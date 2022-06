Ra mắt gói cước VNPT SmartCloud VPC: Đa dạng hoá dịch vụ đám mây dành cho doanh nghiệp

Nhằm phục vụ tối ưu nhu cầu điện toán đám mây của các tổ chức- doanh nghiệp, VNPT cho ra mắt gói cước VNPT SmartCloud Virtual Private Cloud (VNPT SmartCloud VPC) với khả năng mở rộng linh hoạt, tính ổn định cao và tiết kiệm chi phí vượt trội.

Là một trong những yếu tố mang tính quyết định cho sự thành công của chuyển đổi số toàn cầu, điện toán đám mây ngày càng trở nên phổ biến tới từng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư về hạ tầng CNTT, điện toán đám mây còn đem đến cho người dùng những công cụ quản lý dữ liệu an toàn, hiệu quả. Cũng chính vì vậy, thời gian qua, không chỉ ở Việt Nam, thị trường điện toán đám mây chứng kiến sự phát triển một cách mạnh mẽ. Cuộc chạy đua của các nhà cung cấp dịch vụ đã đem đến cho người dùng nhiều hơn bao giờ hết các lựa chọn, giải pháp phù hợp với từng nhu cầu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Trong các giải pháp được đưa ra, “đám mây riêng ảo” (Virtual Private Cloud -VPC) được giới chuyên môn đánh giá cao khi có khả năng quy hoạch “đám mây” công cộng thành những vùng tài nguyên tách biệt thông qua cơ chế thiết lập các vùng mạng ảo. VPC cho phép doanh nghiệp có thể dễ dàng khai thác các lợi ích của các máy chủ đám mây riêng, từ đó kiểm soát mạng chi tiết hơn trong khi không phải xây dựng một hệ thống thiết bị riêng biệt, độc lập. Với những ưu thế này, VPC đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp tiết kiệm và tối ưu chi chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ.

VNPT SmartCloud Virtual Private Cloud (VNPT Smart Cloud VPC) là gói cước được triển khai trên nền tảng của dịch vụ VNPT SmartCloud. Giải pháp cung cấp cho khách hàng một vùng tài nguyên linh hoạt (vCPU, vRAM, lưu trữ, … ) được tách riêng trên hạ tầng điện toán đám mây của dịch vụ này. Dựa trên vùng tài nguyên được cấp phát sử dụng, khách hàng có thể chủ động kiểm soát các thiết lập trong VPC bao gồm: Tạo máy ảo (VM) đơn lẻ, thiết lập các cơ chế kết nối, thiết lập các chế độ bảo mật… phục vụ cho từng mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Một ưu điểm nổi trội của gói cước là khả năng mở rộng vô cùng linh hoạt. Sau bước khởi tạo, lựa chọn lượng tài nguyên ban đầu, trong quá trình hoạt động, khách hàng vẫn có thể “co, giãn” lượng tài nguyên cần theo nhu cầu thực tế. Khách hàng cũng có thể dễ dàng chủ động, tách riêng phân vùng dữ liệu, từ đó nâng cao tính kiểm soát, bảo mật và tăng cường sự riêng tư trên “đám mây” của mình.

VNPT Smart Cloud VPC được triển khai trên hạ tầng trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế của VNPT, đảm bảo sự ổn định trong suốt quá trình vận hành của dịch vụ. Không những vậy, tốc độ triển khai nhanh đi kèm chi phí hợp lý cũng là những điểm cộng lớn khiến các tổ chức, doanh nghiệp không nên bỏ qua khi lựa chọn gói dịch vụ này.

Với lợi thế đến từ một trong những nhà cung cấp dịch vụ Cloud đầu tiên tại Việt Nam, các gói cước của VNPT Cloud được khách hàng là các cơ quan, bộ, ngành, doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao và tin dùng trong nhiều năm qua, là giải pháp điện toán đám mây toàn diện, đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Sự ra đời của gói cước VNPT SmartCloud VPC giúp bổ sung thêm vào dải sản phẩm đa dạng của dịch vụ, linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng tổ chức- doanh nghiệp.

Giải quyết triệt để nỗi lo bảo mật dữ liệu cho người dùng Cloud

Được đánh giá là một trong những dịch vụ điện toán đám mây đạt tiêu chuẩn bảo mật hàng đầu tại Việt Nam, mới đây, VNPT Cloud cũng đã được cấp chứng chỉ danh giá ISO 272017 (ISO/IEC 27017:2015) về Kiểm soát an toàn thông tin cho các dịch vụ điện toán đám mây. Chứng chỉ được đánh giá và giám sát bởi bên thứ ba là ISB – Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc, trở thành “thước đo chất lượng” giúp đem đến sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Trước đó, với sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, VNPT cũng vinh dự nhận được cùng lúc hàng loạt giải thưởng lớn tại cuộc thi bảo mật quốc tế Cyber Security Global Excellence Awards.

Gói cước mới VNPT SmartCloud VPC được thừa hưởng những điểm nổi bật nhất từ VNPT Cloud, mang tới cho khách hàng những “ngôi nhà riêng” để lưu trữ dữ liệu, giải quyết triệt để nỗi lo bảo mật, an toàn thông tin với chi phí ưu đãi nhất.

Thông tin chi tiết về dịch vụ, Quý Khách hàng xem tại website: https://smartcloud.vn hoặc hotline 24/7: 18001260.

Phương Dung