Sinh viên Việt liên tiếp giành giải trong các cuộc thi quốc tế về công nghệ

Ba giải thưởng từ 2 cuộc thi quốc tế diễn ra cùng lúc, là những gì 2 sinh viên Phan Lê Minh An và Vương Anh Chiến đang học ngành Kinh doanh tại Đại học RMIT Việt Nam đạt được trong 4 tháng ngắn ngủi.

Trong thời gian chuẩn bị cho vòng quốc gia cuộc thi Khám phá Khoa học dữ liệu ASEAN 2021 với đề xuất dựa trên cơ sở dữ liệu để giải quyết Mục tiêu 8, 11 và 13 trong số các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, Phan Lê Minh An và Vương Anh Chiến lại tiếp tục cùng 2 sinh viên ngành Kinh doanh khác của RMIT Việt Nam là Trần Kim Hương và Rahul Sharma lập đội tranh tài tại Thử thách 3M Inspire.

Sinh viên Phan Lê Minh An chia sẻ, là Chủ tịch đương nhiệm của Câu lạc bộ FinTech (Công nghệ tài chính) tại RMIT, nữ sinh này muốn thử thách bản thân, xem mình có thể làm nhiều tới đâu, mà vẫn có thể làm tốt.

Còn với Vương Anh Chiến, Trưởng Bộ phận kinh doanh của Câu lạc bộ FinTech thì đây là lần đầu tiên cậu tham gia vào một cuộc thi giải quyết tình huống kinh doanh. Vương Anh Chiến đơn thuần gật đầu đồng ý đồng hành cùng Phan Lê Minh An dự thi, chỉ với suy nghĩ “Tại sao không?”.

Hai sinh viên RMIT Việt Nam Phan Lê Minh An và Vương Anh Chiến đã giành chiến thắng thuyết phục ở vòng chung kết quốc gia của cả 2 cuộc thi với phần đề xuất và thuyết trình nổi trội, đem về giải thưởng cao nhất.

“Chúng tôi được tự chủ hoàn toàn trong việc chọn vấn đề và làm thế nào để giải quyết vấn đề tự chọn đó. Điều này vừa hết sức mới mẻ, vừa đầy thách thức và hào hứng với bản thân tôi”, sinh viên Vương Anh Chiến chia sẻ.

Với cuộc thi "Khám phá Khoa học dữ liệu 2021" do SAP và Quỹ ASEAN tổ chức, đội Dastronaut của Phan Lê Minh An và Vương Anh Chiến đã quyết định phát triển 1 ứng dụng với tên gọi Trasure, với ý nghĩa “Trash is Treasure”, tạm dịch “Rác thải là kho báu”. Ứng dụng đóng vai trò như nguồn cung cấp rác thải phân loại bền vững từ các hộ gia đình và tìm doanh nghiệp có nhu cầu phù hợp để thay thế cho nguyên liệu đầu vào hiện tại của họ.

Với ứng dụng Trasure, đội Dastronaut của 2 sinh viên RMIT Việt Nam đã giành giải cao nhất ở vòng quốc gia cuộc thi "Khám phá Khoa học dữ liệu 2021".

Vương Anh Chiến giải thích thêm: Điều này có thể tạo ra "sự cộng sinh" hay năng lực sinh tồn kinh tế cho nền kinh tế tuần hoàn. Theo Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc, hằng năm có 100 triệu tấn chất thải rắn đô thị (MSW) thải ra các bãi rác ở khu vực ASEAN, trong khi đó 90% các vật liệu hiện tại có thể tái sử dụng, tái chế và làm phân bón hữu cơ. Vấn đề của tương lai đã hiển hiện ngay trước mắt”.

Chiến thắng của Phan Lê Minh An và Vương Anh Chiến đã bổ sung thêm vào kỷ lục đăng quang 3 năm liên tiếp của sinh viên RMIT Việt Nam tại vòng quốc gia cuộc thi “Khám phá Khoa học dữ liệu”. Đây là cuộc thi nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật số, đồng thời trau dồi thêm tinh thần trách nhiệm và chịu trách nhiệm cho thế hệ tương lai của khu vực.

Trong khi đó, “Thử thách 3M Inspire” lại săn lùng những ý tưởng đổi mới sáng tạo, bền vững và công nghệ nhằm kiến tạo nên một thế giới tươi sáng hơn, đồng thời tăng thêm giá trị cho hoạt động kinh doanh và khách hàng của 3M.

Đội CHARMMM đã giành chiến thắng ở vòng quốc gia và đoạt giải Nhì vòng khu vực cuộc thi “Thử thách 3M Inspire”.

Đội CHARMMM gồm 4 sinh viên RMIT Việt Nam do Phan Lê Minh An cùng Vương Anh Chiến lập ra đã tham gia thử thách với ý tưởng về một cửa hàng 3M ảo với tầm nhìn 360 độ. Ý tưởng sẽ đem đến cho khách hàng trải nghiệm toàn diện, hoàn thiện với các sản phẩm 3D tương tác, các chuyến tham quan ảo, cũng như những hoạt động khoa học và cộng đồng để thu hút khách hàng tham gia.

Phan Lê Minh An cho hay: “Các tính năng cửa hàng ảo của chúng tôi, gồm tầm nhìn 360 độ và các vật thể 3D, hướng dẫn viên trí tuệ nhân tạo, và phần diễn giải pop-up (các cửa sổ nhỏ tự động mở), có thể giúp 3M truyền tải giá trị bền vững/đổi mới sáng tạo của các sản phẩm, đồng thời đem đến cho khách hàng trải nghiệm thực tế ảo hoàn toàn mới giúp quy trình tìm kiếm sản phẩm theo đúng nhu cầu và mang tính tương tác hơn”.

Nữ sinh này cũng cho biết, đề xuất của nhóm có thể áp dụng ở giai đoạn hậu Covid, tích hợp vào cửa hàng trực tuyến và trực tiếp nhằm cải thiện trải nghiệm cho các khách hàng.

Đội CHARMMM đã giành chiến thắng ở vòng quốc gia và đoạt giải Nhì vòng khu vực cuộc thi “Thử thách 3M Inspire”. Kế hoạch triển khai chi tiết của đội đã được các giám khảo khen ngợi.

Ngoài ra, Phan Lê Minh An và 5 sinh viên khác trong Câu lạc bộ FinTech của RMIT Việt Nam còn vừa thắng giải xuất sắc hạng mục “Nhận dạng và Sự riêng tư” tại vòng chung kết quốc tế, bên cạnh việc đạt giải Nhì vòng thi quốc gia của cuộc thi Blockchain Olympiad quốc tế 2021 với một dự án Blockchain chống lại nạn buôn bán trẻ em. Cuộc thi đã thu hút 600 đội đến từ 59 quốc gia tham gia tranh tài.

Trở về với vai trò thường nhật - Chủ tịch đương nhiệm và Trưởng Bộ phận kinh doanh Câu lạc bộ FinTech tại RMIT Việt Nam, Phan Lê Minh An và Vương Anh Chiến đang bận rộn lên kế hoạch cho sự kiện lớn của Câu lạc bộ, đó là Diễn đàn FinTech Blockchain sẽ diễn ra vào học kỳ 3 năm nay.

Vân Anh