụng và toàn bộ hạ tầng hỗ trợ các ứng dụng đó.

Ngoài ra, chuyển đổi số cũng cần phải đảm bảo khai thác dữ liệu khổng lồ như công nghệ phân tích dữ liệu trong bộ nhớ, xử lý dữ liệu IoT và trí tuệ nhân tạo (AI) đòi hỏi độ sẵn sàng cao, chính xác, tính bảo mật và chi phí đầu tư hợp lý.

Thách thức chuyển đổi số

Trải nghiệm của khách hàng là chiến trường mới của các doanh nghiệp và chính quá trình chuyển đổi số cũng đang tạo ra sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ chiến bại. Các trải nghiệm số đã rút ngắn thời gian ra quyết định và tăng doanh thu cho không ít doanh nghiệp, đã khiến cho vai trò của việc quản trị và khai thác dữ liệu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Các tổ chức có những yêu cầu khác nhau về quy mô, hiệu năng, … thường cần phải chạy ứng dụng trên các máy chủ riêng lẻ, tạo ra độ phức tạp trong quản lý cũng như gia tăng chi phí trong việc duy trì hệ thống. Theo khảo sát của IDC gần đây, 80% doanh nghiệp cho biết họ đang đưa một số ứng dụng từ môi trường điện toán đám mây công cộng trở về môi trường tại chỗ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tốc độ tăng trưởng trong việc ứng dụng điện toán đám mây công cộng sẽ chậm lại. Và đó cũng là lý do tại sao các tổ chức tiếp tục rà soát lại các kế hoạch về điện toán đám mây và ứng dụng các mô hình lai (hybrid models) như là chiến lược tiếp theo.

Tuy nhiên, doanh nghiệp gặp phải không ít khó khăn: Các hệ thống CNTT cũ không đáp ứng được cơ sở hạ tầng cho lượng dữ liệu được sinh ra hàng ngày, đặc biệt là với các nguồn dữ liệu được sinh ra từ các ứng dụng hiện đại như AI; Các dự án điện toán đám mây và quá trình tìm kiếm mô hình CNTT triển khai hoàn hảo làm tăng thêm độ phức tạp của môi trường quản trị dữ liệu.

Giải pháp HPE Superdome Flex 280

Để vượt qua những thách thức trên, Hewlett Packard Enterprise đã giới thiệu giải pháp HPE Superdome Flex 280. Dòng máy chủ đột phá này đáp ứng nhu cầu xử lý nhiều công việc đa dạng và xử lý các bài toán dữ liệu lớn nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu về tăng trưởng, tính hiệu quả về chi phí.

Được thiết kế theo hướng mô-đun, dòng sản phẩm Superdome Flex 280 cho phép các doanh nghiệp từ quy mô nhỏ và mở rộng khi nhu cầu phát triển. Cụ thể, Superdome Flex 280 cho phép mở rộng một cách liền mạch từ 2 đến 8 socket, đáp ứng các nhu cầu khác nhau cho các hệ thống có bộ nhớ từ 64GB đến 24TB cho phép kết hợp giữa bộ nhớ tạm (RAM) và bộ nhớ liên tục (Persistent Memory), đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu bộ nhớ trong (in-memory processing). Kiến trúc "gián tiếp - glueless” của Superdome Flex 280 giúp khai thác các kết nối UPI (Ultra Path Interconnect) của Intel, làm tăng gấp đôi dung lượng kết nối mạng, đồng nghĩa với băng thông rộng hơn và tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn dành cho các ứng dụng xử lý dữ liệu cực kỳ lớn.

Ngoài ra, Superdome Flex 280 đảm bảo độ linh hoạt cao và hiệu năng tối ưu. Giải pháp sử dụng một hệ thống I/O cân bằng hỗ trợ tới 32 card PCIe 3.0 và tùy theo quy mô, nhu cầu, nhà quản trị có thể lựa chọn cấu hình tối ưu cho Doanh nghiệp mình.

Không chỉ thế, HPE Superdome Flex được thiết kế với chiến lược bảo mật để giảm thiểu rủi ro từ các mối đe dọa bảo mật thông qua một số cơ chế khác nhau: phân hệ quản lý được "cách ly" để không cho phép cập nhật firmware từ hệ điều hành; hạn chế số lượng các giao diện tiêu chuẩn chung trong ngành (điều làm gia tăng số lỗ hổng an ninh bảo mật); cung cấp các năng lực đặc biệt để đảm bảo độ tin cậy, độ sẵn sàng và khả năng sửa chữa (reliability, availability, and serviceability - RAS) để giúp các tổ chức duy trì cấp độ dịch vụ cao nhất. Giải pháp được thiết kế với một engine phân tích được tích hợp trong hệ thống quản lý, cung cấp chức năng xử lý lỗi mang tính dự báo vượt trội và khởi động quá trình tự sửa chữa mà không cần sự can thiệp của người vận hành, kết hợp cùng với dịch vụ hỗ trợ từ xa HPE Insight hoặc HPE OneView để kết nối với hệ thống của HPE nhằm đảm bảo tốc độ xử lý nhanh nhất có thể. HPE Superdome Flex cung cấp các năng lực đặc biệt để đảm bảo độ ổn định trên tất cả các thành phần hệ thống - bộ nhớ, I/O, bộ xử lý - để ngay lập tức phát hiện lỗi và tự khôi phục hệ thống.

Cùng với HPE OneView, Insight Remote Support, và Proactive Care cũng như là Redfish API và OpenStack nguồn mở, Superdome Flex 280 bổ sung thêm giao diện quản lý người dùng đồ họa (GUI) dễ sử dụng để tiếp tục đơn giản hóa và nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dùng.

