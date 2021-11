Sứ giả tiên phong dẫn dắt cộng đồng thương mại điện tử Châu Á

Magento/Adobe Commerce giúp các doanh nghiệp tự tin khởi tạo và phát triển mô hình thương mại đa kênh trên một nền tảng công nghệ duy nhất, đáp ứng tốt các đòi hỏi ngày một cao từ khách hàng.

Đơn vị triển khai hàng nghìn dự án thương mại điện tử mang tính đột phá

Trong 5 năm gần đây, Adobe Commerce liên tục được vinh danh là đơn vị tiên phong mảng Thương mại kỹ thuật số (Digital Commerce) theo báo cáo Magic Quadrant™ for Digital Commerce của Gartner - Công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới. Tiềm lực về công nghệ của Adobe Commerce cho phép các doanh nghiệp có thể linh hoạt tùy chỉnh những tính năng thích hợp để kết hợp các mục đích khác nhau.

Tại điểm nóng khu vực châu Á Thái Bình Dương - nơi thương mại điện tử được dự đoán sẽ chiếm hơn 45% mức tăng trưởng giá trị tuyệt đối toàn cầu trong giai đoạn 2020 - 2025, Adobe Commerce đang tích cực cùng các đối tác xây dựng và phát triển cộng đồng thương mại điện tử. Trong số đó phải nhắc tới cái tên SmartOSC - đơn vị đứng sau thành công của hơn 1000 dự án thương mại điện tử và chuyển đổi số cho các tập đoàn quốc tế lớn như Ricoh, Lotte, Courts, Nestle, Unilever,...

Gần đây, đơn vị này cũng gây được tiếng vang nhờ thành công ứng dụng công nghệ của Magento hiện thực hóa tầm nhìn chuyển đổi số táo bạo của ASUS - một trong những nhà bán lẻ hàng đầu thế giới mảng hàng điện tử tiêu dùng và hàng hóa máy tính. Khi chi nhánh tại Singapore của ASUS cần một cú “chuyển mình" về vận hành, quản lý và tự động hóa đơn hàng với các bên phân phối và bán lẻ chủ chốt, SmartOSC đã đưa ra rất nhiều giải pháp hiệu quả và đột phá: hợp nhất trang web cho khách hàng B2B và B2C, nâng cao trải nghiệm người dùng O2O, bán hàng đa kênh tích hợp CDP,... Kết quả cho thấy, mức doanh thu của ASUS tăng 56% với giá trị trung bình mỗi đơn hàng đạt hơn 1.300 USD.

Tiên phong trong cuộc hành trình dẫn dắt thị trường thương mại điện tử Châu Á

Bên cạnh những thành tựu về đổi mới kinh doanh và phát triển thị trường, SmartOSC đã và đang làm tốt vai trò “sứ giả" dẫn dắt thương mại điện tử Việt Nam và Châu Á nhờ một loạt các hoạt động ý nghĩa, được lấy “đòn bẩy" từ năng lực chuyên sâu về thương mại điện tử; năng lực công nghệ trên các nền tảng hàng đầu thế giới như Magento và kinh nghiệm thực thi các dự án quy mô lớn trên toàn cầu.

Với vai trò đối tác hạng vàng duy nhất tại Việt Nam của Magento - Adobe Commerce, SmartOSC tiên phong đem Meet Magento - sự kiện thường niên lớn nhất dành cho cộng đồng yêu thích thương mại điện tử trên nền tảng công nghệ Magento tới Châu Á vào năm 2015. Đây cũng là thời điểm tiềm năng phát triển của thương mại điện tử Việt Nam còn ở giai đoạn khởi đầu.

Ngay trong lần đầu tiên tổ chức, có tới hơn 500 khách mời từ 11 quốc gia như: Mỹ, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Hong Kong, Việt Nam đã tham dự sự kiện này. Và đây cũng chính là tiền đề quan trọng để SmartOSC tạo dựng nên cộng đồng Magento vững mạnh tại Việt Nam. Liên tiếp sau đó là các chuỗi sự kiện về Magento và thương mại điện tử mở rộng được SmartOSC tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh, Bangkok,... vào các năm 2016, 2018, 2019, 2020 với quy mô ngày càng lớn, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp tại Châu Á. Ước tính có khoảng 3.000 thương hiệu toàn cầu thường xuyên tham dự, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển kinh doanh thông qua chuỗi sự kiện này.

Xây dựng và phát triển cộng đồng thương mại điện tử ứng dụng công nghệ Magento lớn mạnh tại châu Á nhờ các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và xu hướng về thị trường đã trở thành mục tiêu quan trọng của SmartOSC nhiều năm qua.

“SmartOSC đã làm những điều thực sự tuyệt vời! Những gì cộng đồng có thể nhận được từ các sự kiện do SmartOSC tổ chức chính là các sáng kiến công nghệ và kiến thức chuyên môn quan trọng… có thể giúp họ thay đổi toàn bộ mô hình hoạt động của tổ chức cũng như các giá trị trải nghiệm khách hàng một cách sáng tạo nhất.”, ông Nicholas Kontopoulos, Giám đốc Phát triển Marketing khu vực APAC của Adobe DX chia sẻ về những nỗ lực và đóng góp của SmartOSC đối với cộng đồng Magento.

Năm 2021, SmartOSC vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được xướng tên trong danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ trải nghiệm số hàng đầu Châu Á do Forrester - Công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới công bố trong báo cáo Now Tech: Report on APAC Digital Experience Services Q4, 2021.

Sự kiện Adobe Commerce APAC Partner Connect FY20 cũng đồng thời vinh danh SmartOSC là Đối tác Thương mại tiềm năng của năm nhờ những đóng góp lớn cho sự phát triển của Magento tại Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Với những thành công và kinh nghiệm được ghi nhận ở thị trường quốc tế, SmartOSC được dự đoán sẽ là một “ẩn số" bất ngờ, góp phần đáng kể vào tiến trình xây dựng cộng đồng thương mại điện tử Châu Á trong thời gian tới.

Phạm Trang