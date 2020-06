Bộ TT&TT lên kế hoạch chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0

Kế hoạch hành động mới được Bộ TT&TT ban hành nhằm nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội, huy động, phát huy tối đa các nguồn lực, bảm đảo đủ nguồn lực cho việc Bộ TT&TT chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo kế hoạch hành động mới ban hành, Bộ TT&TT sẽ xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số phục vụ cho chuyển đổi số và kinh tế số (Ảnh: M.Quyết)

Phát triển đột phá ngành TT&TT

Kế hoạch hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết 50 ngày 17/4/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) vừa được ban hành.

Kế hoạch hành động này hướng tới mục đích quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của tổ chức, cá nhân trong toàn ngành TT&TT về chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ trong việc chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN 4.0.

Đồng thời, xác định các nhiệm vụ để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngành TT&TT tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 5 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 50 của Chính phủ. Tận dụng những lợi ích to lớn của cuộc CMCN 4.0 để phát triển đột phá ngành TT&TT, đóng góp vào sự phát triển và cơ cấu lại các ngành kinh tế, hướng tới mục tiêu hình thành nền kinh tế số, hướng tới quốc gia số.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, yêu cầu nêu trên, Kế hoạch hành động của Bộ TT&TT cũng xác định rõ 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể sẽ được ngành tập trung triển khai, bao gồm: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho việc chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và quá trình chuyển đổi số quốc gia;

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0; Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia; Phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc CMCN 4.0; Chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên; Chính sách hội nhập quốc tế; và chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Phổ cập kỹ năng số cho người dân

Cũng theo Kế hoạch hành động mới ban hành, để xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0, với viễn thông, Bộ TT&TT sẽ triển khai băng thông rộng chất lượng cao trên toàn quốc tới tất cả các thôn, làng, trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng, bảo đảm tính liên tục và dự phòng.

Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số. Nghiên cứu, đề xuất tập trung đầu tư xây dựng, hiện đại hóa mạng viễn thông dùng riêng phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, chủ trì, xây dựng hành lang pháp lý trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm việc tập trung đầu tư xây dựng, hiện đại hóa mạng viễn thông dùng riêng cho hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước tạo điều kiện thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước bắt kịp các xu thế của cuộc CMCN 4.0.

Về doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số, Bộ TT&TT sẽ xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số phục vụ cho chuyển đổi số và kinh tế số; xây dựng năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ, chế tạo thiết bị, phát triển các ứng dụng trong nước phục vụ quá trình chuyển đổi số và kinh tế số; và triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Với lĩnh vực ứng dụng CNTT, Bộ TT&TT sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia.

Cùng với đó, sẽ hình thành hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia, các Trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nôi đồng bộ và thống nhất. Coi dữ liệu là tài nguyên và nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của nhà nước và doanh nghiệp.

Đối với việc xây dựng chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ TT&TT sẽ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030.

Còn với nhóm nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc CMCN 4.0, Bộ TT&TT sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa số trong cộng đồng và thực hiện phổ cập kỹ năng số cho người dân.

Bên cạnh đó, người dân cũng sẽ được phổ cập kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Bộ TT&TT cũng sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0; phối hợp với Bộ Công an trong nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho người dân…

Vụ CNTT là đơn vị được Bộ TT&TT giao trách nhiệm chủ trì, tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo, đôn đốc và điều phối triển khai Kế hoạch hành động này; hàng năm tổng hợp, báo cáo, kiến nghị và đề xuất các giải pháp, biện pháp triển khai hiệu quả; đồng thời định kỳ hàng năm tổng hợp, trình Bộ trưởng phê duyệt kết quả thực hiện gửi Bộ KH&CN trước ngày 1/12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

