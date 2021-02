Sổ theo dõi sức khoẻ bà mẹ và trẻ em sẽ cấp phiên bản điện tử

Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em sẽ được cung cấp dưới dạng điện tử và có trên cả hai nền tảng iOS và Google Play.

Sổ theo dõi sức khoẻ bà mẹ và trẻ em sẽ có trên ứng dụng di động. (Ảnh: Duy Vũ)

Bộ Y tế vừa chính thức ký quyết định ban hành Sổ theo dõi sức khoẻ bà mẹ và trẻ em phiên bản điện tử (Sổ Mẹ và Bé) sử dụng cho phụ nữ có thai và trẻ em đến 6 tuổi.

Sổ Mẹ và Bé là phiên bản số hóa, phát triển từ Sổ theo dõi sức khoẻ bà mẹ và trẻ em theo Quyết định số 140/QĐ-BYT (ngày 20/1/2020) của Bộ Y tế nhằm sử dụng theo dõi sức khỏe cho bà mẹ mang thai và trẻ em đến 6 tuổi tại gia đình, cơ sở y tế và theo dõi tại trường mầm non, mẫu giáo. Sổ theo dõi được xây dựng nhằm mục tiêu nâng cao khả năng gia đình tự theo dõi tình trạng sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, thông tin về các nguy cơ sức khoẻ... đồng thời là kênh giao tiếp giữa cơ sở y tế với gia đình, nhà trường.

Theo quyết định mới của Bộ Y tế, Sổ Mẹ và Bé được cung cấp tại các địa chỉ: https://mch.moh.gov.vn và https://somevabe.com. Ngoài ra, ứng dụng Sổ Mẹ và Bé cũng có mặt ở cả hai nền tảng là App Store và Google Play.

Sổ theo dõi sức khoẻ bà mẹ trẻ em phiên bản điện tử tích hợp với hệ thống hồ sơ sức khỏe toàn dân, hệ thống nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở (V20), hệ thống thông tin quản lý bệnh viện (HIS), hệ thống thông tin quản lý phòng khám (bao gồm cả y tế ngoài công lập) và các hệ thống quản lý thông tin thuộc lĩnh vực dự phòng.

Bộ Y tế cho biết, Sổ Mẹ và Bé có chức năng quản lý thông tin tài khoản người dân (thông tin hành chính); danh sách các đơn vị trong hệ thống, tổ chức lưu trữ thông tin, cập nhật thay đổi thông tin của đơn vị; danh sách cán bộ, tài khoản người dùng thuộc từng đơn vị. Đồng thời, tổ chức xây dựng chức năng, giao diện cho phép người dùng cuối có thể đăng ký tài khoản mới, đăng nhập qua kênh web, điện thoại di động và cho phép người dùng lấy lại mật khẩu thông qua email trong trường hợp quên mật khẩu.

Người dùng có thể đăng nhập nhanh bằng App hoặc số điện thoại. Theo đó, Bộ Y tế sẽ tích hợp với nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn xác thực để xây dựng chức năng đăng nhập nhanh thông qua việc gửi tin nhắn xác thực người dùng về số điện thoại của người dùng.

Sổ Mẹ và Bé điện tử có chức năng theo dõi sức khỏe, sự phát triển thể chất, dinh dưỡng của trẻ, tiểu sử bệnh tật, kết quả khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, lịch sử tiêm chủng và lịch tiêm chủng, đồng thời có thể đưa ra cảnh báo, khuyến cáo theo các thông số theo dõi trên sổ.

Một chức năng quan trọng của Sổ Mẹ và Bé điện tử là chức năng quản lý mã QRCode của sổ, đồng bộ mã QRCode giữa sổ điện tử và sổ giấy, thẻ chăm sóc của bà mẹ và trẻ em. Sau khi tạo sổ xong thì hệ thống sẽ sinh ra 1 mã QRCode định danh cho 1 trẻ. QRCode này có thể được đồng bộ với mã QRCode được dán trên sổ phiên bản giấy hoặc trên thẻ chăm sóc. Việc đồng bộ sẽ giúp người sử dụng đồng nhất sổ phiên bản giấy, phiên bản điện tử, thẻ chăm sóc và có thể sử dụng để truy vấn thông tin tại cơ sở y tế có liên kết với hệ thống sổ.

Chức năng quản lý cấp phát QRCode in trên sổ giấy dành cho nhà quản lý có thể quản lý được danh sách các đơn vị in sổ phiên bản giấy và số lượng sổ giấy được in ra. Mỗi cuốn sổ giấy phải được dán mã QRCode để phục vụ việc đồng bộ với sổ điện tử sau này. Ngoài ra, còn giúp quản lý thông tin BHYT, thông tin mã tiêm chủng quốc gia, mã BHXH, mã định danh y tế của trẻ.

Để thực hiện, Bộ Y tế giao cho Vụ sức khoẻ Bà mẹ Trẻ em hướng dẫn các cơ sở y tế và người dân trong toàn quốc về sử dụng Sổ Mẹ và Bé, xây dựng quy chế sử dụng, vận hành, tổ chức cập nhật bổ sung chức năng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em phối hợp với các đơn vị: Cục CNTT, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng và các đơn vị liên quan thực hiện tích hợp dữ liệu và truyền thông đến cơ sở y tế và người dân.

Duy Vũ