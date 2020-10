Quét 10.000 tin nhắn, 20.000 tín hiệu cuộc gọi mỗi giây, Antispam của Viettel giành giải bạc CNTT thế giới

Sử dụng dữ liệu lớn (big data) và học máy (machine learning), Antispam của Viettel giúp ngăn chặn hiệu quả các cuộc gọi và tin nhắn rác dù spammer biến đổi liên tục và tinh vi để tránh bị phát hiện.

Cơ chế lọc hiệu quả và liên tục được cập nhật cho phép Antispam của Viettel phát hiện tin nhắn, cuộc gọi rác và bảo vệ khách hàng khỏi những phiền nhiễu và nguy cơ lừa đảo. Nhờ đó, thiện cảm và sự hài lòng khách hàng dành cho nhà mạng tăng lên đồng thời gia tăng doanh thu từ các dịch vụ chính đáng và hợp pháp.

Ra mắt năm 2016 và chính thức đưa vào hoạt động năm 2017, hệ thống Antispam của Viettel, bao gồm hai chức năng chính là Antispam SMS (chặn tin nhắn rác) và Antispam CALL (chặn cuộc gọi rác), đang phát huy hiệu quả không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia Viettel đang kinh doanh.

Sử dụng big data và machine learning (học máy), cơ chế lọc rác Antispam, tất cả diễn ra chưa đầy 1 giây giúp cho hệ thống phát hiện ra spammer (những cá nhân phát tán tin nhắn/cuộc gọi rác). Vào thời gian cao điểm, Antispam SMS xử lý hơn 10.000 tin nhắn mỗi giây còn Antispam CALL nhận tín hiệu từ hơn 20.000 cuộc gọi. Sản phẩm này vừa đoạt giải bạc Giải thưởng Công nghệ Thông tin Thế giới (IT World Awards) 2020.

Hiện nay, sản phẩm này được định giá khoảng 1,5 triệu USD, đang được Viettel triển khai ở Việt Nam, Campuchia và Tanzania cho khoảng 70 triệu thuê bao di động. Theo dự kiến, Viettel sẽ tiếp tục triển khai Antispam ở các thị trường Peru, Mozambique, Haiti, Lào, Myanmar... với quy mô khoảng 100 triệu thuê bao.

Trong những năm gần đây, tin nhắn và cuộc gọi rác đang trở thành vấn nạn đối với những người sử dụng điện thoại di động. Bị tấn công một cách dày đặc, người dùng điện thoại không chỉ cảm thấy khó chịu mà còn đứng trước nguy cơ bị lừa đảo.

Theo khảo sát do tập đoàn Viettel thực hiện, 14.179.748 người dùng điện thoại di động Việt Nam bị làm phiền bởi 39.597.469 cuộc gọi rác vào tháng 2/2020. Trong tháng 3/2020, số tin nhắn rác bị Viettel chặn là 15.409.456 tin. Tại Việt Nam, hành vi của những spammer được đánh giá là vô cùng tinh vi. Spammer thường xuyên thay đổi nội dung, số điện thoại hoặc tần suất gửi thư rác để qua mặt các hệ thống ngăn chặn.

IT World Awards là giải thưởng thường niên do Network Product Guide tổ chức, nhằm tôn vinh những thành tựu tiêu biểu của ngành công nghệ thông tin trên thế giới, từ năm 2006. Giải thưởng luôn có sự tham dự của những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới như Samsung, Ultimate Software Dell, Cisco... Ở Việt Nam, Viettel là doanh nghiệp đầu tiên tham gia và đoạt giải thưởng lớn, đến nay vẫn là doanh nghiệp có bề dày thành tích lớn nhất tại giải này với tổng cộng 21 giải thưởng quan trọng. Năm 2020, Tập đoàn Viettel đoạt 9 giải thưởng lớn.



Ông Ray Narang, Tổng biên tập Network Products Guide cho biết "Trong môi trường kinh doanh hiện tại, các tổ chức trên toàn thế giới tiếp tục thể hiện sự linh hoạt, trao quyền, tư duy đổi mới, tính học hỏi liên tục cũng như hợp tác ở quy mô chưa từng có trước đây. Những sự ghi nhận này có ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành, chúng tôi tự hào ghi nhận những thành tựu của các cá nhân, tổ chức trên toàn thế giới trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin, kỹ thuật số và an ninh mạng”.

Thu Hà