Quý I: Thế Giới Di Động vượt bão Covid-19

Thế Giới Di Động có quý kinh doanh đầu năm 2021 tăng trưởng cả về lợi nhuận lẫn doanh thu.

Báo cáo kết quả kinh doanh của Thế Giới Di Động (MWG) cho thấy trong 3 tháng đầu năm 2021, công ty đạt doanh thu thuần hợp nhất 30.827 tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 1.337 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ).

Riêng tháng 3, chuỗi bán lẻ có doanh thu hơn 9.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 338 tỷ đồng, tăng lần lượt 3% và 18% so với cùng kỳ năm trước.

Một cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh ở TP.HCM. (Ảnh: Hải Đăng)

Mặc dù kết quả kinh doanh tốt hơn cùng kỳ, nhưng hai chuỗi bán lẻ công nghệ đang chững lại, trong khi chuỗi bách hoá gánh nhiệm vụ tăng trưởng chính. Cụ thể, chuỗi Thế Giới Di Động giảm 1% doanh thu so với trước (một phần do số lượng cửa hàng ít hơn, nhằm chuyển đổi sang Điện máy Xanh), chuỗi Điện máy Xanh giữ nguyên doanh thu. Riêng các cửa hàng Bách hoá Xanh tăng 32% doanh thu so với cùng kỳ.

Dù chững lại, nhưng hai chuỗi bán lẻ công nghệ vẫn đang góp doanh thu chủ đạo của tập đoàn, khoảng 80%.

Điện thoại, gia dụng, máy tính xách tay, đồng hồ đang tăng trưởng dương. Nhóm điện lạnh duy trì mức doanh số tương đương cùng kỳ năm 2020. Trong khi sản phẩm điện tử tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm do sức tiêu thụ yếu.

Trong 3 tháng đầu năm, Thế Giới Di Động tăng trưởng mạnh mảng online (24%), đạt 2.495 tỷ đồng.

Riêng Bách hoá Xanh đóng doanh thu gần 6.000 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2021, tăng 32% so với cùng kỳ, với tổng cộng 1.767 điểm bán tại 25 tỉnh thành.

Tính đến cuối tháng 3, chuỗi nhà thuốc An Khang đang có 75 cửa hàng, với 60 điểm đặt cạnh các cửa hàng Bách hoá Xanh quy mô lớn. Trong khi đó, chuỗi Bluetronics ở Campuchia tạm dừng ở con số 52 cửa hàng, chưa mở thêm do tình hình Covid-19 tại quốc gia này đang phức tạp.

Hải Đăng