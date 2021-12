Số hóa ngôi nhà bằng công tơ điện tử thông minh Make In Vietnam

Nhà thông minh không nhất thiết phải là giải pháp tổng thể từ A đến Z, đôi khi, chỉ cần một công tơ điện tử thông minh đã có thể số hóa ngôi nhà của bạn.

Bộ giám sát tiêu thụ điện năng thông minh Make In Vietnam. (Ảnh: Vconnex)

Các thiết bị nhà thông minh mang lại nhiều tiện nghi và tiện ích cho người dùng, chẳng hạn rèm tự động, khóa cảm ứng, hoặc công tắc hay công tơ điện tử thông minh trong nhà. Nhờ công nghệ 4.0, những thiết bị truyền thống nhất trở nên thông minh hơn, kết nối với Internet, kết nối với nhau, lưu trữ, truyền tải dữ liệu. Sau đó, chính các dữ liệu lại được phân tích để phục vụ cuộc sống của con người.

Nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã bắt tay vào số hóa các thiết bị quen thuộc như vậy, một trong số đó là công tơ điện tử thông minh. Ứng dụng công nghệ IoT, công tơ điện tử thông minh chỉ mất vài phút lắp đặt và kết nối đã có thể giúp chủ nhân ngôi nhà xem được tình trạng sử dụng điện, qua đó, kiểm soát điện năng tiêu thụ, giảm thiểu lãng phí.

Chẳng hạn, bộ giám sát tiêu thụ điện năng thông minh Make In Vietnam của Vconnex không chỉ mang tính năng của công tơ điện tử thông minh mà còn có thêm nhiều tính năng ưu việt khác. Ngoài ra, còn có giám sát chỉ số điện theo thời gian thực, tính toán số tiền điện dự kiến. Người dùng có thể cài đặt và nhận cảnh báo vượt ngưỡng để chủ động thiết lập giới hạn sử dụng điện. Với các hộ dùng điện mặt trời, thiết bị đo được lượng điện và tính toán tiền điện mặt trời hòa lưới. Người dùng chỉ cần lắp một thiết bị nhưng vừa quản lý đồng thời điện tiêu thụ và điện hòa lưới.

Theo Vconnex, người dùng không cần đầu tư thêm bộ điều khiển trung tâm khi sử dụng Bộ giám sát tiêu thụ điện năng thông minh Vconnex. Thiết bị hoạt động độc lập với kết nối Wifi, giúp người dùng dễ dàng sử dụng và tối ưu chi phí.

Là sản phẩm Make In Vietnam do Vconnex nghiên cứu và sản xuất, toàn bộ thông tin được lưu trữ và xử lý tại Việt Nam, đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu và tối ưu tốc độ xử lý của thiết bị. Thiết bị đạt được nhiều chứng nhận như: Chứng nhận Viện đo lường Việt Nam VMI, Chứng nhận đạt tiêu chuẩn Châu Âu CE, Chứng nhận vì người tiêu dùng và môi trường RoHS, Chứng nhận Hợp quy ICT…

Hải Lam