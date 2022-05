Samsung công bố khoản đầu tư “khủng” nhất lịch sử

Samsung thông báo sẽ đầu tư tổng cộng 450 nghìn tỷ won (355,8 tỷ USD) và tạo ra khoảng 1 triệu việc làm tại Hàn Quốc trong vòng 5 năm nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh.

Đây là khoản đầu tư lớn nhất lịch sử của tập đoàn Hàn Quốc. Samsung lựa chọn thiết kế chip, sản xuất chip và công nghệ sinh học là ba trụ cột tăng trưởng tương lai. Quy mô đầu tư tăng 30% so với 5 năm trước đó. Trong số này, 360 nghìn tỷ won sẽ dành cho Hàn Quốc.

Ông Lee Jae Yong phát biểu chào mừng Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Yonhap)

“Viên ngọc” Samsung Electronics sẽ dùng nguồn vốn mới để củng cố năng lực nghiên cứu và giới thiệu nhiều công nghệ tinh vi hơn trong thiết kế chip và sản xuất chip. Công ty hiện là nhà thầu sản xuất chip lớn thứ hai thế giới, chỉ sau TSMC. Họ dự định tiết lộ kế hoạch sản xuất đại trà chip 3nm trong nửa đầu năm nay.

Ngoài ra, Samsung sẽ phát triển chip thế hệ tiếp theo cho siêu máy tính, robot và các trường hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo khác, từ cảm biến hình ảnh HD đến bộ xử lý ứng dụng điện năng thấp. Đối với bộ phận chip DRAM mà Samsung đã đứng đầu thế giới trong ba thập kỷ qua, công ty sẽ mở rộng ứng dụng của quy trình in thạch bản cực tím (EUV) để cải thiện việc sản xuất các con chip hiện đại. Samsung đã bắt đầu sản xuất memory chip 14nm sử dụng EUV vào tháng 10/2021. Công nghệ sẽ thay thế công nghệ in quang khắc sử dụng argon fluoride ngày nay, giúp Samsung tiếp tục dẫn đầu cuộc đua so với các đối thủ Trung Quốc và Mỹ.

Samsung cũng tìm cách đẩy nhanh tiến độ phát triển 6G, thế hệ mạng di động được tin là sẽ nhanh gấp 50 lần so với chuẩn 5G về lý thuyết.

Kế hoạch của Samsung sẽ tạo ra tổng cộng 1 triệu việc làm tại Samsung cũng như các nhà sản xuất khác. Bản thân Samsung dự định tuyển khoảng 80.000 nhân viên trong vòng 5 năm tới.

Samsung công bố khoản đầu tư trong bối cảnh cuộc chiến Nga – Ukraine vẫn tiếp diễn và gián đoạn chuỗi cung ứng gây ra do thương chiến Mỹ - Trung. Trong chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chọn dây chuyền sản xuất chip của Samsung Electronics tại Gyeonggi. Tháp tùng ông là Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong.

Ông Lee vẫn đang trong quá trình xét xử vì vai trò của mình trong vụ sáp nhập gây tranh cãi giữa Samsung C&T và Cheil Industries. Theo các chuyên gia, không có gì bất ngờ khi các doanh nghiệp vạch ra kế hoạch đầu tư. Song, kế hoạch của Samsung vẫn được đánh giá là phi thường vì quy mô lớn và đến nhanh hơn dự kiến xét tới các điều kiện bất lợi như gián đoạn chuỗi cung ứng và thị trường chứng khoán sụt giảm. Thông thường, doanh nghiệp sẽ không công bố đầu tư trong thời kỳ bất ổn, theo ông Park Ju Gun, CEO công ty thông tin kinh doanh Leaders Index. Nó cho thấy quyết tâm của doanh nghiệp trong việc vượt qua nghịch cảnh.

Du Lam (Theo Korea Herald)