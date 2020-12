Sản phẩm Make in Vietnam D-IONE - Sáng tạo để giải quyết bài toán dữ liệu

Trong thời đại 4.0, dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng. Việc xử lý và khai thác nguồn dữ liệu này sao cho hiệu quả đã trở thành đề bài lớn cho nhiều doanh nghiệp tổ chức.

Trong đó, các sản phẩm Make in Vietnam có phải là sự lựa chọn tối ưu?

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam khuyến khích phát triển sản phẩm Make in Vietnam – Giải quyết các bài toán Việt.

Trong thời đại 4.0, các khái niệm “doanh nghiệp số”, “kinh tế số”, “Chính phủ điện tử” trở nên thân thuộc. Việc vận hành của các doanh nghiệp, tổ chức, nền kinh tế số thì xử lý thông tin từ nguồn dữ liệu lớn (Big Data) đóng vai trò quan trọng nhất. Các dữ liệu sẽ được quản lý theo hướng tập trung, tất cả trên cloud (công nghệ đám mây) và có khả năng liên kết mạnh, đa chiều. Nói cách khác, đó là “phiên bản số” của toàn bộ nền kinh tế Việt Nam trong không gian mạng.

Phiên bản số này muốn đầy đủ, chính xác, tin cậy thì phải thường xuyên được cập nhật dữ liệu. Tuy nhiên, hiện nay khối lượng dữ liệu đã số hóa mới ước tính được khoảng dưới 30%, còn lại trên 70% vẫn nằm trên giấy tờ. Đó là kết quả của cơ chế quản lý thủ công, bán tự động mà lịch sử để lại. Do đó, rất cần các giải pháp công nghệ sáng tạo để xử lý các bài toán dữ liệu hiện có của nền kinh tế Việt.

Tại Việt Nam, hiện cũng có một số giải pháp để phục vụ việc xử lý dữ liệu này. Tuy nhiên, đa phần các giải pháp đến từ công nghệ nước ngoài. Các công nghệ thuần Việt Make in Vietnam gần như không có nhiều. Trong khi đó, theo đánh giá của các chuyên gia công nghệ, lợi thế của các nền tảng Việt Nam đó là khả năng đáp ứng nhanh, cùng với sự thấu hiểu văn hóa, nhu cầu của người Việt nên các giải pháp chuyên sâu, đi vào giải quyết các bài toán cụ thể chỉ Việt Nam mới có với một chi phí tối ưu hơn.

Phát biểu tại lễ phát động giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam ngày 19/8/2020, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết "Nếu không Make in Vietnam, nước ta khó có thể trở thành nước phát triển. Nếu không Make in Vietnam, chúng ta không thể đi ra nước ngoài, không thể có những đóng góp cho sự phát triển của nhân loại".

Do đó trách nhiệm của các đơn vị trong nước cần nghiên cứu, phát triển và đưa ra nhiều hơn nữa các giải pháp Make in Vietnam để xử lý các bài toán của người Việt một cách sáng tạo, góp phần đưa Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Hệ thống số hóa tài liệu thông minh D-IONE- Sản phẩm xử lý dữ liệu Top 5 Make in Vietnam

D-IONE giải pháp số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL) do chính công ty CP đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI nghiên cứu, phát triển. D-IONE giúp các đơn vị, tổ chức có thể triển khai xử lý, tạo lập cơ sở dữ liệu lớn, chất lượng cao trong thời gian ngắn với chi phí tiết kiệm đến 80%. Đồng thời, là hệ thống quản lý thông tin, số liệu giúp các đơn vị, tổ chức nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí vận hành và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Giải pháp số hóa của FSI giúp các đơn vị tổ chức tạo lập cơ sở dữ liệu, tiết kiệm 50% chi phí triển khai, 80% thời gian và nguồn lực.

Điểm nổi bật trong giải pháp số hóa FSI là việc ứng dụng các công nghệ số hóa 4.0 do đội ngũ tiến sĩ, kỹ sư FSI tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước nghiên cứu phát triển, và đã đạt nhiều giải thưởng cao như: Phần mềm số hóa thông minh D-IONE (Giải ba Nhân tài Đất Việt) công nghệ nhận dạng bóc tách thông tin tự động IONE, công nghệ nén file, công nghệ nhận dạng chữ viết tay H-IONE,…

Các phần mềm và công nghệ này cho phép quét, nhận dạng và trích xuất thông tin tự động không giới hạn form biểu mẫu, không giới hạn loại tài liệu như: Hồ sơ văn bản, giản đồ, ảnh, chứng minh thư, sổ đỏ… Đồng thời, tích hợp các công nghệ 4.0 như cơ chế học máy Machine learning, học sâu Deep learning, AI,… giúp quá trình tạo lập cơ sở dữ liệu lớn trở nên nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Giải pháp số hóa của FSI đã triển khai thành công nhiều dự án số hóa trọng điểm cho các Bộ, Ban, Ngành thuộc lĩnh vực: hộ tịch, đất đai, tài nguyên môi trường, kiểm toán,… cùng nhiều khách hàng doanh nghiệp lớn như: Honda, Pepsi, DB Schenker, Big C,… và đều được khách hàng đánh giá cao.

Gian hàng triển lãm Hệ thống số hóa thông minh D-IONE - Top 5 Make in Vietnam - "Sản phẩm số xuất sắc" do Bộ Thông tin truyền thông trao tặng.

Mới đây, Hệ thống số hóa thông minh D-IONE vinh dự là giải pháp xử lý dữ liệu duy nhất đạt Top 5 Make in Vietnam - "Sản phẩm số xuất sắc" do Bộ Thông tin truyền thông trao tặng. “Đây được xem là giải thưởng mang tầm quốc gia về sản phẩm công nghệ số với quy mô lớn trên toàn quốc, quy tụ mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong giới ICT nước nhà. Đồng thời cũng là là giải thưởng cao nhất trong ngành" Phát biểu của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ phát động giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam ngày 19/8/2020.

Tìm hiểu thêm thông tin về Hệ thống số hóa thông minh D-IONE của FSI tại đây.