Trong thời gian tới, định danh điện tử sẽ được triển khai rộng rãi ở Hà Nội và trên phạm vi cả nước. Tài liệu phục vụ triển khai đề án định danh điện tử của Công an thành phố Hà Nội đã trả lời nhiều câu hỏi, trong đó có việc đăng nhập tài khoản trên nhiều điện thoại.

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển (VNEID).

Người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ có nhiều lợi ích, như tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo khi đi làm thủ tục hành chính công, và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ công trực tuyến.

Sử dụng tài khoản định danh điện tử trên nhiều thiết bị được không?

Theo quy định, tài khoản định danh điện tử của công dân chỉ có thể đăng nhập trên một thiết bị duy nhất tại một thời điểm, nên công dân không thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trên nhiều thiết bị khác nhau cùng thời điểm.

Tính đến hiện tại, ứng dụng VNEID yêu cầu thiết bị di động của công dân sử dụng hệ điều hành Android 5 hoặc iOS 9 trở lên. Ngoài ra, công dân nên sử dụng thiết bị có camera tốt, cấu hình thiết bị từ trung bình trở lên và đảm bảo kết nối Intemet để có trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng VNEID.

