Shipper Sài Gòn vượt khó mưu sinh mùa dịch

Điều kiện hành nghề gắt gao hơn, đơn hàng không nhiều như trước nhưng nhiều tài xế công nghệ vẫn ra đường kiếm ăn.

Trong điều kiện phải đeo băng tay và bảng tên, đồng thời không được giao hàng liên quận, các shipper tại TP.HCM gặp một số khó khăn nhưng cũng tìm được cách giải quyết để tiếp tục hoạt động.

Một tài xế công nghệ trên đường phố Sài Gòn giai đoạn hạn chế giao hàng liên quận. (Ảnh: Hải Đăng)

Trong các hội nhóm của tài xế trên mạng xã hội, nóng nhất trong những ngày này vẫn là các quy định khi hành nghề giữa giai đoạn thành phố siết chặt hoạt động giao hàng.

Do quy định phải đeo bảng tên và băng tay, rất nhiều tài xế phải tìm điểm in ấn vì hầu hết các cửa hàng in phải đóng cửa phòng dịch. Do đó, họ thường chia sẻ nhau các điểm nhận in số lượng ít, đảm bảo giãn cách. Chưa kể, do không được di chuyển liên quận, mỗi địa bàn tài xế phải tìm được địa điểm nhận in bảng tên.

Theo tài xế Trần Kim…, anh in màu và ép nhựa thẻ đeo, cộng với băng đeo và giấy đi đường hết 110 ngàn đồng. Đối với một số tài xế, mức tiền này khá đắt, tương đương 3 cuốc chạy xe trung bình.

Dù phải tìm chỗ in khó khăn nhưng nhiều shipper vẫn hài lòng vì được ra đường hành nghề. Trong khi đó, một số khác không nhận được thông tin xác thực từ hãng nên chưa thể ra xe. Một tài xế tên Sam đăng trên nhóm của tài xế Gojek than thở chưa nhận được thẻ từ hãng, “đói chết tới nơi rồi”.

Trên thực tế, không phải shipper nào cũng được hãng cấp thông tin để hành nghề. Điều này do quy định từ hôm 26/7 của thành phố, cho phép shipper hoạt động để bảo đảm lưu thông hàng hoá nhưng các hãng phải giảm 10% số lượng nhân viên so với trước thời điểm thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 22/7 của Ban Thường vụ Thành uỷ. Điều này khiến không ít tài xế phải tạm ngưng hoạt động.

Bên cạnh đó, có tài xế lại gặp khó hơn đồng nghiệp vì mất chi phí xét nghiệm Covid-19. Theo anh Thai P, anh sống ở Bình Dương nên khi sang ship hàng ở TP Thủ Đức buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 mới có thể đi qua chốt kiểm dịch. Dù một số người khuyên giữ lại số tiền đó để… mua mì gói đủ ăn cả tháng nhưng anh vẫn dự định ra xe kiếm tiền.

Khi đã đáp ứng được các điều kiện hành nghề, nhiều tài xế lại vướng khó khăn do số lượng đơn hàng giảm so với trước. Tài xế Hung Tan… cho hay, tính đến 3 giờ chiều ngày 1/8 anh mới nhận 4 đơn hàng, với thu nhập hơn 84 ngàn đồng.

Dù thu nhập giảm sút, điều kiện hành nghề khó hơn song nhiều người vẫn cho rằng “ráng được xu nào hay xu nấy” trong bối cảnh mọi người đều lâm cảnh khó khăn.

Thành phố đã có quy định shipper chỉ được giao hàng trong địa bàn quận/huyện, trừ giao hàng thiết yếu đến khu phong toả, khu cách ly, cơ sở y tế, thu dung. Tuy nhiên, khá nhiều khách hàng lẫn một số tài xế không nắm được điều này.

Chị Oanh Hồ (Bình Thạnh) đặt mua thịt nhưng cửa hàng không giao liên quận. Chị nêu thắc mắc thì được chủ cửa hàng cho biết shipper không thể giao sang địa bàn khác. Shipper của cửa hàng này đã từng bị lập biên bản vi phạm.

Trong một nhóm tài xế công nghệ, có người cũng đăng tin tuyển shipper từ Gò Vấp đi Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình. Tuy vậy, rất nhiều người không nhận. Trong đó, tài xế Trần Bảo… “khoe” biên bản phạt vì hành nghề sai địa bàn đăng ký. “Ai nhận đơn vài chục ngàn thì nghĩ tới 2 triệu tiền phạt nha”, anh viết.

Để phòng ngừa dịch bệnh lây lan, TP.HCM đã thực hiện nhiều biện pháp siết chặt, tuy vậy vẫn duy trì hoạt động của shipper công nghệ nhằm bảo đảm lưu thông hàng hoá. Trong bối cảnh việc hành nghề gặp khó khăn, cộng với nguy cơ nhiễm bệnh, một số tài xế chọn cách ở nhà chờ tình hình dịch bệnh xịu xuống. Song nhiều người khác vẫn phải ra đường kiếm ăn.

“Thời buổi này có việc làm là tốt rồi, hơn rất nhiều người mất việc, đói”, một tài xế là ông bố hai con nói với ICTnews.

Hải Đăng