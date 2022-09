Singapore chưa vội phát hành đồng SGD kỹ thuật số

Ngân hàng Trung ương Singapore đang phát triển hạ tầng công nghệ và năng lực kỹ thuật cần thiết để phát hành đồng SGD kỹ thuật số trong tương lai.

Ngân hàng Trung ương Singapore đang phát triển hạ tầng công nghệ và năng lực kỹ thuật cần thiết để phát hành đồng SGD kỹ thuật số trong tương lai. Dù vậy, Cơ quan quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) cho rằng việc phát hành phiên bản kỹ thuật số của tiền pháp định chưa phải nhu cầu bức thiết. Các ngân hàng trung ương khắp thế giới đều đang chạy đua phát triển tiền điện tử do ngân hàng trung ương phát hành (CBDC). Có hai loại CBDC, một là bán buôn, dùng trong hệ thống các ngân hàng và một là bán lẻ, cấp cho công chúng.

Lợi ích tiềm tàng của đồng SGD kỹ thuật số

Tại sự kiện Singapore Fintech Festival tháng 11/2021, ông Ravi Menon, Giám đốc quản lý MAS, cho biết mối quan tâm đến CBDC bán lẻ đã tăng mạnh trong các năm qua. MAS gần đây bắt tay vào dự án Orchid, hợp tác chặt chẽ cùng khu vực tư nhân để xây dựng nền tảng và năng lực kỹ thuật cần thiết để phát hành SGD kỹ thuật số. Ông nhắc đến những lợi ích tiềm tàng của các giải pháp CBDC bán lẻ tiên tiến.

Theo ông Menon, có ba lý do để MAS cân nhắc phát hành SGD kỹ thuật số cho người dân. Một trong số đó là, “cũng như tiền giấy và tiền xu, đồng SGD điện tử do MAS phát hành sẽ an toàn, được chấp nhận rộng rãi và chịu sự quản lý của nhà nước”. Ông cho biết, sự chuyển dịch nhanh chóng của tiền mặt sang thanh toán điện tử dựa trên tiền gửi ngân hàng hoặc ví điện tử đã thúc đẩy các quốc gia như Thụy Điển và Trung Quốc xem xét các CBDC bán lẻ. Theo khảo sát của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), cứ 10 ngân hàng trung ương thì có 6 ngân hàng trung ương đang thử nghiệm CBDC bán lẻ.

Lý do thứ hai, theo ông Menon, là đồng SGD kỹ thuật số cũng có thể thúc đẩy một hệ sinh thái thanh toán hiệu quả và toàn diện, giúp các công ty nhỏ hơn dễ dàng xây dựng các dịch vụ thanh toán và các dịch vụ kỹ thuật số liên quan. "Chẳng hạn, các công ty khởi nghiệp có thể tích hợp với CBDC bán lẻ mà không cần phải xây dựng cơ sở người dùng và tiền điện tử của riêng họ. Cơ sở hợp lý về tài chính này là động lực chính để các quốc gia như Campuchia và Bahamas áp dụng CBDC bán lẻ".

Thứ ba, ông Menon giải thích, đồng SGD kỹ thuật số cũng có thể giảm thiểu sự xâm lấn của các đồng tiền ổn định (stablecoin) do tư nhân phát hành hoặc các CBDC nước ngoài trong bức tranh thanh toán của Singapore. "Khi các đồng tiền kỹ thuật số toàn cầu này gia nhập thị trường của chúng tôi và trở nên phổ biến trong tương lai, chúng có khả năng thay thế việc sử dụng đồng SGD trong các giao dịch bán lẻ trong nước. Đồng SGD kỹ thuật số do MAS phát hành và phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế có thể giảm thiểu rủi ro này”.

Chưa phải nhu cầu cấp thiết

Bên cạnh những lợi ích tiềm tàng, ông Menon cũng nhắc đến nguy cơ đi kèm với SGD điện tử. Cụ thể, các CBDC bán lẻ có thể gây ra rủi ro đáng kể đối với sự ổn định tài chính và tiền tệ, đặc biệt là trong "thời kỳ căng thẳng". Ông Menon cho biết: "Ngay cả trong thời điểm bình thường, nếu mọi người giữ một tỷ trọng đáng kể tiền gửi của họ dưới dạng SGD kỹ thuật số với MAS, điều đó sẽ làm giảm đáng kể khả năng cho vay của các ngân hàng ". Ông Menon cho biết thêm, các biện pháp bảo vệ có thể giúp giảm thiểu những rủi ro.

Nhìn chung, phát hành CBDC bán lẻ ở Singapore không phải trường hợp khẩn cấp vì tiền vật lý vẫn tiếp tục được sử dụng. Giám đốc của MAS nhận xét, các lợi ích tài chính của đồng SGD kỹ thuật số chưa hấp dẫn. Tại quốc đảo sư tử, tỷ lệ người có tài khoản ngân hàng tương đối cao và thanh toán điện tử đặc biệt cạnh tranh và hiệu quả. Khả năng bị một đồng tiền kỹ thuật số nước ngoài thay thế chỉ là rủi ro từ xa.

MAS không phủ nhận những lợi ích tiềm năng do các giải pháp CBDC bán lẻ sáng tạo mang lại trong tương lai. Cơ quan này sẽ thực hiện ba cải tiến đối với khuôn khổ Sandbox liên quan đến quy định fintech (công nghệ tài chính) để thúc đẩy hơn nữa đổi mới trong lĩnh vực tài chính, ứng dụng fintech. Sandbox được ra mắt vào năm 2016, cho phép thử nghiệm đổi mới công nghệ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính.

Những người tham gia tùy chọn Sandbox Plus có thể nhận được trợ cấp tài chính, tối đa 500.000 USD trên một hồ sơ. MAS cho biết khoản tài trợ tài sẽ giúp đáp ứng nhu cầu về dòng tiền của những người đăng ký Sandbox Plus và giúp họ tập trung nguồn lực vào đổi mới công nghệ và phát triển thị trường. Các ứng viên đủ điều kiện cũng sẽ được đăng ký tham gia chương trình Deal Friday, nền tảng kết nối với cộng đồng nhà đầu tư bên ngoài.

Singapore nằm trong số các nước tiên phong phát triển các dự án CBDC bán buôn để thanh toán xuyên biên giới, có ưu điểm so với tiền mặt, chi phiếu vì CBDC có thể theo dõi liên tục thông qua dữ liệu định danh và các giao dịch được lưu dấu trong blockchain. BIS đang nghiên cứu các nguyên mẫu cho nền tảng chung để kích hoạt thanh toán quốc tế bằng các CBDC quốc gia với Australia, Malaysia, Singapore và Nam Phi.

Du Lam