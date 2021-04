Shipper phản ứng mạnh, Now điều chỉnh chính sách ghép đơn?

Nhiều tài xế Now phản ứng vì chính sách ghép đơn giao đồ ăn mới có thể khiến thu nhập của tài xế giảm xuống, trong khi không thể phục vụ tốt cho khách hàng vì thời gian chờ đợi món ăn kéo dài.

Thông báo chính sách ghép đơn của Now

Vài ngày qua, nhiều tài xế của Now hoạt động trên một số group bày tỏ phản ứng mạnh với chính sách giao nhận món ăn của ứng dụng này.

Theo các thông tin được chia sẻ, từ 12/4, ứng dụng Now áp dụng tính năng tự động nhận đơn cho các đơn ghép ưu tiên. Tính năng được Now mô tả là cho phép hệ thống gán đơn ghép phù hợp đến các tài xế dựa theo những tiêu chí mà tài xế đã lựa chọn trước đó như: dịch vụ (Delivery/ Ship), khoảng cách giao hàng, số tiền trả cho đơn hàng hoặc số lượng món hàng khi giao... Đơn hàng nhận thêm (đơn ghép) sẽ được hệ thống tự động tính quãng đường tối ưu nhất với đơn hàng mà tài xế đang thực hiện.

Ứng dụng cũng thông báo các đơn nhận tự động vẫn được gán ngay cả khi màn hình điện thoại đang tắt. Đồng thời, tài xế có thời gian 60 giây để nhấn đồng ý trên đơn hàng. “Sau khoảng thời gian này nếu không tiếp nhận, tài xế sẽ bị tính là từ chối 1 đơn hàng. Vì vậy tài xế hãy lưu ý kiểm tra điện thoại thường xuyên để không ảnh hưởng đến hiệu suất dịch vụ”, nội dung thông báo ngày 12/4 của Now nêu rõ.

Nhiều shipper của Now cho rằng, với tính năng như trên, tài xế bị ép phải nhận đơn ghép từ 2 quán trở lên nếu không sẽ bị trừ điểm hiệu suất – liên quan đến tiền thưởng chuyến.

Một tài xế Now cho biết, với mỗi đơn hàng giao thành công, các shipper của Now sẽ được 10 điểm. Tùy theo các cấp độ, khi đạt đủ mốc điểm (khoảng 25 đơn hàng) và hiệu suất đạt trên 90% sẽ đạt tiền thưởng ngày tương ứng. Mức tiền thưởng là một phần thu nhập rất quan trọng đối với tài xế công nghệ. Do đó, “chính sách ghép đơn mới của Now dường như bắt ép các tài xế nhận đơn ghép, nếu không nhận sẽ trừ hiệu suất và mất thưởng ngày”, người này chia sẻ.

Ngoài ra, chính việc ghép đơn cũng làm ảnh hưởng đến cả khách hàng khi thời gian chờ đợi để nhận món kéo dài hơn so với trước. Lý do được đưa ra là phải lấy đồ ăn ở hai quán khác nhau nên dù ghép gần (1 - 2 km) cũng phải mất thời gian di chuyển. Chưa kể tài xế phải chờ chế biến, đóng gói đồ ăn ở các quán khác nhau cũng khiến cho thời gian khách hàng phải đợi kéo dài thêm.

Việc ghép đơn được cho là để tối ưu quãng đường di chuyển và chi phí nhưng theo các tài xế thì mức phí chạy hai đơn ghép có tăng lên song không đáng kể. Trong khi đó, nếu không nhận đơn thì mất điểm thưởng hoặc để khách hàng đợi lâu sẽ bị đánh sao thấp. Điều này làm cho thu nhập thực tế có thể giảm xuống khi công ty áp dụng chính sách mới.

Thông tin sự cố từ Now gửi đến các tài xế

Ngày 16/4, vài ngày sau khi áp dụng chính sách mới, ứng dụng Now được cho là không ghi nhận hiệu suất điểm thưởng của tài xế, khiến nhiều người phản ứng mạnh.

Ngay sau đó, ứng dụng đã phát đi một thông báo cho biết sự cố này là do lỗi hệ thống “Now đã xảy ra lỗi hệ thống vào 18:04 ngày 16/4 dẫn đến hiệu suất dịch vụ của tài xế hiển thị trên ứng dụng chưa chính xác. Ngay khi phát hiện lỗi này, Now đã nhanh chóng khắc phục lại và hệ thống hoạt động bình thường vào 17/4”.

Đồng thời, ứng dụng cũng cho biết việc bỏ qua đơn ghép ưu tiên sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất dịch vụ của tài xế như thông báo trước đó.

Duy Vũ