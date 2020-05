Ra mắt máy lọc không khí cao cấp Mitsubishi Heavy MH32A lọc được bụi mịn 1.0 PM

Tháng 5 năm 2020 Mitsubishi Heavy Industries - thương hiệu nổi tiếng lâu đời của Nhật Bản đã cho ra mắt dòng sản phẩm mới nhất là máy lọc không khí SP-MH32A(W)-V, gọi tắt là MH32A.

Hứa hẹn sản phẩm sẽ mang đến cho người tiêu dùng sự lựa chọn hoàn hảo với chất lượng và độ bền đã tạo nên tên tuổi của thương hiệu này.

Năm 2020 có thế nói là một năm đầy biến động với nhiều hệ quảgây ra bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới Covid-19, điều này dấy lên phong trào bảo vệ sức khỏe và nâng cao ý thức hơn trong công tác phòng chống các tác nhân gây hại liên quan đến đường hô hấp vốn được ít người quan tâm trước đó.

Vì thế, máy lọc không khí là một trong những sản phẩm bảo vệ sức khỏe đường hô hấp đang được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm, thiết bị này được phát minh để hỗ trợ ngăn chặn bụi và các tác nhân gây hại khác trong quá trình chúng ta hít thở, trả lại luồng không khí trong lành và an toàn.

Mitsubishi Heavy Industries cũng bắt đầu gia nhập vào thị trường máy lọc không khí bằng sản phẩm mới ra mắt tháng 5/2020 có mã số là SP-MH32A(W)-V, gọi tắt là MH32A. Đây là một sản phẩm lọc không khí cao cấp được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản với thiết kế sang trọng và đẹp mắt, đi kèm với nhiều tính năng nổi bật. Cụ thể như sau:

Đèn báo chất lượng không khí

Với một số máy lọc không khí khác, người tiêu dùng chỉ có thể mở nút ON/OFF và chờ cho máy tự động lọc mà không thể biết được quá trình lọc bụi đến đâu. Tuy nhiên, với sản phẩm MH32A, điều này hoàn toàn có thể thực hiện được bằng cách theo dõi màu đèn LED báo trên thân máy, có 3 màu tượng trưng cho 3 loại chất lượng không khí đó là màu đỏ: chất lượng không khí xấu, màu vàng: chất lượng không khí bình thường và màu xanh lá: chất lượng không khí rất tốt.

Đèn báo chất lượng không khí với 3 màu tinh tế và đẹp mắt.

Bộ lọc 3 lớp cao cấp lọc được bụi mịn 1.0 PM

Máy lọc không khí MH32A được trang bị bộ lọc 3 lớp bao gồm: lớp đầu tiên là lớp lọc thô giúp xử lý những loại bụi to mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Tiếp theo là lớp lọc HIFIL cấp E12 giúp giữ lại các chất gây dị ứng, phấn hoa, bào tử nấm, lông thú, khói thuốc và bụi bẩn có kích thước mắt thường không thấy được, đặc biệt có thể lọc được hạt bụi mịn từ 0.3 PM đến 1.0 PM (0.3 ~ 1.0 micromet), nhỏ hơn rất nhiều so với bụi 2.5PM (2.5 micromet), hiệu quả lọc đến 99,5%. Và cuối cùng là màn lọc than hoạt tính được cấu tạo từ một loại than carbon có nhiệm vụ chính là khử mùi và ức chế mùi, giữ cho không gian sử dụng máy lọc không khí luôn tươi mới và không có mùi hôi khó chịu.

Bộ lọc 3 lớp cao cấp lọc được hạt bụi mịn 1.0 PM.

Chức năng nhắc nhở thông minh

Thay lõi lọc khi đến hạn là một trong những việc làm thiết yếu khi sử dụng bất cứ thiết bị lọc nào như lọc nước, lọc khí, lọc mùi… Nếu cố sử dụng khi lõi lọc quá hạn sẽ gây ra nguy hiểm cho người tiêu dùng, vì tất cả những bụi bẩn bám lại trên bộ lọc bị đẩy ngược ra ngoài, không những không giúp lọc được bụi bẩn mà còn có nguy cơ hít thêm các bụi bẩn bị giữ lại trong lõi lọc từ trước đến nay. Để tránh tình trạng này, máy lọc không khí MH32A đã thiết kế thêm chức năng nhắc nhở thông minh giúp người dùng thay bộ lọc đúng hạn, đó là khi bộ lọc bẩn thì đèn báo thay thế bộ lọc sẽ chớp sáng liên tục. Nếu các bộ lọc vẫn tiếp tục sử dụng mà không được thay đúng hạn, máy tự động khóa hoạt động để tránh bị nhiễm bẩn ngược.

Tiêu thụ điện năng và độ ồn cực thấp

Máy lọc không khí MH32A sử dụng động cơ motor không chổi than có hiệu suất cao và độ ồn thấp giúp cho máy hoạt động hiệu quả, ổn định hơn. Công suất tiêu thụ khi vận hành ở chế độ ngủ chỉ là 2.5W cho mỗi giờ hoạt động và khi vận hành ở tốc độ cao nhất, máy cũng chỉ tiêu thụ 50W cho mỗi giờ hoạt động. Ngoài ra, máy chạy cực kỳ êm dịu nhờ vào motor DC và thiết kế kênh thoát khí tối ưu, độ ồn vào khoảng 20 dB(A).

Độ ồn cực thấp chỉ 20 dB(A)

Sản phẩm có giá niêm yết là 6.300.000 đồng, bạn có thể mua trực tiếp trên website của Mitsubishi Heavy Industries để được hưởng giá ưu đãi trải nghiệm sản phẩm mới, chỉ còn 5.500.000đ cho 100 khách hàng đầu tiên tại link sau:https://bit.ly/3gcm4DN

Phương Dung