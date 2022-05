Từng ra mắt smartphone màn hình gập đầu tiên trên thế giới, kỳ lân công nghệ Trung Quốc vật vã ‘kêu cứu’

Ericsson Việt Nam được vinh danh Top 10 Nơi làm việc tuyệt vời nhất tại Việt Nam năm 2022 icon

Ericsson vừa được vinh danh một trong 10 Nơi làm việc tuyệt vời nhất (Top 10 Best Workplaces) tại Việt Nam trong năm 2022 do tổ chức toàn cầu về văn hóa nơi làm việc Great Place to Work Institute đánh giá.