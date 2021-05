Ra mắt gói HBO GO, truyền hình MyTV tung khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng

Từ 12/5 đến 9/8/2021, 30.000 khách hàng đầu tiên đăng ký gói HBO GO trên dịch vụ truyền hình MyTV sẽ được tận hưởng 30 ngày khuyến mãi dùng thử đặc biệt đối với toàn bộ nội dung gói cước này.

Các đối tượng hưởng khuyến mãi là các khách hàng đăng ký mới và khách hàng hiện hữu của truyền hình MyTV trên các dòng thiết bị SmartTV (AndroidTV, HTML5), trên MyTV Box 2020 và điện thoại di động smartphone/máy tính bảng (iOS, Android) có hỗ trợ DRM (Digital rights management).

Giới thiệu gói HBO GO trên MyTV

HBO GO là gói nội dung đặc sắc cho phép thuê bao MyTV xem không giới hạn thư viện nội dung khổng lồ của HBO. Bao gồm khoảng 3.000 giờ VOD được cập nhật mới liên tục với các nội dung độc quyền do HBO sản xuất tại Mỹ và Châu Á, phim điện ảnh bom tấn, phim bộ ăn khách và các chương trình trẻ em yêu thích. Cùng 3 kênh truyền hình xem trực tuyến đặc sắc là HBO, Cinemax và Red by HBO.

Điểm nổi bật về nội dung của gói HBO GO

HBO GO có đặc quyền khởi chiếu các bom tấn mới nhất & hấp dẫn nhất Hollywood, phát sóng đầu tiên trên hạ tầng truyền hình tại Châu Á. Bao gồm trọn bộ Series do HBO sản xuất và được khởi chiếu cùng ngày với thị trường Mỹ.

Khán giả có thể cày thả ga tất cả các bộ phim giành nhiều giải thưởng do HBO sản xuất và tận hưởng cả một thế giới giải trí Châu Á trong tầm tay. Đặc biệt, 100% nội dung trên gói HBO GO đã được Việt hóa (phụ đề/ thuyết minh) dễ dàng cho khán giả thuộc mọi lứa tuổi theo dõi.

Gói HBO GO được tích hợp sẵn trên ứng dụng MyTV thuộc các nền tảng SmartTV (AndroidTV, HTML5), MyTV Box 2020, hệ sinh thái DigiLife, điện thoại di động smartphone/máy tính bảng (iOS, Android) có hỗ trợ DRM. Người dùng có thể truy cập gói HBO GO trên 05 thiết bị, trong đó cho phép 2 thiết bị được sử dụng đồng thời.

Sau thời gian dùng thử chương trình khuyến mại nêu trên, khách hàng hiện hữu của dịch vụ truyền hình MyTV truyền thống đăng ký gói HBO GO qua màn hình giao diện dịch vụ MyTV trên smart TV, MyTV Box 2020 với hình thức trả sau.

Thuê bao Vinaphone sử dụng gói cước DMyTV có thể thực hiện mua gói HBO GO qua tin nhắn với cú pháp [HBO] gửi 9588. Mức cước áp dụng 50.000 đồng/thuê bao/tháng (đã bao gồm VAT).

Thuê bao gói Cơ bản của ứng dụng Digilife có thể thao tác mua gói HBO GO trên ứng dụng này với mức cước lẻ là 79.000 đồng/thuê bao/tháng (đã bao gồm VAT).

Khách hàng tham khảo thêm thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mãi mới của MyTV trên website mytv.com.vn. Tổng đài hỗ trợ tư vấn bán hàng trực tiếp 18001166 (miễn phí).

Phương Dung